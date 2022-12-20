https://sputniknews.com.tr/20221220/doktordan-arkadasina-sahte-hiv-pozitif-teshisi-alti-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-1064807488.html
Doktordan arkadaşına sahte HIV pozitif teşhisi: Altı yıla kadar hapis cezası istendi
Doktordan arkadaşına sahte HIV pozitif teşhisi: Altı yıla kadar hapis cezası istendi
Konya’da, enfeksiyon uzmanı doktor, yakın arkadaşına HIV testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıktığını söyleyerek arkadaşına 2.5 yıl AIDS ilacı kullandırdı... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T22:05+0300
2022-12-20T22:05+0300
2022-12-20T22:08+0300
türkiye
hiv
hiv/aids
hasta
ilaç
tedavi
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Konya’da özel bir hastanede görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor D.U., yakın arkadaşı olan M.H.'ye sağlık kontrolleri kapsamında kan testi yaptı.Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, test sonucunda arkadaşına HIV pozitif olduğunu söyleyerek ilaç tedavisi başlattı.İddiaya göre psikolojisi bozulan M.H. ilk olarak çalıştığı iş yerinden, ardından nişanlısından ayrıldı.D.U.’nun bazı çelişkili ifadeleri ve başka bir arkadaşının ısrarıyla, başka hastanede testi tekrar ettiren M.H.’nin sonucu negatif çıktı. İnanamayan M.H. başka bir hastanede daha yaptırdığı test sonucunun da negatif olduğunu gördü.'Hata nedeni ile sonucun pozitif çıktığını bakanlığa bildireceğini söyledi'Bu durumu doktoruna söyleyen M.H., "Ona durumu anlatıp neden bana bunu yaptığını sordum. Tatmin edici cevaplar vermedi. AIDS olmadığımı, bana yalan söylediğini itiraf etti. Yaptığının yanına kalmayacağını bunu yargıya taşıyacağımı söyledim. Bana olayı yargıya taşımamam için yalvardı. Kan testi ile ilgili ise laboratuvarda yapılan bir hata nedeni ile sonucun pozitif çıktığını bakanlığa bildireceğini söyledi" dedi.Bakanlık laboratuvarındaki̇ kan başkasına ai̇t çıktıM.H., doktor hakkında savcılığa şikayetçi oldu. Konya Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemede Bakanlığa ait doğrulama laboratuvarında HIV virüsü teşhisi konmuş kan örneğinin M.H.’ye ait olmadığı ortaya çıktı.Bunun üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianamede doktor D.U. hakkında "sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açıldı. 6 yıla kadar hapsi istenen doktor mart ayında hakim karşısına çıkacak.
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hiv, hiv/aids, hasta, ilaç, tedavi
hiv, hiv/aids, hasta, ilaç, tedavi
Doktordan arkadaşına sahte HIV pozitif teşhisi: Altı yıla kadar hapis cezası istendi
22:05 20.12.2022 (güncellendi: 22:08 20.12.2022) Abone ol
Konya’da, enfeksiyon uzmanı doktor, yakın arkadaşına HIV testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıktığını söyleyerek arkadaşına 2.5 yıl AIDS ilacı kullandırdı. Doktorun çelişkili ifadelerinden şüphelenip başka bir hastanede test yaptıran genç, HIV negatif olduğunu öğrendi. Gencin şikayeti üzerine doktor hakkında hapis istemiyle dava açıldı
Konya’da özel bir hastanede görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor D.U., yakın arkadaşı olan M.H.'ye sağlık kontrolleri kapsamında kan testi yaptı.
Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, test sonucunda arkadaşına HIV pozitif olduğunu söyleyerek ilaç tedavisi başlattı.
İddiaya göre psikolojisi bozulan M.H. ilk olarak çalıştığı iş yerinden, ardından nişanlısından ayrıldı.
D.U.’nun bazı çelişkili ifadeleri ve başka bir arkadaşının ısrarıyla, başka hastanede testi tekrar ettiren M.H.’nin sonucu negatif çıktı. İnanamayan M.H. başka bir hastanede daha yaptırdığı test sonucunun da negatif olduğunu gördü.
'Hata nedeni ile sonucun pozitif çıktığını bakanlığa bildireceğini söyledi'
Bu durumu doktoruna söyleyen M.H., "Ona durumu anlatıp neden bana bunu yaptığını sordum. Tatmin edici cevaplar vermedi. AIDS olmadığımı, bana yalan söylediğini itiraf etti. Yaptığının yanına kalmayacağını bunu yargıya taşıyacağımı söyledim. Bana olayı yargıya taşımamam için yalvardı. Kan testi ile ilgili ise laboratuvarda yapılan bir hata nedeni ile sonucun pozitif çıktığını bakanlığa bildireceğini söyledi" dedi.
Bakanlık laboratuvarındaki̇ kan başkasına ai̇t çıktı
M.H., doktor hakkında savcılığa şikayetçi oldu. Konya Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemede Bakanlığa ait doğrulama laboratuvarında HIV virüsü teşhisi konmuş kan örneğinin M.H.’ye ait olmadığı ortaya çıktı.
Bunun üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianamede doktor D.U. hakkında "sağlık mesleği mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açıldı. 6 yıla kadar hapsi istenen doktor mart ayında hakim karşısına çıkacak.