https://sputniknews.com.tr/20230418/icisleri-bakan-yardimcisi-ismail-cataklinin-annesi-vefat-etti-1069827103.html
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi vefat etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi vefat etti
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T09:20+0300
2023-04-18T09:20+0300
2023-04-18T09:21+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ismail çataklı
anne
vefat
ak parti
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle Çankırı'da tedavi gören Gülsün Çataklı, dün öğle saatlerinde vefat etti.Çataklı'nın cenazesi, bugün Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230315/binali-yildirimin-annesi-vefat-etti-1068275447.html
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ismail çataklı'nın annesi, ak partili siyasetçinin annesi öldü, içişleri bakan yardımcısı ismail çataklı öldü
ismail çataklı'nın annesi, ak partili siyasetçinin annesi öldü, içişleri bakan yardımcısı ismail çataklı öldü
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi vefat etti
09:20 18.04.2023 (güncellendi: 09:21 18.04.2023) Abone ol
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle Çankırı'da tedavi gören Gülsün Çataklı, dün öğle saatlerinde vefat etti.
Çataklı'nın cenazesi, bugün Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.