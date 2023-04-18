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HDP'li Beştaş: Tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek
HDP'li Beştaş: Tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Geçirdiğim trafik kazası nedeniyle tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek" dedi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T12:28+0300
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politika
halkların demokratik partisi (hdp)
hdp
meral danış beştaş
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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Twitter hesanından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.Beştaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Geçirdiğim trafik kazası nedeniyle tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek. Bu süreçte arama ve mesajlara dönemediğimi üzülerek ifade etmek isterim. Bu süreçte arama ve mesajlara gösterilen yoğun ilgi, iletilen güzel dilekler ve dile getirilen sevgi için herkese müteşekkirim. Beni arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm partililerimize, dostlarımıza, herkese sonsuz sevgilerimi gönderiyorum."
https://sputniknews.com.tr/20230414/trafik-kazasinda-yaralanan-meral-danis-bestas-ameliyata-alindi-1069667618.html
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halkların demokratik partisi (hdp), hdp, meral danış beştaş, kaza, tedavi
halkların demokratik partisi (hdp), hdp, meral danış beştaş, kaza, tedavi

HDP'li Beştaş: Tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek

12:28 18.04.2023
© AA / Okan ÖzerHDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA / Okan Özer
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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Geçirdiğim trafik kazası nedeniyle tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek" dedi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Twitter hesanından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Beştaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Geçirdiğim trafik kazası nedeniyle tedavime bir süre daha hastanede devam edilecek. Bu süreçte arama ve mesajlara dönemediğimi üzülerek ifade etmek isterim. Bu süreçte arama ve mesajlara gösterilen yoğun ilgi, iletilen güzel dilekler ve dile getirilen sevgi için herkese müteşekkirim. Beni arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm partililerimize, dostlarımıza, herkese sonsuz sevgilerimi gönderiyorum."
Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
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Trafik kazasında yaralanan Meral Danış Beştaş ameliyata alındı
14 Nisan, 12:10
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