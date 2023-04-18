https://sputniknews.com.tr/20230418/duma-vatana-ihanet-sucundan-omur-boyu-hapis-cezasini-onayladi-1069870817.html
Duma, vatana ihanet suçundan ömür boyu hapis cezasını onayladı
Duma, vatana ihanet suçundan ömür boyu hapis cezasını onayladı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, vatana ihanet suçu için ömür boyu hapis cezasının getirilmesini ve terör suçundan hapis cezasının sıkılaştırılmasını... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T22:30+0300
2023-04-18T22:30+0300
2023-04-18T22:30+0300
dünya
rusya
duma
ömür boyu hapis
vatana ihanet
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Duma’nın kabul ettiği değişiklikler, vatana ihanet suçu için en ağır ceza şimdiki 20 yıldan ömür boyu hapis cezasına çıkarıyor. Uluslararası terör suçunu işleyenlere de 12 yıldan ömür boyu hapse varan cezalar verilecek.Aynı zamanda ‘terör eylemi’ maddesinden suçlu bulunan kişilere 15 yıl yerine 20 yıl hapis cezası verilecek.Değişiklikler, terör örgütüne yeni üye arama veya terör eylemine çekme suçundan dolayı hapis cezasını 5 yıldan 7 yıla çıkarıyor. ‘Terör topluluğunu organize etme ve katılma’ ile ilgili maddeden suçlu bulunanlara 10 ilâ 15 yıl arasında hapis cezası verilecek.Değişikliklere 425 milletvekili ‘evet’ oyu verirken diğer milletvekilleri oylamaya katılmadı.Duma Güvenlik Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, ömür boyu hapis cezası alacak kişilerin en az 25 yıl sonra ve örnek davranış sergilemeleri durumunda şartlı tahliye hakkının tanınacağını kaydetti.
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rusya, duma, ömür boyu hapis, vatana ihanet
rusya, duma, ömür boyu hapis, vatana ihanet
Duma, vatana ihanet suçundan ömür boyu hapis cezasını onayladı
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, vatana ihanet suçu için ömür boyu hapis cezasının getirilmesini ve terör suçundan hapis cezasının sıkılaştırılmasını öngören değişiklikleri kabul etti.
Duma’nın kabul ettiği değişiklikler, vatana ihanet suçu için en ağır ceza şimdiki 20 yıldan ömür boyu hapis cezasına çıkarıyor. Uluslararası terör suçunu işleyenlere de 12 yıldan ömür boyu hapse varan cezalar verilecek.
Aynı zamanda ‘terör eylemi’ maddesinden suçlu bulunan kişilere 15 yıl yerine 20 yıl hapis cezası verilecek.
Değişiklikler, terör örgütüne yeni üye arama veya terör eylemine çekme suçundan dolayı hapis cezasını 5 yıldan 7 yıla çıkarıyor. ‘Terör topluluğunu organize etme ve katılma’ ile ilgili maddeden suçlu bulunanlara 10 ilâ 15 yıl arasında hapis cezası verilecek.
Değişikliklere 425 milletvekili ‘evet’ oyu verirken diğer milletvekilleri oylamaya katılmadı.
Duma Güvenlik Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, ömür boyu hapis cezası alacak kişilerin en az 25 yıl sonra ve örnek davranış sergilemeleri durumunda şartlı tahliye hakkının tanınacağını kaydetti.