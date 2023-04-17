Rus siyasetçi Kara-Murza, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийRusya - Moskova - Polis
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Moskova Şehir Mahkemesi, devlete ihanet ve Rus ordusu hakkında yalan haber yayma suçlarından yargılanan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası verdi.
RIA Novosti muhabirinin duruşma salonundan aktardığına göre Kara-Murza, savcılık makamının talep ettiği üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kara-Murza'ya 400 bin ruble para cezası ve 7 yıl gazetecilikten men cezası da verildi.
Soruşturma makamının verilerine göre Kara-Murza, ABD'nin Arizona eyaletinin Temsilciler Meclisi'nde siyasi nefret saikiyle Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki konutları, doğum evlerini, hastaneleri ve okulları bombalamak üzere kullanıldığına dair açıkça yalan bilgiler paylaştı.
Kara-Murza hakkında 'istenmeyen' kabul edilen yabancı veya uluslararası bir STK'da çalıştığı gerekçesiyle ikinci bir dava açılmıştı.
Kara-Murza, bunların yanında, NATO Parlamenter Asamblesi'nde, Oslo'daki Helsinki Komitesi'nde ve ABD'de yaptığı konuşmalar nedeniyle devlete ihanetle suçlanmıştı.
Rusya vatandaşlığının yanı sıra İngiltere vatandaşlığı bulunan Kara-Murza, ABD'de oturma iznine de sahip.
Kara-Murza Rusya'da 'yabancı ajan işlevi gören gerçek kişi' olarak kabul ediliyor.
Kara-Murza'ya 400 bin ruble para cezası ve 7 yıl gazetecilikten men cezası da verildi.
Soruşturma makamının verilerine göre Kara-Murza, ABD'nin Arizona eyaletinin Temsilciler Meclisi'nde siyasi nefret saikiyle Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki konutları, doğum evlerini, hastaneleri ve okulları bombalamak üzere kullanıldığına dair açıkça yalan bilgiler paylaştı.
Kara-Murza hakkında 'istenmeyen' kabul edilen yabancı veya uluslararası bir STK'da çalıştığı gerekçesiyle ikinci bir dava açılmıştı.
Kara-Murza, bunların yanında, NATO Parlamenter Asamblesi'nde, Oslo'daki Helsinki Komitesi'nde ve ABD'de yaptığı konuşmalar nedeniyle devlete ihanetle suçlanmıştı.
Rusya vatandaşlığının yanı sıra İngiltere vatandaşlığı bulunan Kara-Murza, ABD'de oturma iznine de sahip.
Kara-Murza Rusya'da 'yabancı ajan işlevi gören gerçek kişi' olarak kabul ediliyor.