Yeni araştırma: 'James Webb Uzay Teleskobu var olmaması gereken galaksiler bulup duruyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümü
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasetteki kadın görünürlüğü yeterli mi?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Deprem bölgesi ve iç gündemde öne çıkan başlıklar
12:45
45 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocukları kötü amaçlı yazılımlardan koruma yöntemleri
14:04
56 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 30 gün: Adayların vaatleri neler?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
3 dk
EKSEN
Ortadoğu'da Çin etkisi
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçime 1 ay kala ittifaklarda son durum
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Azgın ırkçılık
18:34
104 dk
Z RAPORU
YSK'dan 'geçersiz oy' uyarısı
20:45
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
07:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
07:30
3 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
08:31
3 dk
ÖZEL HABER
ABD'den sızan belgelerde neler var?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
09:40
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
16:32
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
16:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
16:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
17:21
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
17:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
18:08
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:19
2 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
18:49
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:14
3 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
20:30
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230415/yeni-arastirma-james-webb-uzay-teleskobu-var-olmamasi-gereken-galaksiler-bulup-duruyor-1069710283.html
Yeni araştırma: 'James Webb Uzay Teleskobu var olmaması gereken galaksiler bulup duruyor'
Yeni araştırma: 'James Webb Uzay Teleskobu var olmaması gereken galaksiler bulup duruyor'
Yeni bir makale, nasıl oluştuklarını daha iyi anlamak için galaksileri 'stres testine' tabi tutarak, James Webb Uzay Teleskobu'nun bulgularını doğrulamış... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T12:45+0300
2023-04-15T12:45+0300
yaşam
evren
bilim
bilim insanları
teknoloji
james webb
james webb uzay teleskobu
nasa
karadelik
galaksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/14/1062516356_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_a54b71b9af71bcf2459114e7be6c8b30.jpg
Araştırmacılar, NASA'nın çığır açan teleskobunun şimdiye kadar gördüğü en eski ve en büyük galaksilerden 6'sının, evrende bulundukları yer göz önüne alındığında gerektiğinden daha büyük ve daha olgun göründüğü uyarısında bulunuyor. Independent Türkiye'nin haberine göre, bir bilim insanı, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) 'var olmaması gereken galaksiler bulup durduğu' uyarısı yaptı. Yeni bulgular, bu galaksilerin evrenin başlangıcından gelen Samanyolu kadar olgun olduğunu bildirdiği önceki bilimsel araştırmaların üzerine ekleme yaparak ilerleme sağladı.An itibarıyla yeni bir makale, nasıl oluştuklarını daha iyi anlamak için galaksileri 'stres testine' tabi tutarak bu bulguları doğrulamış görünüyor. Bu çalışma, bilim insanları bir hata yapmadıysa, evren hakkındaki bazı temel bilgilerin kaçırılmış olabileceğine işaret ediyor.Sıradışı galaksileri inceleyen yeni makalenin yazarı, Austin'deki Texas Üniversitesi'nden Mike Boylan-Kolchin "Eğer bu kütleler doğruysa, demek ki keşfedilmemiş bir bölgedeyiz" dedi ve ekledi:Profesör Boylan-Kolchin'in 'Stress testing ΛCDM with high-redshift galaxy candidates' (Yüksek derecede kırmızıya kayma gerçekleşen galaksi adaylarıyla ΛCDM'ye stres testi yapma) başlıklı makalesi bu hafta Nature Astronomy'de yayımlandı. Bu makale, JWST'den gelen bilgilerin bilim insanlarının karşısına derin bir ikilem koyduğunu öne sürüyor. Veriler, onlarca yıldır kozmolojiye yön veren karanlık enerji ve soğuk karanlık madde paradigmasında, yani ΛCDM'de bazı yanlışlıklar olabileceğine işaret ediyor.Genellikle galaksiler gazlarının yaklaşık yüzde 10'unu yıldızlara dönüştürür. Fakat yeni keşfedilen galaksiler gazın neredeyse tamamını yıldızlara dönüştürüyor olmalı. Bu, makaleye göre teorik açıdan mümkün olsa da bilim insanlarının şimdiye kadar beklediğinden farklı bir durum.Bilim insanları galaksilerin nasıl büyüdüğüne dair anlayışlarını değiştirerek modellerini tekrar ayarlamak zorunda kalabilirGalaksilerin daha fazla gözlemlenmesi, yaşlarını ve kütlelerini daha çok açıklığa kavuşturmayı amaçlarken, bu, gözlemlerin yanlış olduğunu; merkezlerindeki süper kütleli kara delikler galaksiyi ısıttığı için olduklarından daha büyük göründüklerini ya da aslında sanıldıklarından daha geç bir dönemden geldiklerini ama görüntüleme sorunları nedeniyle daha yaşlı göründüklerini ortaya koyabilir. Ancak bu gözlemler doğrulanırsa, gökbilimciler kozmosa ve galaksilerin nasıl büyüdüğüne dair anlayışlarını değiştirerek alışılmadık derecede büyük ve olgun galaksileri hesaba katacak şekilde modellerini ayarlamak zorunda kalabilir.
https://sputniknews.com.tr/20230415/okyanusun-dibinde-dev-bir-delik-kesfedildi-deprem-hareketliligine-mi-isaret-ediyor-1069709534.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/14/1062516356_0:0:872:654_1920x0_80_0_0_89ce06b15cb9940af62832cd893f9c10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
evren, bilim, bilim insanları, teknoloji, james webb , james webb uzay teleskobu, nasa, karadelik, galaksi, big bang, the big bang theory, samanyolu
evren, bilim, bilim insanları, teknoloji, james webb , james webb uzay teleskobu, nasa, karadelik, galaksi, big bang, the big bang theory, samanyolu

