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https://sputniknews.com.tr/20230418/guney-koreli-k-pop-grubu-blackpink-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1069848343.html
Güney Koreli K-Pop grubu Blackpink, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Güney Koreli K-Pop grubu Blackpink, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Güney Koreli K-Pop müzik grubu Blackpink, YouTube kanalı en çok görüntülenen müzik grubu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil oldu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
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blackpink
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Yonhap'ın haberine göre, grubun ajansı YG Entertainment, gruba ait resmi YouTube kanalının 30 milyardan fazla görüntülenmeyle Justin Bieber'ın kanalını geçtiğini açıkladı. Blackpink yakın zamanda 86,9 milyon aboneyle YouTube'da en çok takip edilen müzik grubu olmuştu. Son rekorla Blackpink, Guinness Rekorlar Kitabı'na 21. kez adını yazdırmış oldu. Grup daha önce de "Spotify'da en çok dinlenen kadın grubu" ve "İngiltere ve ABD albüm listelerinde 1 numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu" gibi rekorlara imza atmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230126/blackpink-grubu-uyesi-lisa-solo-kariyerinde-uc-guinness-rekorunu-birden-kirdi-1066213755.html
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blackpink, k-pop
blackpink, k-pop

Güney Koreli K-Pop grubu Blackpink, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

14:36 18.04.2023 (güncellendi: 14:37 18.04.2023)
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANABlackpink
Blackpink - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANA
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Güney Koreli K-Pop müzik grubu Blackpink, YouTube kanalı en çok görüntülenen müzik grubu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil oldu.
Yonhap'ın haberine göre, grubun ajansı YG Entertainment, gruba ait resmi YouTube kanalının 30 milyardan fazla görüntülenmeyle Justin Bieber'ın kanalını geçtiğini açıkladı.
Blackpink yakın zamanda 86,9 milyon aboneyle YouTube'da en çok takip edilen müzik grubu olmuştu. Son rekorla Blackpink, Guinness Rekorlar Kitabı'na 21. kez adını yazdırmış oldu.
Grup daha önce de "Spotify'da en çok dinlenen kadın grubu" ve "İngiltere ve ABD albüm listelerinde 1 numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu" gibi rekorlara imza atmıştı.
Blackpink, Lisa - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
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BLACKPINK grubu üyesi Lisa, solo kariyerinde üç Guinness rekorunu birden kırdı
26 Ocak, 14:32
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