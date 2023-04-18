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https://sputniknews.com.tr/20230418/guvercinleri-kanatlarindan-baglayip-ulkeye-sokmak-istediler-1069836752.html
Güvercinleri kanatlarından bağlayıp ülkeye sokmak istediler
Güvercinleri kanatlarından bağlayıp ülkeye sokmak istediler
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 44 canlı güvercin kaçakçıların elinden kurtarıldı. Güvercinlerin kanatları bağlı bir şekilde araç... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T12:11+0300
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türkiye
güvercin
bagaj
araba
kapıkule
kapıkule sınır kapısı
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Gümrük muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı’nda yürüttüğü çalışmalarda, ülkemize giriş yapmak üzere olan şüpheli araç takibe alındı.Araç, yapılan işlemlerin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına alındı. Aracının kontrol edileceğini anlayan sürücü, korku ve panik halinde aracında canlı hayvan bulunduğunu ekiplere söyledi. Bunun üzerine araçta yapılan kontrollerde aracın yedek tekerlek bölümünde 44 adet posta cinsi güvercin ele geçirildi. Uçamasınlar diye kanatlarından bağlanmış halde bulunan güvercinler kaçakçılardan kurtarıldı.Güvenli bir alana getirilen güvercinlerin ilk bakım ve beslenmeleri gümrük personelince sağlandı.Yapılan tespit çalışmalarında güvercinlerden 15’inin bango, 29’unun da posta güvercini cinslerine ait olduğu ortaya çıktı. Sonrasında güvercinler vakit kaybetmeksizin Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyona dair Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bir kişi ise gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/pistten-cikan-ucak-pide-salonu-olacak-1069834674.html
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güvercin, bagaj, araba, kapıkule, kapıkule sınır kapısı
güvercin, bagaj, araba, kapıkule, kapıkule sınır kapısı

Güvercinleri kanatlarından bağlayıp ülkeye sokmak istediler

12:11 18.04.2023
© İHAKapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 44 canlı güvercin kaçakçıların elinden kurtarıldı. Güvercinlerin kanatları bağlı bir şekilde araç bagajında tutulduğu görüldü.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 44 canlı güvercin kaçakçıların elinden kurtarıldı. Güvercinlerin kanatları bağlı bir şekilde araç bagajında tutulduğu görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© İHA
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 44 canlı güvercin kaçakçıların elinden kurtarıldı. Güvercinlerin kanatları bağlı bir şekilde araç bagajında tutulduğu görüldü.
Gümrük muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı’nda yürüttüğü çalışmalarda, ülkemize giriş yapmak üzere olan şüpheli araç takibe alındı.
Araç, yapılan işlemlerin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına alındı. Aracının kontrol edileceğini anlayan sürücü, korku ve panik halinde aracında canlı hayvan bulunduğunu ekiplere söyledi.
Bunun üzerine araçta yapılan kontrollerde aracın yedek tekerlek bölümünde 44 adet posta cinsi güvercin ele geçirildi. Uçamasınlar diye kanatlarından bağlanmış halde bulunan güvercinler kaçakçılardan kurtarıldı.
Güvenli bir alana getirilen güvercinlerin ilk bakım ve beslenmeleri gümrük personelince sağlandı.
Yapılan tespit çalışmalarında güvercinlerden 15’inin bango, 29’unun da posta güvercini cinslerine ait olduğu ortaya çıktı.
Sonrasında güvercinler vakit kaybetmeksizin Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyona dair Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bir kişi ise gözaltına alındı.
Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ve Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı, belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilmişti. İlçede pide salonu olarak hizmet verecek olan uçak için son rötuşlar yapılırken, mekanın 1-2 ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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