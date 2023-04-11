https://sputniknews.com.tr/20230411/chp-sadullah-ergini-adayliktan-geri-cekmek-icin-deva-partisinden-farkli-bir-isim-istedi-1069520755.html

Gazeteci Başaran: CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan çekmek için DEVA Partisi'nden farklı isim istedi

Gazeteci Başaran: CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan çekmek için DEVA Partisi'nden farklı isim istedi

Gazeteci Nuray Başaran, "CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan geri çekmek için DEVA Partisi'nden farklı bir isim istedi" dedi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T15:03+0300

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

milletvekili

milletvekili adayı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

deva partisi

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Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına katılan gazeteci Nuray Başaran, CHP kulislerinden bir bilgiyi de paylaştı.Başaran, "CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan geri çekmek için DEVA Partisi'nden farklı bir isim istedi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230410/chpli-salici-liste-hazirliginda-neler-yasandigini-anlatti-yuksek-sesler-ve-bagiris-cagiris-olmadi-1069465677.html

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