https://sputniknews.com.tr/20230418/istanbulda-olen-italyan-voleybolcu-julia-ituma-son-yolculuguna-ugurlandi-1069853567.html

İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar'da kaldığı otel odasından düşen ve hayatını kaybeden İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T16:03+0300

2023-04-18T16:03+0300

2023-04-18T16:30+0300

spor

istanbul

üsküdar

cenaze

italya

voleybol

julia ituma

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13 Nisan'da Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen ve hayatını kaybeden 19 yaşındaki İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma için cenaze töreni düzenlendi.Ituma için Milano'da San Filippo Neri Kilisesi'nde düzenlenen törene, İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, Igor Gorgonzola Novara'dan takım arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldı. Julia Ituma'nın tabutu beyaz güllerle donatılırken, üzerine maç forması konuldu.Cenaze töreninde sevenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görülürken, takım arkadaşları Julia'nın ölümüne halen inanamadıklarını belirtti. Ituma'nın cenazesi, kiliseden alkışlarla uğurlandı.CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olan Igor Gorgonzola'da oyuncu Julia Ituma, 13 Nisan'da sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.Ituma'ya İstanbul'da otopsi yapıldıktan sonra naaşı, 15 Nisan'da İtalya'nın Milano kentine getirilmişti.Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da gelecek vadeden voleybolculardan biri olarak gösteriliyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230415/ebrar-karakurttan-julia-ituma-icin-duygusal-paylasim-1069715109.html

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istanbul, üsküdar, cenaze, italya, voleybol, julia ituma