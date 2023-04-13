https://sputniknews.com.tr/20230413/hdp-grup-baskanvekili-meral-danis-bestas-trafik-kazasi-gecirdi-1069648287.html
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olduğu... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T21:26+0300
2023-04-13T21:26+0300
2023-04-13T21:46+0300
hdp
2023 türkiye seçimleri
meral danış beştaş
kaza
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde kaza yaptı.Durumu ağır olduğu belirtilen Beştaş, hastaneye kaldırıldı.HDP'nin basın grubundan paylaşılan bilgide, "Meral hanım şu an müşahade altına almış. Hayati tehlikesi yok, bilinci açık. Duruma ilişkin daha detaylı bilgi veririz" açıklaması yapıldı.
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hdp, meral danış beştaş, kaza
hdp, meral danış beştaş, kaza
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
21:26 13.04.2023 (güncellendi: 21:46 13.04.2023) Abone ol
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Durumu ağır olduğu belirtilen Beştaş, hastaneye kaldırıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş seçim çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde kaza yaptı.
Durumu ağır olduğu belirtilen Beştaş, hastaneye kaldırıldı.
HDP'nin basın grubundan paylaşılan bilgide, "Meral hanım şu an müşahade altına almış. Hayati tehlikesi yok, bilinci açık. Duruma ilişkin daha detaylı bilgi veririz" açıklaması yapıldı.