https://sputniknews.com.tr/20230410/chpnin-liste-mesaisinde-kapilar-carpildi-yumruklasmaya-varan-bir-arbede-cikti-iddiasi-1069450982.html
'CHP'nin liste mesaisinde kapılar çarpıldı, yumruklaşmaya varan bir arbede çıktı' iddiası
'CHP'nin liste mesaisinde kapılar çarpıldı, yumruklaşmaya varan bir arbede çıktı' iddiası
CHP'nin milletvekili adayı belirlemede, komisyonun çalışmaları mesaisi sürerken zaman zaman tansiyon yükseldiği iddia edildi. Kulislerde bir Parti Meclisi (PM)... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T10:43+0300
2023-04-10T10:43+0300
2023-04-10T10:43+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp parti meclisi
milletvekili
seçim
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CHP'de aday listelerini belirlemek için oluşturulan sekiz kişilik komisyon, cumartesi sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğlene doğru genel merkeze gelişiyle birlikte komisyon çalışmalarını CHP liderinin başkanlığında devam ettirdi.Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in aktardığına göre, komisyonun çalışmaları sırasında zaman zaman dört partiyle de kontenjan yerleri ve sıralarına ilişkin görüşmeler devam etti. Liste mesaisi sürerken zaman zaman tansiyon yükseldi.Kulislere gergin anların yaşandığı görüşmelerde kapıların çarpılıp çıkıldığı, hatta gece yarısından sonra yaşanan tartışmaların koridorlara yansıdığı iddia edildi. Kulislerde bir Parti Meclisi (PM) üyesinin listedeki yerine itiraz ettiği, tartışma çıktığı, yumruklaşmaya varan bir arbede çıktığı öne sürüldü.Kulislere yansıyan iddialara göre, liste konusundaki tartışmalardan biri Mustafa Sarıgül üzerinden yaşandı. Erzincan’dan aday gösterilmesine itiraz eden Sarıgül, İstanbul’u istedi.Sarıgül’ün, oğlu Emir Sarıgül’ün İstanbul’dan aday gösterilmesini talep ettiği de öne sürüldü. Talepleri kabul edilmeyen Mustafa Sarıgül’ün ismine karşı çıkanlar da olduğu belirtildi. Dört partiye ayrılan kontenjan ve liste sıralamalarına da yoğun itirazlar gelirken, kontenjan sayısında ve bazı adayların sıralamasında değişikliğe gidildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/ahmet-hakan-hic-isinamadim-su-aytun-ciraya-1069448137.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, milletvekili, seçim
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp parti meclisi, milletvekili, seçim
'CHP'nin liste mesaisinde kapılar çarpıldı, yumruklaşmaya varan bir arbede çıktı' iddiası
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CHP'nin milletvekili adayı belirlemede, komisyonun çalışmaları mesaisi sürerken zaman zaman tansiyon yükseldiği iddia edildi. Kulislerde bir Parti Meclisi (PM) üyesinin listedeki yerine itiraz ettiği, tartışma çıktığı, yumruklaşmaya varan bir arbede çıktığı öne sürüldü.
CHP'de aday listelerini belirlemek için oluşturulan sekiz kişilik komisyon, cumartesi sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğlene doğru genel merkeze gelişiyle birlikte komisyon çalışmalarını CHP liderinin başkanlığında devam ettirdi.
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in aktardığına
göre, komisyonun çalışmaları sırasında zaman zaman dört partiyle de kontenjan yerleri ve sıralarına ilişkin görüşmeler devam etti. Liste mesaisi sürerken zaman zaman tansiyon yükseldi.
Kulislere gergin anların yaşandığı görüşmelerde kapıların çarpılıp çıkıldığı, hatta gece yarısından sonra yaşanan tartışmaların koridorlara yansıdığı iddia edildi. Kulislerde bir Parti Meclisi (PM) üyesinin listedeki yerine itiraz ettiği, tartışma çıktığı, yumruklaşmaya varan bir arbede çıktığı öne sürüldü.
Kulislere yansıyan iddialara göre, liste konusundaki tartışmalardan biri Mustafa Sarıgül üzerinden yaşandı. Erzincan’dan aday gösterilmesine itiraz eden Sarıgül, İstanbul’u istedi.
Sarıgül’ün, oğlu Emir Sarıgül’ün İstanbul’dan aday gösterilmesini talep ettiği de öne sürüldü. Talepleri kabul edilmeyen Mustafa Sarıgül’ün ismine karşı çıkanlar da olduğu belirtildi. Dört partiye ayrılan kontenjan ve liste sıralamalarına da yoğun itirazlar gelirken, kontenjan sayısında ve bazı adayların sıralamasında değişikliğe gidildiği öğrenildi.