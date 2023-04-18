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İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı
Üsküdar'da kaldığı otel odasından düşen ve hayatını kaybeden İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T16:03+0300
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spor
istanbul
üsküdar
cenaze
italya
voleybol
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13 Nisan'da Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen ve hayatını kaybeden 19 yaşındaki İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma için cenaze töreni düzenlendi.Ituma için Milano'da San Filippo Neri Kilisesi'nde düzenlenen törene, İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, Igor Gorgonzola Novara'dan takım arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldı. Julia Ituma'nın tabutu beyaz güllerle donatılırken, üzerine maç forması konuldu.Cenaze töreninde sevenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görülürken, takım arkadaşları Julia'nın ölümüne halen inanamadıklarını belirtti. Ituma'nın cenazesi, kiliseden alkışlarla uğurlandı.CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olan Igor Gorgonzola'da oyuncu Julia Ituma, 13 Nisan'da sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.Ituma'ya İstanbul'da otopsi yapıldıktan sonra naaşı, 15 Nisan'da İtalya'nın Milano kentine getirilmişti.Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da gelecek vadeden voleybolculardan biri olarak gösteriliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230415/ebrar-karakurttan-julia-ituma-icin-duygusal-paylasim-1069715109.html
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istanbul, üsküdar, cenaze, italya, voleybol, julia ituma
istanbul, üsküdar, cenaze, italya, voleybol, julia ituma

İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı

16:03 18.04.2023 (güncellendi: 16:30 18.04.2023)
© AAÜsküdar'da kaldığı otel odasından düşen ve hayatını kaybeden İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı.
Üsküdar'da kaldığı otel odasından düşen ve hayatını kaybeden İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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Üsküdar'da kaldığı otel odasından düşen ve hayatını kaybeden İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı.
13 Nisan'da Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen ve hayatını kaybeden 19 yaşındaki İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma için cenaze töreni düzenlendi.
Ituma için Milano'da San Filippo Neri Kilisesi'nde düzenlenen törene, İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, Igor Gorgonzola Novara'dan takım arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldı. Julia Ituma'nın tabutu beyaz güllerle donatılırken, üzerine maç forması konuldu.
Cenaze töreninde sevenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görülürken, takım arkadaşları Julia'nın ölümüne halen inanamadıklarını belirtti. Ituma'nın cenazesi, kiliseden alkışlarla uğurlandı.
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olan Igor Gorgonzola'da oyuncu Julia Ituma, 13 Nisan'da sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
Ituma'ya İstanbul'da otopsi yapıldıktan sonra naaşı, 15 Nisan'da İtalya'nın Milano kentine getirilmişti.
Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da gelecek vadeden voleybolculardan biri olarak gösteriliyordu.
Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşen İtalyan voleybol takımı oyuncusu Julia Ituma hayatını kaybetti. Ituma aynı zamanda, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
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