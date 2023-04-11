https://sputniknews.com.tr/20230411/rusyadaki-yanardag-patlamasi-nedeniyle-son-60-yilin-en-buyuk-kul-istilasi-yasandi--1069516159.html
Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı
Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı
Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki Shiveluch Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından yanardağın en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanları külle... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:43+0300
2023-04-11T13:43+0300
2023-04-11T13:43+0300
dünya
video
rusya
yanardağ
patlama
kamçatka
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Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Shiveluch Yanardağı yaklaşık 6 ay sonra yeniden harekete geçti. Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yanardağ patlamasının ardından 15 ile 20 kilometre yüksekliğe kül bulutları yükseldi.Kısa süre içinde yayılan küller yanardağının en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanlarını kapladı.
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Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı
Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı
2023-04-11T13:43+0300
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video, rusya, yanardağ, patlama, видео, kamçatka
video, rusya, yanardağ, patlama, видео, kamçatka
Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı
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Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki Shiveluch Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından yanardağın en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanları külle kaplandı.
Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Shiveluch Yanardağı yaklaşık 6 ay sonra yeniden harekete geçti.
Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yanardağ patlamasının ardından 15 ile 20 kilometre yüksekliğe kül bulutları yükseldi.
Kısa süre içinde yayılan küller yanardağının en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanlarını kapladı.