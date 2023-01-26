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BLACKPINK grubu üyesi Lisa, solo kariyerinde üç Guinness rekorunu birden kırdı
BLACKPINK grubu üyesi Lisa, solo kariyerinde üç Guinness rekorunu birden kırdı
K-Pop grubu BLACKPINK'in üyesi Lisa, grubunun haricinde devam ettirdiği çalışmalarıyla üç kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T14:32+0300
2023-01-26T14:38+0300
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k-pop
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Dünyaca ünlü K-Pop grubunun üyelerinden Lalisa Manobal, sahne adıyla 'Lisa' üç Guinness rekoru kırdı.'2016'da kurulduğu günden bu yana en popüler kadın pop müzik grubu olduğu' ifade edilen BLACKPINK'in üyesi Lisa'yla ilgili Guinness'den yapılan açıklamada, genç şarkıcının geçen yıl üç rekor kırdığı ifade edildi. Lisa, bir süre önce grubunun yanı sıra solo kariyerinde de ilerlemeye başladı. 2021 yılının sonunda çıkardığı 'LaLisa' şarkısıyla YouTube'da 73.6 milyon görüntülenme alan Lisa, o zamana kadar bir solo sanatçının sahip olduğu en yüksek izlemeye ulaştı. MTV Video Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-Pop kazananı ve MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-Pop kazananı olarak Guinness'e adını yazdırdı. Üçüncü rekoru da Lisa'ya sosyal medya hesabındaki takipçi sayısıyla geldi. Lisa, 19 Ocak 2023 itibarıyla 86.3 milyonla en çok takipçiye sahip K-pop sanatçısı olarak da Guinness'e girdi.Grubun diğer üyeleri Jennie’nin 73.5, Rose’un 66.2 ve Jisoo’nun 67.8 milyon takipçisi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220128/twitter-verileri-gecen-yil-78-milyar-k-pop-tweeti-atildi-turkiye-ilk-15-ulke-arasinda--1053222997.html
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güney kore, k-pop, guinness rekorlar kitabı
güney kore, k-pop, guinness rekorlar kitabı

BLACKPINK grubu üyesi Lisa, solo kariyerinde üç Guinness rekorunu birden kırdı

14:32 26.01.2023 (güncellendi: 14:38 26.01.2023)
© AP Photo / Evan AgostiniBlackpink, Lisa
Blackpink, Lisa - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Evan Agostini
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K-Pop grubu BLACKPINK'in üyesi Lisa, grubunun haricinde devam ettirdiği çalışmalarıyla üç kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
Dünyaca ünlü K-Pop grubunun üyelerinden Lalisa Manobal, sahne adıyla 'Lisa' üç Guinness rekoru kırdı.

'2016'da kurulduğu günden bu yana en popüler kadın pop müzik grubu olduğu' ifade edilen BLACKPINK'in üyesi Lisa'yla ilgili Guinness'den yapılan açıklamada, genç şarkıcının geçen yıl üç rekor kırdığı ifade edildi.

Lisa, bir süre önce grubunun yanı sıra solo kariyerinde de ilerlemeye başladı.

2021 yılının sonunda çıkardığı 'LaLisa' şarkısıyla YouTube'da 73.6 milyon görüntülenme alan Lisa, o zamana kadar bir solo sanatçının sahip olduğu en yüksek izlemeye ulaştı.

MTV Video Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-Pop kazananı ve MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde ilk solo K-Pop kazananı olarak Guinness'e adını yazdırdı.


Üçüncü rekoru da Lisa'ya sosyal medya hesabındaki takipçi sayısıyla geldi. Lisa, 19 Ocak 2023 itibarıyla 86.3 milyonla en çok takipçiye sahip K-pop sanatçısı olarak da Guinness'e girdi.

Grubun diğer üyeleri Jennie’nin 73.5, Rose’un 66.2 ve Jisoo’nun 67.8 milyon takipçisi bulunuyor.
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