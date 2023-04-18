https://sputniknews.com.tr/20230418/guvercinleri-kanatlarindan-baglayip-ulkeye-sokmak-istediler-1069836752.html

Güvercinleri kanatlarından bağlayıp ülkeye sokmak istediler

Güvercinleri kanatlarından bağlayıp ülkeye sokmak istediler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 44 canlı güvercin kaçakçıların elinden kurtarıldı. Güvercinlerin kanatları bağlı bir şekilde araç... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T12:11+0300

2023-04-18T12:11+0300

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türkiye

güvercin

bagaj

araba

kapıkule

kapıkule sınır kapısı

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Gümrük muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı’nda yürüttüğü çalışmalarda, ülkemize giriş yapmak üzere olan şüpheli araç takibe alındı.Araç, yapılan işlemlerin ardından kontrol edilmek üzere x-ray taramasına alındı. Aracının kontrol edileceğini anlayan sürücü, korku ve panik halinde aracında canlı hayvan bulunduğunu ekiplere söyledi. Bunun üzerine araçta yapılan kontrollerde aracın yedek tekerlek bölümünde 44 adet posta cinsi güvercin ele geçirildi. Uçamasınlar diye kanatlarından bağlanmış halde bulunan güvercinler kaçakçılardan kurtarıldı.Güvenli bir alana getirilen güvercinlerin ilk bakım ve beslenmeleri gümrük personelince sağlandı.Yapılan tespit çalışmalarında güvercinlerden 15’inin bango, 29’unun da posta güvercini cinslerine ait olduğu ortaya çıktı. Sonrasında güvercinler vakit kaybetmeksizin Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyona dair Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bir kişi ise gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/pistten-cikan-ucak-pide-salonu-olacak-1069834674.html

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güvercin, bagaj, araba, kapıkule, kapıkule sınır kapısı