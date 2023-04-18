https://sputniknews.com.tr/20230418/baris-boyun-suc-orgutune-operasyon-46-supheli-tutuklandi-1069847204.html

Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 46 şüpheli tutuklandı

Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 46 şüpheli tutuklandı

Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T14:37+0300

2023-04-18T14:37+0300

2023-04-18T14:37+0300

türkiye

örgüt

örgüt üyeliği

organize suç örgütü

beşiktaş

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, daha önce işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan ve İtalya'nın başkenti Roma'da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki silahlı örgütten 92 şüpheli geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiler. Burada Savcılıktaki ifadeleri biten şüphelilerden 81’i tutuklama talebiyle, 11’i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.46 şüpheli tutuklandıŞüphelilerden 46’sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 46 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Firari örgüt yöneticisi yakalandıÖte yandan, yapılan aramalarda çok sayıda silah, fişek ve az miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ayrıca, firari durumda olan örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise 17 Nisan tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

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örgüt, örgüt üyeliği, organize suç örgütü, beşiktaş