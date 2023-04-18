https://sputniknews.com.tr/20230418/fatih-erbakan-biz-ittifaka-yanlislari-el-birligi-ile-duzeltelim-diye-girdik-1069873028.html

Fatih Erbakan: Biz ittifaka yanlışları el birliği ile düzeltelim diye girdik

Fatih Erbakan: Biz ittifaka yanlışları el birliği ile düzeltelim diye girdik

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Biz ittifaka yanlışa ortak olalım diye değil, yanlışları el birliği ile düzeltelim diye girdik. Yeniden... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T22:53+0300

2023-04-18T22:53+0300

2023-04-18T22:54+0300

2023 türkiye seçimleri

fatih erbakan

yeniden refah partisi

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

millet ittifakı

kur'an-ı kerim

kuran-ı kerim

kur'an-ı kerim

chp

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Bursa’da ilk önce Bursaspor yönetimini ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.İftar öncesi salondakilere seslenen Erbakan, “Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun diye yapılan değil, bu milletin derdine derman olunsun da kim olursa olsun. Yeter ki bir an evvel, mağduriyetler giderilsin diye yapılan bir siyaset karşılığını buldu. Herhangi bir seçim bölgesinde milletvekili çıkarmaya yetecek oyu almamız halinde Türkiye’nin diğer başka hiçbir yerinde 1 tane oy almamış olsak dahi, o bölgeden o milletvekilini çıkarmış oluyoruz. Adeta bağımsız adaylarla seçime gidiyormuşuz gibi olacak. Hiçbir şekilde baraj diye bir problem yok. Milli görüşü tam 21 yıl aradan sonra yeniden TBMM’ye inşallah taşıyacağız. Meclis dışında yaptığımız siyasetle birçok çalışmaya vesile olduk. Şimdi de mecliste çok daha büyük hayırlara vesile olacağız” diye konuştu."Biz ittifaka yanlışa ortak olalım diye değil, yanlışları el birliği ile düzeltelim diye girdik" diyen Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Mecliste başörtüsüne iktidar kanadı güvence getirmek istemesine rağmen yaşananlara da değinen Erbakan, “İYİ Parti ve CHP ile 7’li masanın mecliste grubu olan birleşenleri ‘Hayır bunu getirmeyin biz kabul etmeyiz’ diyor. Çünkü içine koyulan ifadelerin laikliğe aykırı olduğun savunuyorlar. Bu da bize 28 Şubat’ı hatırlatıyor. Masa’nın 7’nci ortağının yedek partisi ne diyor. Seçim beyannamesinde din dersini kaldıracağını, Diyanet İşleri Başkanlığını inanç işleri başkanlığı yapacağını, Suriye’nin kuzeyindeki TSK’nın hepsini geri çekeceğini ifade ediyor. TSK’nın tüm terör operasyonlarını durduracaklarını söyledikten sonra, Yeniden Refah Partisi olarak biz de ülkemizi ve milletimizi böyle 7’li kaosa, 7’li karanlık masaya teslim edemeyiz. Bunların iktidar olmasına vesile oldunuz dedirtmeyiz, dedik” şeklinde konuştu.Erbakan, daha sonra Bursa milletvekilli adaylarıyla birlikte poz verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230417/fatih-erbakan-dun-yanlis-dedigimize-bugun-de-yanlis-diyoruz-1069811589.html

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