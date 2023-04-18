https://sputniknews.com.tr/20230418/ali-babacan-bana-bebecan-diyenler-hl-bizim-donemin-ekonomik-mirasiyla-ovunuyor-1069857666.html
Ali Babacan: Bana 'Bebecan' diyenler hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor
Ali Babacan: Bana 'Bebecan' diyenler hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Afyonkarahisar'da yaptığı konuşma sırasında kendisine 'Bebecan' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T17:01+0300
2023-04-18T17:01+0300
2023-04-18T17:09+0300
politika
ali babacan
seçim
recep tayyip erdoğan
konuşma
yanıt
deva partisi
ak parti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine 'Bebecan' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi. Son 20 yıldaki kişi başı milli gelir grafiğini paylaşan Babacan, "Bana 'Bebecan' diyenler bugün hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor" dedi.Ekonomi yönetiminde yer aldığı döneme ait kişi başı milli gelir istatistikleriyle kendisinden sonraki dönemi kıyaslayan Babacan, "Ayinemiz grafiktir bizim, lafa gerek yok" dedi.Babacan, gençlere de "Yaşınız sebebiyle size takma ad takıp sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir; onlara en iyi cevabınız yaptığınız iş olacaktır" diyerek seslendi.
https://sputniknews.com.tr/20230418/cumhurbaskani-erdogan-afyonda-secim-mitinglerinin-ilkinde-konusuyor-1069847002.html
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ali babacan, seçim, recep tayyip erdoğan, konuşma, yanıt, deva partisi, ak parti
ali babacan, seçim, recep tayyip erdoğan, konuşma, yanıt, deva partisi, ak parti
Ali Babacan: Bana 'Bebecan' diyenler hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor
17:01 18.04.2023 (güncellendi: 17:09 18.04.2023) Abone ol
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Afyonkarahisar'da yaptığı konuşma sırasında kendisine 'Bebecan' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Ekonomi yönetiminde yer aldığı döneme ait bir istatistiği grafikle paylaşan Babacan, "Bana 'Bebecan' diyenler bugün hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine 'Bebecan' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi.
Son 20 yıldaki kişi başı milli gelir grafiğini paylaşan Babacan, "Bana 'Bebecan' diyenler bugün hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor" dedi.
Ekonomi yönetiminde yer aldığı döneme ait kişi başı milli gelir istatistikleriyle kendisinden sonraki dönemi kıyaslayan Babacan, "Ayinemiz grafiktir bizim, lafa gerek yok" dedi.
Babacan, gençlere de "Yaşınız sebebiyle size takma ad takıp sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir; onlara en iyi cevabınız yaptığınız iş olacaktır" diyerek seslendi.