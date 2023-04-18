https://sputniknews.com.tr/20230418/guney-koreli-k-pop-grubu-blackpink-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1069848343.html

Güney Koreli K-Pop grubu Blackpink, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Güney Koreli K-Pop grubu Blackpink, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Güney Koreli K-Pop müzik grubu Blackpink, YouTube kanalı en çok görüntülenen müzik grubu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil oldu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T14:36+0300

2023-04-18T14:36+0300

2023-04-18T14:37+0300

yaşam

blackpink

k-pop

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Yonhap'ın haberine göre, grubun ajansı YG Entertainment, gruba ait resmi YouTube kanalının 30 milyardan fazla görüntülenmeyle Justin Bieber'ın kanalını geçtiğini açıkladı. Blackpink yakın zamanda 86,9 milyon aboneyle YouTube'da en çok takip edilen müzik grubu olmuştu. Son rekorla Blackpink, Guinness Rekorlar Kitabı'na 21. kez adını yazdırmış oldu. Grup daha önce de "Spotify'da en çok dinlenen kadın grubu" ve "İngiltere ve ABD albüm listelerinde 1 numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu" gibi rekorlara imza atmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230126/blackpink-grubu-uyesi-lisa-solo-kariyerinde-uc-guinness-rekorunu-birden-kirdi-1066213755.html

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blackpink, k-pop