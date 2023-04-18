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https://sputniknews.com.tr/20230418/arastirma-vezuv-yanardagi-patlayinca-binlerce-insan-buharlasti-1069825958.html
Araştırma: Vezüv Yanardağı patlayınca binlerce insan buharlaştı
Araştırma: Vezüv Yanardağı patlayınca binlerce insan buharlaştı
Yeni bir araştırmada, M.S. 79'da şiddetli bir biçimde patlayan Vezüv Yanardağı'na yakın Herkulaneum antik kentinde yaşayanların patlamanın etkisiyle... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T08:07+0300
2023-04-18T08:07+0300
yaşam
vezüv yanardağı
pompei
pompeii
antik kent
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Hakemli bilimsel dergi Scientific Reports'ta yayımlanan yeni araştırmada, patlamanın ardından ortaya çıkan bir piroklastik akıntının Herkulaneum'u vurduğuna dair kanıtlar yer aldı. Antik kentte yaşamış insanların bedenlerinin neden iyi korunmadığı ve bugüne ulaşmadığı sorusunun peşine düşen arkeologlar, Herkulaneum sakinlerinin patlamanın etkisiyle buharlaştığına ve dokularının cama dönüştüğüne dair yeni bulgular elde etti.İlk akıntı tahminen 550 derece sıcaklığındaydıYaklaşık 2 bin yıl önce meydana gelen Vezüv patlamasında ünlü antik kent Pompeii’deki yaşamın da 15 dakika içinde sona erdiği biliniyor. Araştırmacılara göre, Herkulaneum'u ilk vuran akıntı da tahminen 550 derece sıcaklığındaydı ve dakikalar içinde kent sakinlerini buharlaştırdı. Art arda gelen ve sıcaklıkları 315 ila 465 dereceye kadar düşen daha küçük akıntıların da kasabayı yerin derinliklerine gömdüğü tahmin ediliyor.Bu yüzden antik kentteki çoğu cansız bedenin hızla kül yığınlarına dönüştüğü düşünülüyor. Öte yandan bilim insanları daha önce cama dönüşen insan dokularına da rastlamıştı. Buna göre antik kentte yaşayan bir adamın kafatası çok yüksek bir sıcaklıkta yandıktan sonra hızla soğuyarak cama dönüşmüştü.'Ölüm nedenleri hala tartışılıyor'Independent Türkçe'de yer alan habere göre yeni araştırmada, "MS 79 en çok çalışılan patlamalardan biri olmasına rağmen, kesin zamanlama ve Pompeii'yle Herkulaneum'daki ölüm nedenleri hala tartışılıyor. Burada kasabaya giren piroklastik akıntının 495 ila 555 derece sıcaklıkta olduğunu, insanların anında ölümüne neden olabilecek kısa ömürlü bir kül bulutu dalgası yarattığını gösterdik" ifadelerine yer verildi.Vezüv Yanardağı'nın patlaması Pompeii, Herkulaneum, Torre Annunziata ve Stabiae yerleşimlerini yok etmişti. Bu süreçte yaklaşık 16 bin kişinin öldüğü düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/rusyadaki-yanardag-patlamasi-nedeniyle-son-60-yilin-en-buyuk-kul-istilasi-yasandi--1069516159.html
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vezüv yanardağı, pompei, pompeii, antik kent
vezüv yanardağı, pompei, pompeii, antik kent

Araştırma: Vezüv Yanardağı patlayınca binlerce insan buharlaştı

08:07 18.04.2023
© Fotoğraf : Juan Pablo Lasterra/Historic Photographer of The Year / 2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması’nın en iyileri
2018 Tarihi Mekanlar Fotoğrafçılık Yarışması’nın en iyileri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Fotoğraf : Juan Pablo Lasterra/Historic Photographer of The Year /
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Yeni bir araştırmada, M.S. 79'da şiddetli bir biçimde patlayan Vezüv Yanardağı'na yakın Herkulaneum antik kentinde yaşayanların patlamanın etkisiyle buharlaştığı ortaya kondu.
Hakemli bilimsel dergi Scientific Reports'ta yayımlanan yeni araştırmada, patlamanın ardından ortaya çıkan bir piroklastik akıntının Herkulaneum'u vurduğuna dair kanıtlar yer aldı. Antik kentte yaşamış insanların bedenlerinin neden iyi korunmadığı ve bugüne ulaşmadığı sorusunun peşine düşen arkeologlar, Herkulaneum sakinlerinin patlamanın etkisiyle buharlaştığına ve dokularının cama dönüştüğüne dair yeni bulgular elde etti.

İlk akıntı tahminen 550 derece sıcaklığındaydı

Yaklaşık 2 bin yıl önce meydana gelen Vezüv patlamasında ünlü antik kent Pompeii’deki yaşamın da 15 dakika içinde sona erdiği biliniyor. Araştırmacılara göre, Herkulaneum'u ilk vuran akıntı da tahminen 550 derece sıcaklığındaydı ve dakikalar içinde kent sakinlerini buharlaştırdı. Art arda gelen ve sıcaklıkları 315 ila 465 dereceye kadar düşen daha küçük akıntıların da kasabayı yerin derinliklerine gömdüğü tahmin ediliyor.
Bu yüzden antik kentteki çoğu cansız bedenin hızla kül yığınlarına dönüştüğü düşünülüyor. Öte yandan bilim insanları daha önce cama dönüşen insan dokularına da rastlamıştı. Buna göre antik kentte yaşayan bir adamın kafatası çok yüksek bir sıcaklıkta yandıktan sonra hızla soğuyarak cama dönüşmüştü.

'Ölüm nedenleri hala tartışılıyor'

Independent Türkçe'de yer alan habere göre yeni araştırmada, "MS 79 en çok çalışılan patlamalardan biri olmasına rağmen, kesin zamanlama ve Pompeii'yle Herkulaneum'daki ölüm nedenleri hala tartışılıyor. Burada kasabaya giren piroklastik akıntının 495 ila 555 derece sıcaklıkta olduğunu, insanların anında ölümüne neden olabilecek kısa ömürlü bir kül bulutu dalgası yarattığını gösterdik" ifadelerine yer verildi.
Vezüv Yanardağı'nın patlaması Pompeii, Herkulaneum, Torre Annunziata ve Stabiae yerleşimlerini yok etmişti. Bu süreçte yaklaşık 16 bin kişinin öldüğü düşünülüyor.
Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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