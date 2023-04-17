https://sputniknews.com.tr/20230417/rus-siyasetci-kara-murza-25-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1069806694.html

Rus siyasetçi Kara-Murza, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rus siyasetçi Kara-Murza, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Moskova Şehir Mahkemesi, devlete ihanet ve Rus ordusu hakkında yalan haber yayma suçlarından yargılanan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T18:11+0300

2023-04-17T18:11+0300

2023-04-17T18:11+0300

dünya

vladimir kara-murza

hapis

hapis cezası

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/18/1054215064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a83b47e8095f85dfa69912011c2349f6.jpg

RIA Novosti muhabirinin duruşma salonundan aktardığına göre Kara-Murza, savcılık makamının talep ettiği üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kara-Murza'ya 400 bin ruble para cezası ve 7 yıl gazetecilikten men cezası da verildi.Soruşturma makamının verilerine göre Kara-Murza, ABD'nin Arizona eyaletinin Temsilciler Meclisi'nde siyasi nefret saikiyle Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki konutları, doğum evlerini, hastaneleri ve okulları bombalamak üzere kullanıldığına dair açıkça yalan bilgiler paylaştı.Kara-Murza hakkında 'istenmeyen' kabul edilen yabancı veya uluslararası bir STK'da çalıştığı gerekçesiyle ikinci bir dava açılmıştı.Kara-Murza, bunların yanında, NATO Parlamenter Asamblesi'nde, Oslo'daki Helsinki Komitesi'nde ve ABD'de yaptığı konuşmalar nedeniyle devlete ihanetle suçlanmıştı. Rusya vatandaşlığının yanı sıra İngiltere vatandaşlığı bulunan Kara-Murza, ABD'de oturma iznine de sahip.Kara-Murza Rusya'da 'yabancı ajan işlevi gören gerçek kişi' olarak kabul ediliyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir kara-murza, hapis, hapis cezası, rusya