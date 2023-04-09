https://sputniknews.com.tr/20230409/iyi-partili-aytun-ciray-milletvekili-adayligimdan-feragat-ediyorum-1069388571.html
İYİ Partili Aytun Çıray: Milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum
İYİ Partili Aytun Çıray: Milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildiğini belirterek, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok... 09.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-09T00:21+0300
2023-04-09T00:21+0300
2023-04-09T00:25+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
aytun çıray
milletvekili
kemal kılıçdaroğlu
oy
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İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu.Twitter hesabından açıklama yapan Aytun Çıray, şu ifadeleri kullandı:
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iyi parti, aytun çıray, milletvekili, kemal kılıçdaroğlu, oy
iyi parti, aytun çıray, milletvekili, kemal kılıçdaroğlu, oy
İYİ Partili Aytun Çıray: Milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum
00:21 09.04.2023 (güncellendi: 00:25 09.04.2023) Abone ol
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildiğini belirterek, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" dedi.
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Aytun Çıray, şu ifadeleri kullandı:
"14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıgımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"