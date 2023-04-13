https://sputniknews.com.tr/20230413/hdp-grup-baskanvekili-meral-danis-bestas-trafik-kazasi-gecirdi-1069648287.html

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olduğu... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

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hdp

2023 türkiye seçimleri

meral danış beştaş

kaza

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde kaza yaptı.Durumu ağır olduğu belirtilen Beştaş, hastaneye kaldırıldı.HDP'nin basın grubundan paylaşılan bilgide, "Meral hanım şu an müşahade altına almış. Hayati tehlikesi yok, bilinci açık. Duruma ilişkin daha detaylı bilgi veririz" açıklaması yapıldı.

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hdp, meral danış beştaş, kaza