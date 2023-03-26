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https://sputniknews.com.tr/20230326/adanada-kokunu-kurutma-operasyonu-77-zanli-adliyede-1068764560.html
Adana'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 77 zanlı adliyede
Adana'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 77 zanlı adliyede
Adana'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 212 şüpheliden 77'si adliyeye sevk edildi. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T10:51+0300
2023-03-26T10:51+0300
türkiye
adana
kökünü kurutma operasyonu
içişleri bakanlığı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mart'ta kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 212 zanlıdan 77'sinin işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.Diğer zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma teşkilatından 2 bin 218 personelin katılımıyla ikincisi gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 212 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230322/bakan-soyludan-kokunu-kurutma-operasyonu-aciklamasi-212-kisi-gozaltina-alindi-1068597233.html
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adana, kökünü kurutma operasyonu, içişleri bakanlığı
adana, kökünü kurutma operasyonu, içişleri bakanlığı

Adana'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 77 zanlı adliyede

10:51 26.03.2023
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAdana'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 77 zanlı adliyede
Adana'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 77 zanlı adliyede - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 212 şüpheliden 77'si adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mart'ta kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 212 zanlıdan 77'sinin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Diğer zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma teşkilatından 2 bin 218 personelin katılımıyla ikincisi gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 212 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
TÜRKİYE
Bakan Soylu'dan 'Kökünü Kurutma Operasyonu' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı
22 Mart, 08:39
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