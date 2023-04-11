https://sputniknews.com.tr/20230411/chp-sadullah-ergini-adayliktan-geri-cekmek-icin-deva-partisinden-farkli-bir-isim-istedi-1069520755.html
Gazeteci Başaran: CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan çekmek için DEVA Partisi'nden farklı isim istedi
Gazeteci Başaran: CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan çekmek için DEVA Partisi'nden farklı isim istedi
Gazeteci Nuray Başaran, "CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan geri çekmek için DEVA Partisi'nden farklı bir isim istedi" dedi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T15:03+0300
2023-04-11T15:03+0300
2023-04-11T15:05+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
milletvekili
milletvekili adayı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
deva partisi
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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına katılan gazeteci Nuray Başaran, CHP kulislerinden bir bilgiyi de paylaştı.Başaran, "CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan geri çekmek için DEVA Partisi'nden farklı bir isim istedi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/chpli-salici-liste-hazirliginda-neler-yasandigini-anlatti-yuksek-sesler-ve-bagiris-cagiris-olmadi-1069465677.html
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türkiye, seçim, milletvekili, milletvekili adayı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deva partisi
türkiye, seçim, milletvekili, milletvekili adayı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), deva partisi
Gazeteci Başaran: CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan çekmek için DEVA Partisi'nden farklı isim istedi
15:03 11.04.2023 (güncellendi: 15:05 11.04.2023) Abone ol
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Gazeteci Nuray Başaran, "CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan geri çekmek için DEVA Partisi'nden farklı bir isim istedi" dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına katılan gazeteci Nuray Başaran, CHP kulislerinden bir bilgiyi de paylaştı.
Başaran, "CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan geri çekmek için DEVA Partisi'nden farklı bir isim istedi" dedi.