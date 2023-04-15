https://sputniknews.com.tr/20230415/ebrar-karakurttan-julia-ituma-icin-duygusal-paylasim-1069715109.html

Ebrar Karakurt'tan Julia Ituma için duygusal paylaşım

Ebrar Karakurt'tan Julia Ituma için duygusal paylaşım

İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı maçı sonrası kaldıkları otelin camından aşağı atlayarak... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T14:51+0300

2023-04-15T14:51+0300

2023-04-15T14:54+0300

yaşam

ebrar karakurt

voleybol

julia ituma

igor gorgonzola novara

ölüm

intihar

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CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Burhan Felek'te Eczacıbaşı ile karşılaşan İtalyan kulüp Igor Gorgonzola Novara'nın 19 yaşındaki sporcusu Julia Ituma, gece saatlerinde kaldıkları otelin penceresinden aşağı atlayarak hayatını kaybetmişti.Novara forması giyen Türk milli voleybolcusu Ebrar Karakurt da arkadaşı için ilk kez bir paylaşım yaptı. Takımıyla birlikte dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılan Ebrar, Ituma ile sarıldığı bir fotoğraflarını paylaşıp; "Aşkım Titu... Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.Neler olmuştu?Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu’nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nijerya asıllı İtalyan voleybolcunun 6. katta bulunan odasından aşağı atladığı belirlendi. Julia Ituma'nın saat 22:30 - 23:50 arasında odasının bulunduğu koridorda bir yürüdüğü, odasının kapısının önünde yere oturup bir süre üzgün şekilde durduğu ve ardından da odasına girdiği güvenlik kamerasına yansımıştı.Öğrenilen bilgilere göre, Julia Ituma maçtan sonra otele geldi, 22.49-23.30 saatleri arasında koridorda telefonla konuştu. Kaldığı odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturan Ituma, daha sonra odasına girdi. Ituma ardından odadaki Fransız camları açıp gerildikten sonra ileri doğru sıçrayarak pencereden atladı. Ituma, binanın altında bulunan tenteye çarpmadan yere düştü.Gece boyunca takım arkadaşlarına ve başantrenöre hiç iyi olmadığını söyleyen Ituma’nın kendisini camdan atmadan önce takımın ortak grubuna "Good byy (Hoşça kalın)" yazdığı ortaya çıktı.

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ebrar karakurt, voleybol, julia ituma, igor gorgonzola novara, ölüm, intihar