https://sputniknews.com.tr/20230414/trafik-kazasinda-yaralanan-meral-danis-bestas-ameliyata-alindi-1069667618.html

Trafik kazasında yaralanan Meral Danış Beştaş ameliyata alındı

Trafik kazasında yaralanan Meral Danış Beştaş ameliyata alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları için gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T12:10+0300

2023-04-14T12:10+0300

2023-04-14T12:18+0300

türkiye

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

meral danış beştaş

ameliyat

trafik kazası

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Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan HDP Grup Başkanvekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş'ın ameliyata alındığı belirtildi.Vücudunda kırıklar tespit edilen Beştaş, Erzurum Havalimanı'ndan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. HDP basın biriminden yapılan açıklamada, Beştaş'ın ameliyatının sürdüğü belirtildi. Beştaş'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Beştaş da hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere, seçim çalışmaları sırasında trafik kazası geçirdiğini anlatarak, "İlgi gösteren, dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün Erzurumlulara en içten sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Birlikte iyileşeceğiz, ben de iyileşeceğim" ifadelerini kullandı.HDP’den yapılan açıklamada ayrıca, Beştaş’ın ameliyata alındığı ve ameliyatın başarılı şekilde sürdüğü aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230413/hdp-grup-baskanvekili-meral-danis-bestas-trafik-kazasi-gecirdi-1069648287.html

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), meral danış beştaş, ameliyat, trafik kazası