Fatih Erbakan: Dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
13:32
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
13:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
20:15
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230417/fatih-erbakan-dun-yanlis-dedigimize-bugun-de-yanlis-diyoruz-1069811589.html
Fatih Erbakan: Dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz
Fatih Erbakan: Dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'yi ve milleti "yedili masa denilen karanlık ittifaka" teslim etmemek üzere 14 Mayıs'taki seçimlerde... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T20:36+0300
2023-04-17T20:39+0300
2023 türkiye seçimleri
fatih erbakan
yeniden refah partisi
milli görüş
milli görüş hareketi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069601183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97f4f6418d7ba9a3058ef08528de7277.jpg
Erbakan, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletvekili adaylarını Milli Görüş'ü İstanbul'dan Meclis'e taşıyacak öncüler olarak gördüklerini söyledi.Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın "Heyecan, heyecan, heyecan" diye ifade ettiği ruhla, 1969'daki aşkla, aynı dava uğrunda, aynı istikamet üzerinde "hayra motor, şerre fren" olmak için çalıştıklarını belirten Erbakan, "Önce ahlak ve maneviyat için geliyoruz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet için geliyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için geliyoruz. 'Aile meselesi, beka meselemizdir' diyoruz. 'Yeni nesillerimiz beka meselemizdir' diyoruz" ifadelerini kullandı.Merhum Erbakan'ın vefatının ardından Milli Görüş'ün siyasi alandaki temsil sorununun 23 Kasım 2018'de Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasıyla ortadan kalktığını aktaran Fatih Erbakan, Milli Görüş'ü hakkıyla temsil etmek üzere partiyi Türk siyasi hayatına kazandırdıklarını kaydetti.Erbakan, partinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Milli Görüş'ü 21 yıl aradan sonra meclise taşıyacağız'İttifak vesilesiyle Milli Görüş'ü 21 yıl aradan sonra TBMM'ye taşıyacaklarını vurgulayan Erbakan, "Meclis'te en etkili ve yapıcı bir muhalefeti yaparak milletimizin, ülkemizin hayrına olan adımları en güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin zararına olan, aleyhine olan durumlara da en güçlü bir şekilde inşallah Meclis'te karşı çıkacağız" değerlendirmesini yaptı.Erbakan, Meclis dışında da son derece etkili ve yapıcı bir muhalefeti ortaya koyduklarını, 15 Mayıs'tan sonra Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edilip çok daha büyük hayırlara vesile olacaklarını söyledi.Erbakan, Milli Görüşçüler olarak bir yanlışa ortak olmak için ittifaka girmediklerini aktararak, şöyle devam etti:Altılı masaya yönelik eleştirilerde bulunan Erbakan, 7 başkan yardımcısı ve bir başkandan oluşan sekizli başkanlık sisteminin kaos ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.Erbakan, önerdikleri bu sistemin işlemesinin ve yürümesinin teknik olarak da mümkün olmadığının altını çizerek, "Bakın daha cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kaç tane sorun yaşadılar. Masadan kalktılar, masaya oturdular" ifadelerini kullandı.'14 Mayıs'ta ülkenin belirsizliğe ve kaosa terk edilmeyeceği bir sonuçla karşılaşacağız'Meclis'e girdiklerinde yapacakları projeleri anlatan Erbakan, şunları kaydetti:- Esenler Belediye Başkanı, 14 Mayıs'ta zafere imza atacaklarını belirttiToplantıya katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise siyasi tarihte seçimlerin hep önemli olduğunu ifade etti.Göksu, 14 Mayıs'taki seçimin Türkiye'nin yürüyüşünü devam ettireceği en anlamlı seçim olacağını dile getirerek, bu seçimde büyük zafere imza atacaklarını ve yeniden büyük Türkiye'nin yürüyüşüne hep beraber eşlik edeceklerini bildirdi.İstanbul'un milletvekilliği adaylarının tanıtıldığı toplantı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069601183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f0085f0335d8104c1919314968dfed3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih erbakan, yeniden refah partisi, milli görüş, milli görüş hareketi
fatih erbakan, yeniden refah partisi, milli görüş, milli görüş hareketi

