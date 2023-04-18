https://sputniknews.com.tr/20230418/arac-camindan-ayagini-sarkitarak-trafigi-tehlikeye-soktu--1069841936.html
Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu
Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu
Bursa’da ayağını camdan çıkaran sürücü, tek eliyle tuttuğu direksiyonla trafiği tehlikeye soktu. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T13:04+0300
2023-04-18T13:04+0300
2023-04-18T13:35+0300
türkiye
bursa
trafik
araç
video
araba
ayak
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Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde direksiyon başına geçen 06 YK plakalı otomobil sürücüsü, bir ayağını ve elini camdan çıkararak ilerledi. Sürücünün yaptığı hareketler ise diğer bir araçtaki sürücüler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.Polis ekipleri de sosyal medyaya düşen görüntünün ardından soruşturma başlattı
https://sputniknews.com.tr/20230418/pistten-cikan-ucak-pide-salonu-olacak-1069834674.html
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Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu
Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu
2023-04-18T13:04+0300
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bursa, trafik, araç, video, araba, ayak
bursa, trafik, araç, video, araba, ayak
Araç camından ayağını sarkıtan sürücü trafiği tehlikeye soktu
13:04 18.04.2023 (güncellendi: 13:35 18.04.2023) Abone ol
Bursa’da ayağını camdan çıkaran sürücü, tek eliyle tuttuğu direksiyonla trafiği tehlikeye soktu.
Bursa’da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde direksiyon başına geçen 06 YK plakalı otomobil sürücüsü, bir ayağını ve elini camdan çıkararak ilerledi.
Sürücünün yaptığı hareketler ise diğer bir araçtaki sürücüler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
Polis ekipleri de sosyal medyaya düşen görüntünün ardından soruşturma başlattı