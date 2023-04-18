Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
62 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/ali-babacan-ortak-liste-teklifi-chpden-geldi-1069819582.html
Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi
Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,, ortak listeyle seçime girme teklifinin CHP'den geldiğini belirtti. Babacan, bu kararın CHP kadar, kendileri için de... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T00:17+0300
2023-04-18T00:21+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
deva partisi
demokrasi ve atılım partisi (deva)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069748374_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fed8ab4a7667bffef7d78f52c30a0c46.jpg
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden seçime girme kararını değerlendirdi.TRT Haber'in aktardığına göre teklifin CHP'den geldiğini aktaran Babacan, gösterdikleri 26 adayın seçildiğinde DEVA Partisi'nin milletvekili olacağını ifade etti:Ortak liste kararını sadece CHP için değil, kendileri için de fedakarlık olarak nitelediğini belirten Babacan, seçim pusulasında kendi logolarını kullanmayacaklarını hatırlattı.Babacan, "Siyasi kimlik olarak fedakarlık evet, CHP için fedakarlık. Niye? Çünkü kendi partilileri listeden çıkıyor. DEVA, Gelecek, Saadet giriyor. Bizim için de fedakarlık çünkü seçim pusulasına baktığımızda Deva Partisi logosu olmayacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/chp-sadullah-ergini-adayliktan-geri-cekmek-icin-deva-partisinden-farkli-bir-isim-istedi-1069520755.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069748374_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_2f9f24ed755f17d6d174cddcdefb77d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali babacan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva)
ali babacan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva)

Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi

00:17 18.04.2023 (güncellendi: 00:21 18.04.2023)
© AAAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
Abone olTelegram
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,, ortak listeyle seçime girme teklifinin CHP'den geldiğini belirtti. Babacan, bu kararın CHP kadar, kendileri için de fedakarlık olduğunu söyledi.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden seçime girme kararını değerlendirdi.
TRT Haber'in aktardığına göre teklifin CHP'den geldiğini aktaran Babacan, gösterdikleri 26 adayın seçildiğinde DEVA Partisi'nin milletvekili olacağını ifade etti:
"21 şehirde 26 adayımız var. Deva Partili olarak seçime giriyorlar. Ama CHP'nin listesinden seçime giriyorlar. Bu arkadaşlar seçildikleri gün deva milletvekili olacaklar. "
Ortak liste kararını sadece CHP için değil, kendileri için de fedakarlık olarak nitelediğini belirten Babacan, seçim pusulasında kendi logolarını kullanmayacaklarını hatırlattı.
Babacan, "Siyasi kimlik olarak fedakarlık evet, CHP için fedakarlık. Niye? Çünkü kendi partilileri listeden çıkıyor. DEVA, Gelecek, Saadet giriyor. Bizim için de fedakarlık çünkü seçim pusulasına baktığımızda Deva Partisi logosu olmayacak" dedi.
Sadullah Ergin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Gazeteci Başaran: CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan çekmek için DEVA Partisi'nden farklı isim istedi
11 Nisan, 15:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала