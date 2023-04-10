https://sputniknews.com.tr/20230410/chpli-salici-liste-hazirliginda-neler-yasandigini-anlatti-yuksek-sesler-ve-bagiris-cagiris-olmadi-1069465677.html
CHP'li Salıcı liste hazırlığında neler yaşandığını anlattı: Yüksek sesler ve bağırış çağırış olmadı
CHP'li Salıcı liste hazırlığında neler yaşandığını anlattı: Yüksek sesler ve bağırış çağırış olmadı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, milletvekili listelerinin hazırlanırken kavga çıktığı iddialarına karşı, "CHP, konuşarak istişare ederek karar... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T13:52+0300
2023-04-10T13:52+0300
2023-04-10T13:52+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
oğuz kaan salıcı
milletvekili
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1e/1056825599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3839be6d26e085aee1959c1af519d6f3.jpg
Siyasi partiler tarafından dün milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. CHP'de 74 ilde 581 aday çıkardı.CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, NTV'de milletvekili aday listelerine ve bu sürece ilişkin soruları yanıtladı.İttifak partilerinin dışındaki partilerle görüşme yaptıklarını ifade eden Salıcı, düzen değişikliği yapacaklarını vurguladı."Bu ana iddia Saadet Partisi ile CHP'yi yan yana getiriyor. Bu ana iddia İYİ Parti ile Demokrat Parti'yi yan yana getiriyor. Bu yan yana gelişi bütünlüklü hale getirdiler." ifadelerini kullanan Salıcı, "Bizim listemizden başka partilerden arkadaşların giriyor olması bu ittifakın nasıl sağlamlaştığını gösteriyor." dedi.Salıcı, aday listelerinin hazırlık sürecindeki kavga iddialarını da yanıtladı.Kavga olmadığını dile getiren Salıcı, CHP'nin konuşarak ve istişare ederek karar alan bir siyasi parti olduğunu dile getirerek "Yüksek sesler ve bağırış çağırışlar olmadı. Saray medyası böyle şeylerin olmasını istiyor. Bizim aramızda tartışma ve konuşma olur. CHP, konuşarak istişare ederek karar alan bir siyasi partidir. Kavga, gürültü olmadı. Bunu söyleyenler kulis bilgisi yazmasınlar isim versinler. Biz de dava açalım." ifadelerini kullandı.Sadullah Ergin'in adaylığıDEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in adaylığının parti içinde sıkıntı yarattığı ifade edilirken Salıcı, bu iddialara ilişkin şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230410/chpnin-liste-mesaisinde-kapilar-carpildi-yumruklasmaya-varan-bir-arbede-cikti-iddiasi-1069450982.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1e/1056825599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_befc9f1988a054ad3870391c417c646e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), oğuz kaan salıcı, milletvekili, kavga
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), oğuz kaan salıcı, milletvekili, kavga
CHP'li Salıcı liste hazırlığında neler yaşandığını anlattı: Yüksek sesler ve bağırış çağırış olmadı
Abone ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, milletvekili listelerinin hazırlanırken kavga çıktığı iddialarına karşı, "CHP, konuşarak istişare ederek karar alan bir siyasi partidir. Kavga, gürültü olmadı" diye yanıt verdi.
Siyasi partiler tarafından dün milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. CHP'de 74 ilde 581 aday çıkardı.
CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, NTV'de milletvekili aday listelerine ve bu sürece ilişkin soruları yanıtladı.
İttifak partilerinin dışındaki partilerle görüşme yaptıklarını ifade eden Salıcı, düzen değişikliği yapacaklarını vurguladı.
"Bu ana iddia Saadet Partisi ile CHP'yi yan yana getiriyor. Bu ana iddia İYİ Parti ile Demokrat Parti'yi yan yana getiriyor. Bu yan yana gelişi bütünlüklü hale getirdiler." ifadelerini kullanan Salıcı, "Bizim listemizden başka partilerden arkadaşların giriyor olması bu ittifakın nasıl sağlamlaştığını gösteriyor." dedi.
Salıcı, aday listelerinin hazırlık sürecindeki kavga iddialarını da yanıtladı.
Kavga olmadığını dile getiren Salıcı, CHP'nin konuşarak ve istişare ederek karar alan bir siyasi parti olduğunu dile getirerek "Yüksek sesler ve bağırış çağırışlar olmadı. Saray medyası böyle şeylerin olmasını istiyor. Bizim aramızda tartışma ve konuşma olur. CHP, konuşarak istişare ederek karar alan bir siyasi partidir. Kavga, gürültü olmadı. Bunu söyleyenler kulis bilgisi yazmasınlar isim versinler. Biz de dava açalım." ifadelerini kullandı.
Sadullah Ergin'in adaylığı
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in adaylığının parti içinde sıkıntı yarattığı ifade edilirken Salıcı, bu iddialara ilişkin şöyle konuştu:
"İsimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Şu isim şuraya olsun, bu isim buraya olmasın şeklindeki bir görüşmeyi doğru bulmadık. İş birliği konusunda prensip kararı alındı. Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür. Biz ittifakın içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük. Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız."