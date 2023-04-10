Ahmet Hakan: Hiç ısınamadım şu Aytun Çıray'a

"Kişisel ikbal peşinde koşanlar. Bugünlerde fark ediyoruz: İstedikleri sıradan aday yapılmayınca “Yansın partim, yansın liderim” diyenleri. Şunu da fark ediyoruz: Bu tipler, istediklerini elde etselerdi, “Yaşasın partim ve yüce liderim” diye haykıracaklardı. Bugünler, tam anlamıyla karakter sınavı günleridir: Görüyoruz ve tanıyoruz siyasi karaktersizleri. Hiç ısınamadım şu Aytun Çıray'a. BU beyefendiye özel bir yer ayırmak lazım. Bir gün önce şöyle diyordu bu beyefendi: “Partimiz İYİ Parti’nin oyu yüzde 15’lerde.” Bir gün sonra listelerde istediğini bulamayınca... Şöyle dedi. Baştan beri mesafeliydim bu beyefendiye. Nedense samimi gelmiyordu bana. Kıllanıyordum kendisinden. Nedensizce. Demek ki varmış bir nedeni."