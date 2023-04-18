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https://sputniknews.com.tr/20230418/hiv-pozitif-anne-babadan-saglikli-bebek-dunyaya-geldi-1069830063.html
HIV pozitif anne babadan sağlıklı bebek dünyaya geldi
HIV pozitif anne babadan sağlıklı bebek dünyaya geldi
İkisi de HIV taşıyıcısı olan Ayşe (30) ve Ahmet (34) çifti, sosyal medyadan tanıştı ve evlendi. Çocuk isteyen ancak bebeğin de HIV pozitif olmasından endişe... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T10:29+0300
2023-04-18T10:29+0300
yaşam
hiv
çift
bebek
doğum
türkiye
anne
baba
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1 ay önce dünyaya gelen ve anne babası HIV pozitif olan bebek, HIV negatif çıktı. “Maalesef devlet hastanelerinde kadın doğum doktorları HIV ile ilgili bilgilendirme yapmıyor" diyen 30 yaşındaki anne Ayşe, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Üstüne bir de saat 10.00’daki randevuma beni almayıp tüm hastaları muayene ettikten sonra saat 16.00’da almaları... ‘Sen HIV pozitifsin, senden sonra oda temizlenmeli’ diyen kadın doğum doktorlarına kadar bir sürü olaya maruz kaldık. Pozitif-İz Derneği’ni gördüm. Onların yönlendirmesi ve Prof. Dr. Mehmet Serdar Kütük yardımlarıyla bebeğimi gayet sağlıklı bir şekilde, normal doğum ile dünyaya getirdim.”Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Aydın Altuntaş, “HIV’ın babadan bebeğe geçmesi söz konusu değil. Ancak anne adayı düzenli tedavi aldığında bebeğine HIV bulaşma olasılığı yüzde 1’in altında. Şu an bebeğimiz gayet sağlıklı” dedi.Pozitif-iz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bora, dünya genelinde 38.4 milyon insanın HIV ile yaşadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/doktordan-arkadasina-sahte-hiv-pozitif-teshisi-alti-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1064807488.html
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hiv, çift, bebek, doğum, türkiye, anne, baba
hiv, çift, bebek, doğum, türkiye, anne, baba

HIV pozitif anne babadan sağlıklı bebek dünyaya geldi

10:29 18.04.2023
© AA / doğum + bebek
doğum + bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA /
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İkisi de HIV taşıyıcısı olan Ayşe (30) ve Ahmet (34) çifti, sosyal medyadan tanıştı ve evlendi. Çocuk isteyen ancak bebeğin de HIV pozitif olmasından endişe duyan çift, virüs taşımayan bir bebeğe sahip oldu.
1 ay önce dünyaya gelen ve anne babası HIV pozitif olan bebek, HIV negatif çıktı.
“Maalesef devlet hastanelerinde kadın doğum doktorları HIV ile ilgili bilgilendirme yapmıyor" diyen 30 yaşındaki anne Ayşe, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Üstüne bir de saat 10.00’daki randevuma beni almayıp tüm hastaları muayene ettikten sonra saat 16.00’da almaları... ‘Sen HIV pozitifsin, senden sonra oda temizlenmeli’ diyen kadın doğum doktorlarına kadar bir sürü olaya maruz kaldık. Pozitif-İz Derneği’ni gördüm. Onların yönlendirmesi ve Prof. Dr. Mehmet Serdar Kütük yardımlarıyla bebeğimi gayet sağlıklı bir şekilde, normal doğum ile dünyaya getirdim.”
Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Aydın Altuntaş, “HIV’ın babadan bebeğe geçmesi söz konusu değil. Ancak anne adayı düzenli tedavi aldığında bebeğine HIV bulaşma olasılığı yüzde 1’in altında. Şu an bebeğimiz gayet sağlıklı” dedi.
Pozitif-iz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bora, dünya genelinde 38.4 milyon insanın HIV ile yaşadığını söyledi.
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