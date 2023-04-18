https://sputniknews.com.tr/20230418/arac-camindan-ayagini-sarkitarak-trafigi-tehlikeye-soktu--1069841936.html

Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Bursa’da ayağını camdan çıkaran sürücü, tek eliyle tuttuğu direksiyonla trafiği tehlikeye soktu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T13:04+0300

2023-04-18T13:04+0300

2023-04-18T13:35+0300

türkiye

bursa

trafik

araç

video

araba

ayak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069844167_19:0:1167:646_1920x0_80_0_0_b1e88b919be9befe4e9cbe3588f37a42.png

Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde direksiyon başına geçen 06 YK plakalı otomobil sürücüsü, bir ayağını ve elini camdan çıkararak ilerledi. Sürücünün yaptığı hareketler ise diğer bir araçtaki sürücüler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.Polis ekipleri de sosyal medyaya düşen görüntünün ardından soruşturma başlattı

https://sputniknews.com.tr/20230418/pistten-cikan-ucak-pide-salonu-olacak-1069834674.html

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu 2023-04-18T13:04+0300 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, trafik, araç, video, araba, ayak