Fatih Erbakan: Dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz

20:36 17.04.2023 (güncellendi: 20:39 17.04.2023)
© İHA / İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇINYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© İHA / İSMAİL KABAKDERE - MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN
Abone olTelegram
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'yi ve milleti "yedili masa denilen karanlık ittifaka" teslim etmemek üzere 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldıklarını belirterek, bu ittifak kararında milletvekili pazarlığı ve bakanlık pazarlığı gibi küçük hesapların içerisine girmediklerini bildirdi.
Erbakan, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletvekili adaylarını Milli Görüş'ü İstanbul'dan Meclis'e taşıyacak öncüler olarak gördüklerini söyledi.
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın "Heyecan, heyecan, heyecan" diye ifade ettiği ruhla, 1969'daki aşkla, aynı dava uğrunda, aynı istikamet üzerinde "hayra motor, şerre fren" olmak için çalıştıklarını belirten Erbakan, "Önce ahlak ve maneviyat için geliyoruz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet için geliyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için geliyoruz. 'Aile meselesi, beka meselemizdir' diyoruz. 'Yeni nesillerimiz beka meselemizdir' diyoruz" ifadelerini kullandı.
Merhum Erbakan'ın vefatının ardından Milli Görüş'ün siyasi alandaki temsil sorununun 23 Kasım 2018'de Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasıyla ortadan kalktığını aktaran Fatih Erbakan, Milli Görüş'ü hakkıyla temsil etmek üzere partiyi Türk siyasi hayatına kazandırdıklarını kaydetti.
Erbakan, partinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"(Partimiz) Ülkemizi, milletimizi yedili masa dediğimiz karanlık ittifaka teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştır. Bu ittifak kararında milletvekili pazarlığı, bakanlık pazarlığı gibi küçük hesapların içerisine girmemiştir. Sadece ve sadece bu yedili kaos ittifakına, yedili karanlık masaya, ülkeyi ve milleti teslim etmemek için, bu yedili masanın iş başına gelmesine vesile olmamak için Cumhur İttifakı içerisine ve tüm seçim bölgelerinde, Cenabıallah'a şükürler olsun, 87 seçim bölgesinin tamamında kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla hükmi şahsiyetimizi muhafaza ederek seçimlere giriyoruz."

'Milli Görüş'ü 21 yıl aradan sonra meclise taşıyacağız'

İttifak vesilesiyle Milli Görüş'ü 21 yıl aradan sonra TBMM'ye taşıyacaklarını vurgulayan Erbakan, "Meclis'te en etkili ve yapıcı bir muhalefeti yaparak milletimizin, ülkemizin hayrına olan adımları en güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin zararına olan, aleyhine olan durumlara da en güçlü bir şekilde inşallah Meclis'te karşı çıkacağız" değerlendirmesini yaptı.
Erbakan, Meclis dışında da son derece etkili ve yapıcı bir muhalefeti ortaya koyduklarını, 15 Mayıs'tan sonra Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edilip çok daha büyük hayırlara vesile olacaklarını söyledi.
Erbakan, Milli Görüşçüler olarak bir yanlışa ortak olmak için ittifaka girmediklerini aktararak, şöyle devam etti:
"Biz, yanlışları el birliğiyle hep birlikte düzeltelim, eksikleri de hep birlikte el birliğiyle tamamlayalım, bu eksiklerin tamamlanmasına, yanlışların düzeltilmesine vesile olalım, diye bu ittifakın içerisine giriyoruz ve sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bizim ittifakımız, ilkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. İttifak kararımız da ilkelerimiz ve prensiplerimiz üzerine inşa edilmiş bir karardır. Biz, dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz. İnşallah yanlış gördüklerimizi Meclis'te çok daha güçlü bir şekilde ifade edeceğiz."
Altılı masaya yönelik eleştirilerde bulunan Erbakan, 7 başkan yardımcısı ve bir başkandan oluşan sekizli başkanlık sisteminin kaos ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Erbakan, önerdikleri bu sistemin işlemesinin ve yürümesinin teknik olarak da mümkün olmadığının altını çizerek, "Bakın daha cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kaç tane sorun yaşadılar. Masadan kalktılar, masaya oturdular" ifadelerini kullandı.

'14 Mayıs'ta ülkenin belirsizliğe ve kaosa terk edilmeyeceği bir sonuçla karşılaşacağız'

Meclis'e girdiklerinde yapacakları projeleri anlatan Erbakan, şunları kaydetti:
"İnşallah 14 Mayıs'ta ülkenin belirsizliğe ve kaosa terk edilmeyeceği bir sonuçla karşılaşacağız. Dindar kesimlerin kazanımlarının korunacağı bir sonuçla inşallah karşılaşacağız. Tekrardan 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmeyecek bir sonuçla karşılaşacağız. Maceraya sürüklenmeyeceğimiz bir sonuçla karşılaşacağız. Ben bu noktada aziz milletimizin ferasetine güveniyorum. İnşallah Cumhur İttifakı'nı zafere götürecek, Yeniden Refah Partimizi de Meclis'e taşıyacak bu aziz millet."
- Esenler Belediye Başkanı, 14 Mayıs'ta zafere imza atacaklarını belirtti
Toplantıya katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise siyasi tarihte seçimlerin hep önemli olduğunu ifade etti.
Göksu, 14 Mayıs'taki seçimin Türkiye'nin yürüyüşünü devam ettireceği en anlamlı seçim olacağını dile getirerek, bu seçimde büyük zafere imza atacaklarını ve yeniden büyük Türkiye'nin yürüyüşüne hep beraber eşlik edeceklerini bildirdi.
İstanbul'un milletvekilliği adaylarının tanıtıldığı toplantı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала