https://sputniknews.com.tr/20230415/hapishanede-olu-bulundu-hucresindeki-bocek-ve-tahtakurulari-tarafindan-canli-canli-yenildi--1069713097.html
Hapishanede ölü bulundu: 'Hücresindeki böcek ve tahtakuruları tarafından canlı canlı yenildi'
Hapishanede ölü bulundu: 'Hücresindeki böcek ve tahtakuruları tarafından canlı canlı yenildi'
Psikiyatri koğuşunda tutulan Lashawn Thompson isimli bir tutuklu, tahtakuruları tarafından 'öldürüldü'. Konuyla ilgili soruşturma açılırken kurbanın ailesi de... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T14:13+0300
2023-04-15T14:13+0300
2023-04-15T14:13+0300
hapishane
tahtakurusu
ölüm
şüpheli ölüm
yaşam
soruşturma
adli tıp kurumu
abd
böcek
kan
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ABD'nin Georgia eyaletindeki Fulton County Hapishanesi'nin psikiyatri koğuşunda tutulan Lashawn Thompson isimli bir tutuklu hayatını kaybetti. Thompson ailesinin avukatı Michael D. Harper, Thompson'ın ve tutulduğu hücrenin fotoğraflarını paylaşarak, "Thompson, böcekler ve tahtakuruları tarafından canlı canlı yenildikten sonra pis bir hapishane hücresinde ölü bulundu" dedi.BBC'den Brandon Drenon'ın haberine göre, avukatın paylaştığı fotoğraflar, Kabahatler Kanunu kapsamında işlediği bir suçtan tutuklanan Thompson'ın öldükten sonra vücudunu tahtakurularının kapladığını gösteriyordu. Harper, olayla ilgili cezai soruşturma talep etti ve dava açacaklarını duyurdu.Lashawn Thompson, tutuklandıktan üç ay sonra, 19 Eylül'de hücresinde ölü bulunmuştu. Fulton County Adli Tıp Raporu'nda tutuklunun tutulduğu hücrede 'ciddi tahtakurusu istilası' olduğu, tutuklunun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilmişti. Raporda ölüm sebebinin 'belirsiz' olduğu belirtilmişti. Thompson'ın durumunun kötüye gittiğini gören hapishane personelinin ona yardım etmek için hiçbir şey yapmadığını iddia eden avukat Harper'ın paylaştığı fotoğraflarda, Thompson'ın yüzü ve gövdesinin böceklerle kaplı olduğu görülüyordu. Hapishanedeki hücrenin ve Thompson'ın fotoğraflarını değerlendiren böcekbilimci Michael Potter, görüntülerin 'korkunç' olduğunu söyledi.Potter, olayla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:Hapishanenin bağlı olduğu Fulton County Şerif Ofisi, konuya ilişkin açıklamasında, Thompson'ın ölümüyle ilgili olarak 'kapsamlı bir soruşturma' başlattıklarını duyurdu. Ofis, hapishanedeki böcek istilasını bertaraf etmek için 500 bin dolarlık bir 'acil harcama' yaptıklarını da açıkladı.
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hapishane, tahtakurusu, ölüm, şüpheli ölüm, soruşturma, adli tıp kurumu, abd, böcek, kan, tutuklu, dava
hapishane, tahtakurusu, ölüm, şüpheli ölüm, soruşturma, adli tıp kurumu, abd, böcek, kan, tutuklu, dava
Hapishanede ölü bulundu: 'Hücresindeki böcek ve tahtakuruları tarafından canlı canlı yenildi'
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Psikiyatri koğuşunda tutulan Lashawn Thompson isimli bir tutuklu, tahtakuruları tarafından 'öldürüldü'. Konuyla ilgili soruşturma açılırken kurbanın ailesi de dava açmaya hazırlandıklarını duyurdu.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Fulton County Hapishanesi'nin psikiyatri koğuşunda tutulan Lashawn Thompson isimli bir tutuklu hayatını kaybetti. Thompson ailesinin avukatı Michael D. Harper, Thompson'ın ve tutulduğu hücrenin fotoğraflarını paylaşarak, "Thompson, böcekler ve tahtakuruları tarafından canlı canlı yenildikten sonra pis bir hapishane hücresinde ölü bulundu" dedi.
BBC'den Brandon Drenon'ın haberine göre, avukatın paylaştığı fotoğraflar, Kabahatler Kanunu kapsamında işlediği bir suçtan tutuklanan Thompson'ın öldükten sonra vücudunu tahtakurularının kapladığını gösteriyordu. Harper, olayla ilgili cezai soruşturma talep etti ve dava açacaklarını duyurdu.
Lashawn Thompson, tutuklandıktan üç ay sonra, 19 Eylül'de hücresinde ölü bulunmuştu. Fulton County Adli Tıp Raporu'nda tutuklunun tutulduğu hücrede 'ciddi tahtakurusu istilası' olduğu, tutuklunun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilmişti. Raporda ölüm sebebinin 'belirsiz' olduğu belirtilmişti. Thompson'ın durumunun kötüye gittiğini gören hapishane personelinin ona yardım etmek için hiçbir şey yapmadığını iddia eden avukat Harper'ın paylaştığı fotoğraflarda, Thompson'ın yüzü ve gövdesinin böceklerle kaplı olduğu görülüyordu. Hapishanedeki hücrenin ve Thompson'ın fotoğraflarını değerlendiren böcekbilimci Michael Potter, görüntülerin 'korkunç' olduğunu söyledi.
Potter, olayla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:
"Tahtakuruları üzerinde 20 yıldan uzun süredir çalışıyorum. Fakat bu düzeyde bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Tahtakurusu ısırığı çoğu zaman ölümcül değildir, ancak çok büyük bir tahtakurusu istilasına uzun süre maruz kalmak ciddi bir kansızlığa sebep olabilir. Bu da tedavi edilmezse öldürücü olabilir. Tahtakuruları kanla beslenir ve çok fazla sayıda tahtakurusu çok fazla kan emer."
Hapishanenin bağlı olduğu Fulton County Şerif Ofisi, konuya ilişkin açıklamasında, Thompson'ın ölümüyle ilgili olarak 'kapsamlı bir soruşturma' başlattıklarını duyurdu. Ofis, hapishanedeki böcek istilasını bertaraf etmek için 500 bin dolarlık bir 'acil harcama' yaptıklarını da açıkladı.