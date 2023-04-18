https://sputniknews.com.tr/20230418/fiba-rus-basketbolcularin-2024-yaz-olimpiyatlari-elemelerine-katilmasina-izin-vermedi-1069871864.html
FIBA, Rus basketbolcuların 2024 Yaz Olimpiyatları elemelerine katılmasına izin vermedi
FIBA, Rus basketbolcuların 2024 Yaz Olimpiyatları elemelerine katılmasına izin vermedi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, Rus milli basketbol erkek takımının 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları elemelerine katılmasına izin vermeme... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:37+0300
2023-04-18T22:37+0300
2023-04-18T22:37+0300
ukrayna krizi
rusya
fiba
basketbol
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FIBA basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rus milli basketbol erkek takımının 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları elemelerine katılmasına izin verilmedi.Açıklamada, “FIBA İcra Komitesi, Rus erkek milli takımının 2023 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları’na kaydedilmemesine karar verdi” ifadelerine yer verildi.Basın açıklamasından, Rus milli basketbol takımını kabul edilmeme kararının ‘Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Rus veya Belarus pasaportlu sporcuların uluslararası yarışmalara katılımına ilişkin tavsiyelerine’ uygun olarak verildiği anlaşılıyor. Elemelerde Rus sporcuların yerini, bir sonraki sırada bulunan Bulgaristan milli takımı alacak.Ev sahibi ülkelerin 28-29 Nisan’da belli olacağı 2023 Olimpiyat Elemeleri, önümüzdeki ağustos-eylül döneminde oynanacak. Galip gelen beş milli takım, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmiş olacak.
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FIBA, Rus basketbolcuların 2024 Yaz Olimpiyatları elemelerine katılmasına izin vermedi
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, Rus milli basketbol erkek takımının 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları elemelerine katılmasına izin vermeme kararı aldı.
FIBA basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rus milli basketbol erkek takımının 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları elemelerine katılmasına izin verilmedi.
Açıklamada, “FIBA İcra Komitesi, Rus erkek milli takımının 2023 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları’na kaydedilmemesine karar verdi” ifadelerine yer verildi.
Basın açıklamasından, Rus milli basketbol takımını kabul edilmeme kararının ‘Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Rus veya Belarus pasaportlu sporcuların uluslararası yarışmalara katılımına ilişkin tavsiyelerine’ uygun olarak verildiği anlaşılıyor. Elemelerde Rus sporcuların yerini, bir sonraki sırada bulunan Bulgaristan milli takımı alacak.
Ev sahibi ülkelerin 28-29 Nisan’da belli olacağı 2023 Olimpiyat Elemeleri, önümüzdeki ağustos-eylül döneminde oynanacak. Galip gelen beş milli takım, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmiş olacak.