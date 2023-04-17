https://sputniknews.com.tr/20230417/fatih-erbakan-dun-yanlis-dedigimize-bugun-de-yanlis-diyoruz-1069811589.html

Fatih Erbakan: Dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz

Fatih Erbakan: Dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'yi ve milleti "yedili masa denilen karanlık ittifaka" teslim etmemek üzere 14 Mayıs'taki seçimlerde... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T20:36+0300

2023-04-17T20:36+0300

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2023 türkiye seçimleri

fatih erbakan

yeniden refah partisi

milli görüş

milli görüş hareketi

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Erbakan, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletvekili adaylarını Milli Görüş'ü İstanbul'dan Meclis'e taşıyacak öncüler olarak gördüklerini söyledi.Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın "Heyecan, heyecan, heyecan" diye ifade ettiği ruhla, 1969'daki aşkla, aynı dava uğrunda, aynı istikamet üzerinde "hayra motor, şerre fren" olmak için çalıştıklarını belirten Erbakan, "Önce ahlak ve maneviyat için geliyoruz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet için geliyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için geliyoruz. 'Aile meselesi, beka meselemizdir' diyoruz. 'Yeni nesillerimiz beka meselemizdir' diyoruz" ifadelerini kullandı.Merhum Erbakan'ın vefatının ardından Milli Görüş'ün siyasi alandaki temsil sorununun 23 Kasım 2018'de Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasıyla ortadan kalktığını aktaran Fatih Erbakan, Milli Görüş'ü hakkıyla temsil etmek üzere partiyi Türk siyasi hayatına kazandırdıklarını kaydetti.Erbakan, partinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:'Milli Görüş'ü 21 yıl aradan sonra meclise taşıyacağız'İttifak vesilesiyle Milli Görüş'ü 21 yıl aradan sonra TBMM'ye taşıyacaklarını vurgulayan Erbakan, "Meclis'te en etkili ve yapıcı bir muhalefeti yaparak milletimizin, ülkemizin hayrına olan adımları en güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin zararına olan, aleyhine olan durumlara da en güçlü bir şekilde inşallah Meclis'te karşı çıkacağız" değerlendirmesini yaptı.Erbakan, Meclis dışında da son derece etkili ve yapıcı bir muhalefeti ortaya koyduklarını, 15 Mayıs'tan sonra Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edilip çok daha büyük hayırlara vesile olacaklarını söyledi.Erbakan, Milli Görüşçüler olarak bir yanlışa ortak olmak için ittifaka girmediklerini aktararak, şöyle devam etti:Altılı masaya yönelik eleştirilerde bulunan Erbakan, 7 başkan yardımcısı ve bir başkandan oluşan sekizli başkanlık sisteminin kaos ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.Erbakan, önerdikleri bu sistemin işlemesinin ve yürümesinin teknik olarak da mümkün olmadığının altını çizerek, "Bakın daha cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kaç tane sorun yaşadılar. Masadan kalktılar, masaya oturdular" ifadelerini kullandı.'14 Mayıs'ta ülkenin belirsizliğe ve kaosa terk edilmeyeceği bir sonuçla karşılaşacağız'Meclis'e girdiklerinde yapacakları projeleri anlatan Erbakan, şunları kaydetti:- Esenler Belediye Başkanı, 14 Mayıs'ta zafere imza atacaklarını belirttiToplantıya katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise siyasi tarihte seçimlerin hep önemli olduğunu ifade etti.Göksu, 14 Mayıs'taki seçimin Türkiye'nin yürüyüşünü devam ettireceği en anlamlı seçim olacağını dile getirerek, bu seçimde büyük zafere imza atacaklarını ve yeniden büyük Türkiye'nin yürüyüşüne hep beraber eşlik edeceklerini bildirdi.İstanbul'un milletvekilliği adaylarının tanıtıldığı toplantı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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fatih erbakan, yeniden refah partisi, milli görüş, milli görüş hareketi