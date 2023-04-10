Ahmet Hakan: Hiç ısınamadım şu Aytun Çıray'a
10:01 10.04.2023 (güncellendi: 10:03 10.04.2023)
© AA / Murat Kaynak / Aytun Çıray
© AA / Murat Kaynak /
Partilerin milletvekili listelerini açıklamasını değerlendiren Ahmet Hakan, 'ikbal peşinde koşanları' eleştirdi. Ahmet Hakan "Bu beyefendiye özel bir yer ayırmak lazım" diyerek "Hiç ısınamadım bu Aytun Çıray'a ifadelerini de kullandı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 14 Mayıs seçimleri öncesi partilerin milletvekilleri listesini YSK'ya teslim etmesinin ardından oluşan atmosferi değerlendirdi. Ahmet Hakan bugünkü yazısında "Bugünlerde iyot gibi açığa çıkıyorlar" dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"Kişisel ikbal peşinde koşanlar. Bugünlerde fark ediyoruz: İstedikleri sıradan aday yapılmayınca “Yansın partim, yansın liderim” diyenleri. Şunu da fark ediyoruz: Bu tipler, istediklerini elde etselerdi, “Yaşasın partim ve yüce liderim” diye haykıracaklardı. Bugünler, tam anlamıyla karakter sınavı günleridir: Görüyoruz ve tanıyoruz siyasi karaktersizleri. Hiç ısınamadım şu Aytun Çıray'a. BU beyefendiye özel bir yer ayırmak lazım. Bir gün önce şöyle diyordu bu beyefendi: “Partimiz İYİ Parti’nin oyu yüzde 15’lerde.” Bir gün sonra listelerde istediğini bulamayınca... Şöyle dedi. Baştan beri mesafeliydim bu beyefendiye. Nedense samimi gelmiyordu bana. Kıllanıyordum kendisinden. Nedensizce. Demek ki varmış bir nedeni."