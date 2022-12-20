https://sputniknews.com.tr/20221220/doktordan-arkadasina-sahte-hiv-pozitif-teshisi-alti-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1064807488.html

Doktordan arkadaşına sahte HIV pozitif teşhisi: Altı yıla kadar hapis cezası istendi

Doktordan arkadaşına sahte HIV pozitif teşhisi: Altı yıla kadar hapis cezası istendi

Konya’da, enfeksiyon uzmanı doktor, yakın arkadaşına HIV testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıktığını söyleyerek arkadaşına 2.5 yıl AIDS ilacı kullandırdı... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T22:05+0300

2022-12-20T22:05+0300

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türkiye

hiv

hiv/aids

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ilaç

tedavi

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Konya’da özel bir hastanede görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor D.U., yakın arkadaşı olan M.H.'ye sağlık kontrolleri kapsamında kan testi yaptı.Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, test sonucunda arkadaşına HIV pozitif olduğunu söyleyerek ilaç tedavisi başlattı.İddiaya göre psikolojisi bozulan M.H. ilk olarak çalıştığı iş yerinden, ardından nişanlısından ayrıldı.D.U.’nun bazı çelişkili ifadeleri ve başka bir arkadaşının ısrarıyla, başka hastanede testi tekrar ettiren M.H.’nin sonucu negatif çıktı. İnanamayan M.H. başka bir hastanede daha yaptırdığı test sonucunun da negatif olduğunu gördü.'Hata nedeni ile sonucun pozitif çıktığını bakanlığa bildireceğini söyledi'Bu durumu doktoruna söyleyen M.H., "Ona durumu anlatıp neden bana bunu yaptığını sordum. Tatmin edici cevaplar vermedi. AIDS olmadığımı, bana yalan söylediğini itiraf etti. Yaptığının yanına kalmayacağını bunu yargıya taşıyacağımı söyledim. Bana olayı yargıya taşımamam için yalvardı. Kan testi ile ilgili ise laboratuvarda yapılan bir hata nedeni ile sonucun pozitif çıktığını bakanlığa bildireceğini söyledi" dedi.Bakanlık laboratuvarındaki̇ kan başkasına ai̇t çıktıM.H., doktor hakkında savcılığa şikayetçi oldu. Konya Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemede Bakanlığa ait doğrulama laboratuvarında HIV virüsü teşhisi konmuş kan örneğinin M.H.’ye ait olmadığı ortaya çıktı.Bunun üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianamede doktor D.U. hakkında "sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açıldı. 6 yıla kadar hapsi istenen doktor mart ayında hakim karşısına çıkacak.

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hiv, hiv/aids, hasta, ilaç, tedavi