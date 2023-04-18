https://sputniknews.com.tr/20230418/ali-babacan-ortak-liste-teklifi-chpden-geldi-1069819582.html

Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi

Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,, ortak listeyle seçime girme teklifinin CHP'den geldiğini belirtti. Babacan, bu kararın CHP kadar, kendileri için de... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T00:17+0300

2023-04-18T00:17+0300

2023-04-18T00:21+0300

2023 türkiye seçimleri

ali babacan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

deva partisi

demokrasi ve atılım partisi (deva)

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden seçime girme kararını değerlendirdi.TRT Haber'in aktardığına göre teklifin CHP'den geldiğini aktaran Babacan, gösterdikleri 26 adayın seçildiğinde DEVA Partisi'nin milletvekili olacağını ifade etti:Ortak liste kararını sadece CHP için değil, kendileri için de fedakarlık olarak nitelediğini belirten Babacan, seçim pusulasında kendi logolarını kullanmayacaklarını hatırlattı.Babacan, "Siyasi kimlik olarak fedakarlık evet, CHP için fedakarlık. Niye? Çünkü kendi partilileri listeden çıkıyor. DEVA, Gelecek, Saadet giriyor. Bizim için de fedakarlık çünkü seçim pusulasına baktığımızda Deva Partisi logosu olmayacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230411/chp-sadullah-ergini-adayliktan-geri-cekmek-icin-deva-partisinden-farkli-bir-isim-istedi-1069520755.html

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ali babacan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva)