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Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti
Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T10:47+0300
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türkiye
binali yıldırım
anne
vefat
haberler
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Yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım, bugün vefat etti.Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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binali yıldırım, anne, vefat, haberler
binali yıldırım, anne, vefat, haberler

Binali Yıldırım'ın annesi vefat etti

10:47 15.03.2023
© İHABinali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti
Yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım, bugün vefat etti.
Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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