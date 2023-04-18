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Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu
Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu
Bursa’da ayağını camdan çıkaran sürücü, tek eliyle tuttuğu direksiyonla trafiği tehlikeye soktu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
bursa
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araç
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araba
ayak
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Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde direksiyon başına geçen 06 YK plakalı otomobil sürücüsü, bir ayağını ve elini camdan çıkararak ilerledi. Sürücünün yaptığı hareketler ise diğer bir araçtaki sürücüler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.Polis ekipleri de sosyal medyaya düşen görüntünün ardından soruşturma başlattı
https://sputniknews.com.tr/20230418/pistten-cikan-ucak-pide-salonu-olacak-1069834674.html
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Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu
Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu
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bursa, trafik, araç, video, araba, ayak
bursa, trafik, araç, video, araba, ayak

Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu

13:04 18.04.2023 (güncellendi: 13:35 18.04.2023)
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Bursa’da ayağını camdan çıkaran sürücü, tek eliyle tuttuğu direksiyonla trafiği tehlikeye soktu.
Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde direksiyon başına geçen 06 YK plakalı otomobil sürücüsü, bir ayağını ve elini camdan çıkararak ilerledi.
Sürücünün yaptığı hareketler ise diğer bir araçtaki sürücüler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
Polis ekipleri de sosyal medyaya düşen görüntünün ardından soruşturma başlattı
Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan ve Yomra'da çürümeye terk edilen yolcu uçağı, belediye tarafından 3 yatırımcıya tahsis edilmişti. İlçede pide salonu olarak hizmet verecek olan uçak için son rötuşlar yapılırken, mekanın 1-2 ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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Pistten çıkan uçak pide salonu olacak
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