https://sputniknews.com.tr/20230418/ali-babacan-ortak-liste-teklifi-chpden-geldi-1069819582.html
Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi
Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,, ortak listeyle seçime girme teklifinin CHP'den geldiğini belirtti. Babacan, bu kararın CHP kadar, kendileri için de... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T00:17+0300
2023-04-18T00:17+0300
2023-04-18T00:21+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
deva partisi
demokrasi ve atılım partisi (deva)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069748374_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fed8ab4a7667bffef7d78f52c30a0c46.jpg
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden seçime girme kararını değerlendirdi.TRT Haber'in aktardığına göre teklifin CHP'den geldiğini aktaran Babacan, gösterdikleri 26 adayın seçildiğinde DEVA Partisi'nin milletvekili olacağını ifade etti:Ortak liste kararını sadece CHP için değil, kendileri için de fedakarlık olarak nitelediğini belirten Babacan, seçim pusulasında kendi logolarını kullanmayacaklarını hatırlattı.Babacan, "Siyasi kimlik olarak fedakarlık evet, CHP için fedakarlık. Niye? Çünkü kendi partilileri listeden çıkıyor. DEVA, Gelecek, Saadet giriyor. Bizim için de fedakarlık çünkü seçim pusulasına baktığımızda Deva Partisi logosu olmayacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/chp-sadullah-ergini-adayliktan-geri-cekmek-icin-deva-partisinden-farkli-bir-isim-istedi-1069520755.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069748374_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_2f9f24ed755f17d6d174cddcdefb77d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali babacan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva)
ali babacan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva)
Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi
00:17 18.04.2023 (güncellendi: 00:21 18.04.2023) Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,, ortak listeyle seçime girme teklifinin CHP'den geldiğini belirtti. Babacan, bu kararın CHP kadar, kendileri için de fedakarlık olduğunu söyledi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden seçime girme kararını değerlendirdi.
TRT Haber'in aktardığına
göre teklifin CHP'den geldiğini aktaran Babacan, gösterdikleri 26 adayın seçildiğinde DEVA Partisi'nin milletvekili olacağını ifade etti:
"21 şehirde 26 adayımız var. Deva Partili olarak seçime giriyorlar. Ama CHP'nin listesinden seçime giriyorlar. Bu arkadaşlar seçildikleri gün deva milletvekili olacaklar. "
Ortak liste kararını sadece CHP için değil, kendileri için de fedakarlık olarak nitelediğini belirten Babacan, seçim pusulasında kendi logolarını kullanmayacaklarını hatırlattı.
Babacan, "Siyasi kimlik olarak fedakarlık evet, CHP için fedakarlık. Niye? Çünkü kendi partilileri listeden çıkıyor. DEVA, Gelecek, Saadet giriyor. Bizim için de fedakarlık çünkü seçim pusulasına baktığımızda Deva Partisi logosu olmayacak" dedi.