https://sputniknews.com.tr/20230418/hdpli-bestas-tedavime-bir-sure-daha-hastanede-devam-edilecek-1069838745.html

HDP'li Beştaş: Tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek

HDP'li Beştaş: Tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Geçirdiğim trafik kazası nedeniyle tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek" dedi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T12:28+0300

2023-04-18T12:28+0300

2023-04-18T12:28+0300

politika

halkların demokratik partisi (hdp)

hdp

meral danış beştaş

kaza

tedavi

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Twitter hesanından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.Beştaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Geçirdiğim trafik kazası nedeniyle tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek. Bu süreçte arama ve mesajlara dönemediğimi üzülerek ifade etmek isterim. Bu süreçte arama ve mesajlara gösterilen yoğun ilgi, iletilen güzel dilekler ve dile getirilen sevgi için herkese müteşekkirim. Beni arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm partililerimize, dostlarımıza, herkese sonsuz sevgilerimi gönderiyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230414/trafik-kazasinda-yaralanan-meral-danis-bestas-ameliyata-alindi-1069667618.html

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halkların demokratik partisi (hdp), hdp, meral danış beştaş, kaza, tedavi