https://sputniknews.com.tr/20230415/okyanusun-dibinde-dev-bir-delik-kesfedildi-deprem-hareketliligine-mi-isaret-ediyor-1069709534.html

Okyanusun dibinde dev bir delik keşfedildi: Deprem hareketliliğine mi işaret ediyor?

Okyanusun dibinde dev bir delik keşfedildi: Deprem hareketliliğine mi işaret ediyor?

Bilim insanları okyanusun dibinde dev bir delik keşfetti. Deniz tabanında keşfedilen deliğin okyanusa sıvı sızdırdığı düşünülüyor. Araştırmacılar daha önce... 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T11:56+0300

2023-04-15T11:56+0300

2023-04-15T12:12+0300

yaşam

pythias’ın vahası

washington üniversitesi

okyanus

bilim

bilim insanları

delik

araştırma

deprem

çukur

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Okyanusun dibinde bir delik keşfeden bilim insanları, bu deliğin aynı zamanda 'sızdırdığına' dikkat çekiyor. Washington Üniversitesi’ndeki uzmanlara göre, delik suyu dışarı değil, okyanusa sıvı sızdırıyor. Yapılan basın açıklamasında, deniz dibindeki deliğin sızdırıyor olmasının bölgedeki deprem hareketliliğine işaret olmayabileceği de belirtildi. Delik 'Pythias’ın Vahası' olarak adlandırılmış. İlk olarak 2015 yılında keşfedildiğinden beri de bilim insanlarının ilgisini çekiyor, ancak yeni araştırmalar, delikten sızan suyun başka bir şey olabileceğini öne sürüyor.Bir araştırma gezisi sırasında, bilim insanları okyanus yüzeyinin yaklaşık dörtte üçü kadar altında beklenmedik bir baloncuk bulutu keşfettiler. Mürettebat, deniz tabanını keşfeden bir robot kullanarak, baloncukların deniz tabanındaki tortudan fışkıran sıcak, kimyasal olarak farklı sıvının yalnızca küçük bir bileşeni olduğunu öğrendi.Washington Üniversitesi’nden Evan Solomon şunları söyledi: Çukurla ilgili yapılan araştırmalar; bölgeden sızan suyun, okyanus suyundan daha sıcak olduğunu bulmuştu. Okyanus dibindeki bu sızıntının bir ilk olduğuna inanılıyor, ancak uzmanlar başka sızıntıların da olabileceği ihtimalinin güçlü olduğu görüşünde.

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