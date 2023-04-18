https://sputniknews.com.tr/20230418/diyarbakirda-kokunu-kurutma-operasyonu-133-tutuklama-1069826665.html
Diyarbakır’da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 133 tutuklama
Diyarbakır’da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 133 tutuklama
Diyarbakır'da başlatılan "50. Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde yakalanan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T08:41+0300
2023-04-18T08:41+0300
2023-04-18T08:41+0300
türkiye
kökünü kurutma operasyonu
diyarbakır
uyuşturucu operasyonu
türkiye
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonlarda gözaltına alınan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı. 12’si adli kontrol şartıyla serbest, 70’i ifadesi akabinde serbest bırakılırken 21 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Nisan'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında operasyonu duyurmuştu.Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyon eş zamanlı gerçekleştirilmişti. Operasyonda; 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök Hint keneviri, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda 350 fişek, 4 hassas terazi, terör örgütü elebaşına ait resim, uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirilmişti
https://sputniknews.com.tr/20230326/adanada-kokunu-kurutma-operasyonu-77-zanli-adliyede-1068764560.html
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kökünü kurutma operasyonu, diyarbakır, uyuşturucu operasyonu, türkiye
kökünü kurutma operasyonu, diyarbakır, uyuşturucu operasyonu, türkiye
Diyarbakır’da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 133 tutuklama
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Diyarbakır'da başlatılan "50. Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde yakalanan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonlarda gözaltına alınan 215 şüpheliden 133’ü tutuklandı. 12’si adli kontrol şartıyla serbest, 70’i ifadesi akabinde serbest bırakılırken 21 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Nisan'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında operasyonu duyurmuştu.
Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyon eş zamanlı gerçekleştirilmişti.
Operasyonda; 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök Hint keneviri, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda 350 fişek, 4 hassas terazi, terör örgütü elebaşına ait resim, uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirilmişti