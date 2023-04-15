https://sputniknews.com.tr/20230415/okyanusun-dibinde-dev-bir-delik-kesfedildi-deprem-hareketliligine-mi-isaret-ediyor-1069709534.html
Okyanusun dibinde dev bir delik keşfedildi: Deprem hareketliliğine mi işaret ediyor?
Okyanusun dibinde dev bir delik keşfedildi: Deprem hareketliliğine mi işaret ediyor?
Bilim insanları okyanusun dibinde dev bir delik keşfetti. Deniz tabanında keşfedilen deliğin okyanusa sıvı sızdırdığı düşünülüyor. Araştırmacılar daha önce... 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T11:56+0300
2023-04-15T11:56+0300
2023-04-15T12:12+0300
yaşam
pythias’ın vahası
washington üniversitesi
okyanus
bilim
bilim insanları
delik
araştırma
deprem
çukur
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Okyanusun dibinde bir delik keşfeden bilim insanları, bu deliğin aynı zamanda 'sızdırdığına' dikkat çekiyor. Washington Üniversitesi’ndeki uzmanlara göre, delik suyu dışarı değil, okyanusa sıvı sızdırıyor. Yapılan basın açıklamasında, deniz dibindeki deliğin sızdırıyor olmasının bölgedeki deprem hareketliliğine işaret olmayabileceği de belirtildi. Delik 'Pythias’ın Vahası' olarak adlandırılmış. İlk olarak 2015 yılında keşfedildiğinden beri de bilim insanlarının ilgisini çekiyor, ancak yeni araştırmalar, delikten sızan suyun başka bir şey olabileceğini öne sürüyor.Bir araştırma gezisi sırasında, bilim insanları okyanus yüzeyinin yaklaşık dörtte üçü kadar altında beklenmedik bir baloncuk bulutu keşfettiler. Mürettebat, deniz tabanını keşfeden bir robot kullanarak, baloncukların deniz tabanındaki tortudan fışkıran sıcak, kimyasal olarak farklı sıvının yalnızca küçük bir bileşeni olduğunu öğrendi.Washington Üniversitesi’nden Evan Solomon şunları söyledi: Çukurla ilgili yapılan araştırmalar; bölgeden sızan suyun, okyanus suyundan daha sıcak olduğunu bulmuştu. Okyanus dibindeki bu sızıntının bir ilk olduğuna inanılıyor, ancak uzmanlar başka sızıntıların da olabileceği ihtimalinin güçlü olduğu görüşünde.
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pythias’ın vahası, washington üniversitesi, okyanus, bilim, bilim insanları, delik, araştırma, deprem, çukur, deniz, sıcak su, kimyasal, sızıntı, kimyasal sızıntı
pythias’ın vahası, washington üniversitesi, okyanus, bilim, bilim insanları, delik, araştırma, deprem, çukur, deniz, sıcak su, kimyasal, sızıntı, kimyasal sızıntı
Okyanusun dibinde dev bir delik keşfedildi: Deprem hareketliliğine mi işaret ediyor?
11:56 15.04.2023 (güncellendi: 12:12 15.04.2023) Abone ol
Bilim insanları okyanusun dibinde dev bir delik keşfetti. Deniz tabanında keşfedilen deliğin okyanusa sıvı sızdırdığı düşünülüyor. Araştırmacılar daha önce bunun tatlı suya yakın olduğunu tahmin ederken, şimdi ise bunun tektonik sıvı olduğu görüşü ağırlık kazanmış durumda.
Okyanusun dibinde bir delik keşfeden bilim insanları, bu deliğin aynı zamanda 'sızdırdığına' dikkat çekiyor. Washington Üniversitesi’ndeki uzmanlara göre, delik suyu dışarı değil, okyanusa sıvı sızdırıyor. Yapılan basın açıklamasında, deniz dibindeki deliğin sızdırıyor olmasının bölgedeki deprem hareketliliğine işaret olmayabileceği de belirtildi. Delik 'Pythias’ın Vahası' olarak adlandırılmış. İlk olarak 2015 yılında keşfedildiğinden beri de bilim insanlarının ilgisini çekiyor, ancak yeni araştırmalar, delikten sızan suyun başka bir şey olabileceğini öne sürüyor.
Bir araştırma gezisi sırasında, bilim insanları okyanus yüzeyinin yaklaşık dörtte üçü kadar altında beklenmedik bir baloncuk bulutu keşfettiler. Mürettebat, deniz tabanını keşfeden bir robot kullanarak, baloncukların deniz tabanındaki tortudan fışkıran sıcak, kimyasal olarak farklı sıvının yalnızca küçük bir bileşeni olduğunu öğrendi.
Washington Üniversitesi’nden Evan Solomon şunları söyledi:
“Görüldüğü kadarıyla sadece metan kabarcıkları yok, deniz tabanından hortum gibi çıkan bir suydu. Bu daha önce hiç görmediğim bir şey ve bildiğim kadarıyla daha önce de gözlemlenmedi.”
Çukurla ilgili yapılan araştırmalar; bölgeden sızan suyun, okyanus suyundan daha sıcak olduğunu bulmuştu. Okyanus dibindeki bu sızıntının bir ilk olduğuna inanılıyor, ancak uzmanlar başka sızıntıların da olabileceği ihtimalinin güçlü olduğu görüşünde.