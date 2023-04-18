https://sputniknews.com.tr/20230418/hukumlu-siyasetci-kara-murzaya-destek-veren-abd-ve-kanadaya-rusya-disislerinden-protesto-1069869099.html
Hükümlü siyasetçi Kara-Murza'ya destek veren ABD ve Kanada'ya Rusya Dışişleri'nden protesto
Hükümlü siyasetçi Kara-Murza'ya destek veren ABD ve Kanada'ya Rusya Dışişleri'nden protesto
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington ve Ottawa'nın 25 yıl hapis cezası alan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'ya verdiği destek nedeniyle ABD'nin Moskova... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T21:58+0300
2023-04-18T21:58+0300
2023-04-18T21:58+0300
dünya
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vladimir kara-murza
abd
kanada
rusya dışişleri bakanlığı
protesto
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Bakanlık, vatana ihanet ve Rus ordusu hakkında yalan haber yayma suçlarından 25 yıl hüküm giyen Kara-Murza'ya yönelik destek nedeniyle Tracy ve LeClaire'ye kararlı bir protesto verildiğini bildirdi.Rus Dışişleri, ABD'nin resmi makamları ve mahkemeyi baskı altına almak için kamuoyu önünde gerçekleştirdiği eylemlerin Rusya'nın içişlerine aleni müdahale anlamına geldiğini vurguladı.Bakanlık, "ABD tarafının Rus toplumunda nefret ve düşmanlığı körüklemeyi ve diplomatik misyonu yıkıcı çalışmaları örtbas etmek için kullanmayı amaçlayan tüm adımlarının ciddi şekilde bastırılacağı özellikle kaydedildi. Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesini ihlal eden ve statülerini kötüye kullanan ABD büyükelçiliği çalışanları, Moskova'daki kalış süreleri planlanandan önce sonlanacak" ifadelerini kullandı.Ottawa tarafından başlatılan çılgın Rusofobi kampanyasının yanı sıra Kanada dış politikasının stratejik hedefinin 'Rusya'da rejim değişikliği' olarak ilan edilmesi ile desteklenen eylemlerin içişlerime doğrudan müdahale anlamına geldiğini de belirten bakanlık, "Bu bağlamda büyükelçiye, Başbakan Justin Trudeau rejiminin mevcut çatışmacı çizgisinin devam etmesi durumunda ikili ilişkiler ve diplomatik statülerini kötüye kullanan Moskova'daki Kanada Büyükelçiliği çalışanları açısından kaçınılmaz olumsuz sonuçları olacağı belirtildi" dedi.Moskova Şehir Mahkemesi, devlete ihanet ve Rus ordusu hakkında yalan haber yayma suçlarından yargılanan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230417/rus-siyasetci-kara-murza-25-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1069806694.html
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rusya, vladimir kara-murza, abd, kanada, rusya dışişleri bakanlığı, protesto
rusya, vladimir kara-murza, abd, kanada, rusya dışişleri bakanlığı, protesto
Hükümlü siyasetçi Kara-Murza'ya destek veren ABD ve Kanada'ya Rusya Dışişleri'nden protesto
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington ve Ottawa'nın 25 yıl hapis cezası alan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'ya verdiği destek nedeniyle ABD'nin Moskova Büyükelçisi Linn Tracy ile Kanada Büyükelçisi Alison LeClaire'i bakanlığa çağırdı.
Bakanlık, vatana ihanet ve Rus ordusu hakkında yalan haber yayma suçlarından 25 yıl hüküm giyen Kara-Murza'ya yönelik destek nedeniyle Tracy ve LeClaire'ye kararlı bir protesto verildiğini bildirdi.
Rus Dışişleri, ABD'nin resmi makamları ve mahkemeyi baskı altına almak için kamuoyu önünde gerçekleştirdiği eylemlerin Rusya'nın içişlerine aleni müdahale anlamına geldiğini vurguladı.
Bakanlık, "ABD tarafının Rus toplumunda nefret ve düşmanlığı körüklemeyi ve diplomatik misyonu yıkıcı çalışmaları örtbas etmek için kullanmayı amaçlayan tüm adımlarının ciddi şekilde bastırılacağı özellikle kaydedildi. Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesini ihlal eden ve statülerini kötüye kullanan ABD büyükelçiliği çalışanları, Moskova'daki kalış süreleri planlanandan önce sonlanacak" ifadelerini kullandı.
Ottawa tarafından başlatılan çılgın Rusofobi kampanyasının yanı sıra Kanada dış politikasının stratejik hedefinin 'Rusya'da rejim değişikliği' olarak ilan edilmesi ile desteklenen eylemlerin içişlerime doğrudan müdahale anlamına geldiğini de belirten bakanlık, "Bu bağlamda büyükelçiye, Başbakan Justin Trudeau rejiminin mevcut çatışmacı çizgisinin devam etmesi durumunda ikili ilişkiler ve diplomatik statülerini kötüye kullanan Moskova'daki Kanada Büyükelçiliği çalışanları açısından kaçınılmaz olumsuz sonuçları olacağı belirtildi" dedi.
Moskova Şehir Mahkemesi, devlete ihanet ve Rus ordusu hakkında yalan haber yayma suçlarından yargılanan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası vermişti.