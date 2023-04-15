https://sputniknews.com.tr/20230415/hapishanede-olu-bulundu-hucresindeki-bocek-ve-tahtakurulari-tarafindan-canli-canli-yenildi--1069713097.html

Hapishanede ölü bulundu: 'Hücresindeki böcek ve tahtakuruları tarafından canlı canlı yenildi'

Hapishanede ölü bulundu: 'Hücresindeki böcek ve tahtakuruları tarafından canlı canlı yenildi'

Psikiyatri koğuşunda tutulan Lashawn Thompson isimli bir tutuklu, tahtakuruları tarafından 'öldürüldü'. Konuyla ilgili soruşturma açılırken kurbanın ailesi de... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T14:13+0300

2023-04-15T14:13+0300

2023-04-15T14:13+0300

hapishane

tahtakurusu

ölüm

şüpheli ölüm

yaşam

soruşturma

adli tıp kurumu

abd

böcek

kan

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ABD'nin Georgia eyaletindeki Fulton County Hapishanesi'nin psikiyatri koğuşunda tutulan Lashawn Thompson isimli bir tutuklu hayatını kaybetti. Thompson ailesinin avukatı Michael D. Harper, Thompson'ın ve tutulduğu hücrenin fotoğraflarını paylaşarak, "Thompson, böcekler ve tahtakuruları tarafından canlı canlı yenildikten sonra pis bir hapishane hücresinde ölü bulundu" dedi.BBC'den Brandon Drenon'ın haberine göre, avukatın paylaştığı fotoğraflar, Kabahatler Kanunu kapsamında işlediği bir suçtan tutuklanan Thompson'ın öldükten sonra vücudunu tahtakurularının kapladığını gösteriyordu. Harper, olayla ilgili cezai soruşturma talep etti ve dava açacaklarını duyurdu.Lashawn Thompson, tutuklandıktan üç ay sonra, 19 Eylül'de hücresinde ölü bulunmuştu. Fulton County Adli Tıp Raporu'nda tutuklunun tutulduğu hücrede 'ciddi tahtakurusu istilası' olduğu, tutuklunun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilmişti. Raporda ölüm sebebinin 'belirsiz' olduğu belirtilmişti. Thompson'ın durumunun kötüye gittiğini gören hapishane personelinin ona yardım etmek için hiçbir şey yapmadığını iddia eden avukat Harper'ın paylaştığı fotoğraflarda, Thompson'ın yüzü ve gövdesinin böceklerle kaplı olduğu görülüyordu. Hapishanedeki hücrenin ve Thompson'ın fotoğraflarını değerlendiren böcekbilimci Michael Potter, görüntülerin 'korkunç' olduğunu söyledi.Potter, olayla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:Hapishanenin bağlı olduğu Fulton County Şerif Ofisi, konuya ilişkin açıklamasında, Thompson'ın ölümüyle ilgili olarak 'kapsamlı bir soruşturma' başlattıklarını duyurdu. Ofis, hapishanedeki böcek istilasını bertaraf etmek için 500 bin dolarlık bir 'acil harcama' yaptıklarını da açıkladı.

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hapishane, tahtakurusu, ölüm, şüpheli ölüm, soruşturma, adli tıp kurumu, abd, böcek, kan, tutuklu, dava