https://sputniknews.com.tr/20230410/chpli-salici-liste-hazirliginda-neler-yasandigini-anlatti-yuksek-sesler-ve-bagiris-cagiris-olmadi-1069465677.html

CHP'li Salıcı liste hazırlığında neler yaşandığını anlattı: Yüksek sesler ve bağırış çağırış olmadı

CHP'li Salıcı liste hazırlığında neler yaşandığını anlattı: Yüksek sesler ve bağırış çağırış olmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, milletvekili listelerinin hazırlanırken kavga çıktığı iddialarına karşı, "CHP, konuşarak istişare ederek karar... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T13:52+0300

2023-04-10T13:52+0300

2023-04-10T13:52+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

oğuz kaan salıcı

milletvekili

kavga

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Siyasi partiler tarafından dün milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. CHP'de 74 ilde 581 aday çıkardı.CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, NTV'de milletvekili aday listelerine ve bu sürece ilişkin soruları yanıtladı.İttifak partilerinin dışındaki partilerle görüşme yaptıklarını ifade eden Salıcı, düzen değişikliği yapacaklarını vurguladı."Bu ana iddia Saadet Partisi ile CHP'yi yan yana getiriyor. Bu ana iddia İYİ Parti ile Demokrat Parti'yi yan yana getiriyor. Bu yan yana gelişi bütünlüklü hale getirdiler." ifadelerini kullanan Salıcı, "Bizim listemizden başka partilerden arkadaşların giriyor olması bu ittifakın nasıl sağlamlaştığını gösteriyor." dedi.Salıcı, aday listelerinin hazırlık sürecindeki kavga iddialarını da yanıtladı.Kavga olmadığını dile getiren Salıcı, CHP'nin konuşarak ve istişare ederek karar alan bir siyasi parti olduğunu dile getirerek "Yüksek sesler ve bağırış çağırışlar olmadı. Saray medyası böyle şeylerin olmasını istiyor. Bizim aramızda tartışma ve konuşma olur. CHP, konuşarak istişare ederek karar alan bir siyasi partidir. Kavga, gürültü olmadı. Bunu söyleyenler kulis bilgisi yazmasınlar isim versinler. Biz de dava açalım." ifadelerini kullandı.Sadullah Ergin'in adaylığıDEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in adaylığının parti içinde sıkıntı yarattığı ifade edilirken Salıcı, bu iddialara ilişkin şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20230410/chpnin-liste-mesaisinde-kapilar-carpildi-yumruklasmaya-varan-bir-arbede-cikti-iddiasi-1069450982.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), oğuz kaan salıcı, milletvekili, kavga