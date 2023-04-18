https://sputniknews.com.tr/20230418/duma-vatana-ihanet-sucundan-omur-boyu-hapis-cezasini-onayladi-1069870817.html

Duma, vatana ihanet suçundan ömür boyu hapis cezasını onayladı

Duma, vatana ihanet suçundan ömür boyu hapis cezasını onayladı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, vatana ihanet suçu için ömür boyu hapis cezasının getirilmesini ve terör suçundan hapis cezasının sıkılaştırılmasını... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T22:30+0300

2023-04-18T22:30+0300

2023-04-18T22:30+0300

dünya

rusya

duma

ömür boyu hapis

vatana ihanet

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Duma’nın kabul ettiği değişiklikler, vatana ihanet suçu için en ağır ceza şimdiki 20 yıldan ömür boyu hapis cezasına çıkarıyor. Uluslararası terör suçunu işleyenlere de 12 yıldan ömür boyu hapse varan cezalar verilecek.Aynı zamanda ‘terör eylemi’ maddesinden suçlu bulunan kişilere 15 yıl yerine 20 yıl hapis cezası verilecek.Değişiklikler, terör örgütüne yeni üye arama veya terör eylemine çekme suçundan dolayı hapis cezasını 5 yıldan 7 yıla çıkarıyor. ‘Terör topluluğunu organize etme ve katılma’ ile ilgili maddeden suçlu bulunanlara 10 ilâ 15 yıl arasında hapis cezası verilecek.Değişikliklere 425 milletvekili ‘evet’ oyu verirken diğer milletvekilleri oylamaya katılmadı.Duma Güvenlik Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, ömür boyu hapis cezası alacak kişilerin en az 25 yıl sonra ve örnek davranış sergilemeleri durumunda şartlı tahliye hakkının tanınacağını kaydetti.

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