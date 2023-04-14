https://sputniknews.com.tr/20230414/trafik-kazasinda-yaralanan-meral-danis-bestas-ameliyata-alindi-1069667618.html
Trafik kazasında yaralanan Meral Danış Beştaş ameliyata alındı
Trafik kazasında yaralanan Meral Danış Beştaş ameliyata alındı
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları için gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T12:10+0300
2023-04-14T12:10+0300
2023-04-14T12:18+0300
türkiye
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
meral danış beştaş
ameliyat
trafik kazası
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Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş'ın ameliyata alındığı belirtildi.Vücudunda kırıklar tespit edilen Beştaş, Erzurum Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. HDP basın biriminden yapılan açıklamada, Beştaş'ın ameliyatının sürdüğü belirtildi. Beştaş'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Beştaş da hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere, seçim çalışmaları sırasında trafik kazası geçirdiğini anlatarak, "İlgi gösteren, dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Erzurumlulara en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Birlikte iyileşeceğiz, ben de iyileşeceğim" ifadelerini kullandı.HDP’den yapılan açıklamada ayrıca, Beştaş’ın ameliyata alındığı ve ameliyatın başarılı şekilde sürdüğü aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/hdp-grup-baskanvekili-meral-danis-bestas-trafik-kazasi-gecirdi-1069648287.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), meral danış beştaş, ameliyat, trafik kazası
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), meral danış beştaş, ameliyat, trafik kazası
Trafik kazasında yaralanan Meral Danış Beştaş ameliyata alındı
12:10 14.04.2023 (güncellendi: 12:18 14.04.2023) Abone ol
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları için gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. HDP’den yapılan açıklamada Ankara’ya sevk edilen Beştaş’ın ameliyata alındığı ve genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş'ın ameliyata alındığı belirtildi.
Vücudunda kırıklar tespit edilen Beştaş, Erzurum Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. HDP basın biriminden yapılan açıklamada, Beştaş'ın ameliyatının sürdüğü belirtildi. Beştaş'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Beştaş da hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere, seçim çalışmaları sırasında trafik kazası geçirdiğini anlatarak, "İlgi gösteren, dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Erzurumlulara en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Birlikte iyileşeceğiz, ben de iyileşeceğim" ifadelerini kullandı.
HDP’den yapılan açıklamada ayrıca, Beştaş’ın ameliyata alındığı ve ameliyatın başarılı şekilde sürdüğü aktarıldı.