Yeni araştırma: 'James Webb Uzay Teleskobu var olmaması gereken galaksiler bulup duruyor'

12:45 15.04.2023
© Fotoğraf : https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-s-webb-takes-star-filled-portrait-of-pillars-of-creationNASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği Yıldız Sütunları
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği Yıldız Sütunları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© Fotoğraf : https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-s-webb-takes-star-filled-portrait-of-pillars-of-creation
Abone olTelegram
Yeni bir makale, nasıl oluştuklarını daha iyi anlamak için galaksileri 'stres testine' tabi tutarak, James Webb Uzay Teleskobu'nun bulgularını doğrulamış olabilir. Eğer çalışmada bir hata yapılmadıysa evren hakkındaki temel bilgilerin bazıları kaçırılmış olabilir.
Araştırmacılar, NASA'nın çığır açan teleskobunun şimdiye kadar gördüğü en eski ve en büyük galaksilerden 6'sının, evrende bulundukları yer göz önüne alındığında gerektiğinden daha büyük ve daha olgun göründüğü uyarısında bulunuyor. Independent Türkiye'nin haberine göre, bir bilim insanı, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) 'var olmaması gereken galaksiler bulup durduğu' uyarısı yaptı. Yeni bulgular, bu galaksilerin evrenin başlangıcından gelen Samanyolu kadar olgun olduğunu bildirdiği önceki bilimsel araştırmaların üzerine ekleme yaparak ilerleme sağladı.
An itibarıyla yeni bir makale, nasıl oluştuklarını daha iyi anlamak için galaksileri 'stres testine' tabi tutarak bu bulguları doğrulamış görünüyor. Bu çalışma, bilim insanları bir hata yapmadıysa, evren hakkındaki bazı temel bilgilerin kaçırılmış olabileceğine işaret ediyor.
Sıradışı galaksileri inceleyen yeni makalenin yazarı, Austin'deki Texas Üniversitesi'nden Mike Boylan-Kolchin "Eğer bu kütleler doğruysa, demek ki keşfedilmemiş bir bölgedeyiz" dedi ve ekledi:
Galaksi oluşumu hakkında çok yeni bir şeye ya da kozmolojide bir değişikliğe ihtiyaç duyacağız. En uç olasılıklardan biri, evrenin Büyük Patlama'dan kısa süre sonra tahmin ettiğimizden daha hızlı genişlemesi ki bu da yeni kuvvetler ve parçacıklar olduğu anlamına gelebilir.
Profesör Boylan-Kolchin'in 'Stress testing ΛCDM with high-redshift galaxy candidates' (Yüksek derecede kırmızıya kayma gerçekleşen galaksi adaylarıyla ΛCDM'ye stres testi yapma) başlıklı makalesi bu hafta Nature Astronomy'de yayımlandı. Bu makale, JWST'den gelen bilgilerin bilim insanlarının karşısına derin bir ikilem koyduğunu öne sürüyor. Veriler, onlarca yıldır kozmolojiye yön veren karanlık enerji ve soğuk karanlık madde paradigmasında, yani ΛCDM'de bazı yanlışlıklar olabileceğine işaret ediyor.
Genellikle galaksiler gazlarının yaklaşık yüzde 10'unu yıldızlara dönüştürür. Fakat yeni keşfedilen galaksiler gazın neredeyse tamamını yıldızlara dönüştürüyor olmalı. Bu, makaleye göre teorik açıdan mümkün olsa da bilim insanlarının şimdiye kadar beklediğinden farklı bir durum.

Bilim insanları galaksilerin nasıl büyüdüğüne dair anlayışlarını değiştirerek modellerini tekrar ayarlamak zorunda kalabilir

Galaksilerin daha fazla gözlemlenmesi, yaşlarını ve kütlelerini daha çok açıklığa kavuşturmayı amaçlarken, bu, gözlemlerin yanlış olduğunu; merkezlerindeki süper kütleli kara delikler galaksiyi ısıttığı için olduklarından daha büyük göründüklerini ya da aslında sanıldıklarından daha geç bir dönemden geldiklerini ama görüntüleme sorunları nedeniyle daha yaşlı göründüklerini ortaya koyabilir. Ancak bu gözlemler doğrulanırsa, gökbilimciler kozmosa ve galaksilerin nasıl büyüdüğüne dair anlayışlarını değiştirerek alışılmadık derecede büyük ve olgun galaksileri hesaba katacak şekilde modellerini ayarlamak zorunda kalabilir.
Mariana Çukuru - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
YAŞAM
Okyanusun dibinde dev bir delik keşfedildi: Deprem hareketliliğine mi işaret ediyor?
11:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала