https://sputniknews.com.tr/20230411/rusyadaki-yanardag-patlamasi-nedeniyle-son-60-yilin-en-buyuk-kul-istilasi-yasandi--1069516159.html

Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı

Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki Shiveluch Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından yanardağın en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanları külle... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T13:43+0300

2023-04-11T13:43+0300

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kamçatka

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Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Shiveluch Yanardağı yaklaşık 6 ay sonra yeniden harekete geçti. Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yanardağ patlamasının ardından 15 ile 20 kilometre yüksekliğe kül bulutları yükseldi.Kısa süre içinde yayılan küller yanardağının en az 50 kilometre yakınındaki yerleşim alanlarını kapladı.

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Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı Rusya'daki yanardağ patlaması nedeniyle son 60 yılın en büyük kül istilası yaşandı 2023-04-11T13:43+0300 true PT1M33S

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video, rusya, yanardağ, patlama, видео, kamçatka