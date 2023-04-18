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https://sputniknews.com.tr/20230418/icisleri-bakan-yardimcisi-ismail-cataklinin-annesi-vefat-etti-1069827103.html
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi vefat etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi vefat etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T09:20+0300
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içişleri bakanlığı
ismail çataklı
anne
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle Çankırı'da tedavi gören Gülsün Çataklı, dün öğle saatlerinde vefat etti.Çataklı'nın cenazesi, bugün Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230315/binali-yildirimin-annesi-vefat-etti-1068275447.html
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ismail çataklı'nın annesi, ak partili siyasetçinin annesi öldü, içişleri bakan yardımcısı ismail çataklı öldü
ismail çataklı'nın annesi, ak partili siyasetçinin annesi öldü, içişleri bakan yardımcısı ismail çataklı öldü

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi vefat etti

09:20 18.04.2023 (güncellendi: 09:21 18.04.2023)
© İHA / EMİN KUVAT - İBRAHİM BERAT YILMAZ İsmail Çataklı
 İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA / EMİN KUVAT - İBRAHİM BERAT YILMAZ
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle Çankırı'da tedavi gören Gülsün Çataklı, dün öğle saatlerinde vefat etti.
Çataklı'nın cenazesi, bugün Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
TÜRKİYE
Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti
15 Mart, 10:47
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