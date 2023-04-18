https://sputniknews.com.tr/20230418/ali-babacan-bana-bebecan-diyenler-hl-bizim-donemin-ekonomik-mirasiyla-ovunuyor-1069857666.html

Ali Babacan: Bana 'Bebecan' diyenler hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor

Ali Babacan: Bana 'Bebecan' diyenler hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Afyonkarahisar'da yaptığı konuşma sırasında kendisine 'Bebecan' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T17:01+0300

2023-04-18T17:01+0300

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politika

ali babacan

seçim

recep tayyip erdoğan

konuşma

yanıt

deva partisi

ak parti

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine 'Bebecan' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden yanıt verdi. Son 20 yıldaki kişi başı milli gelir grafiğini paylaşan Babacan, "Bana 'Bebecan' diyenler bugün hâlâ bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor" dedi.Ekonomi yönetiminde yer aldığı döneme ait kişi başı milli gelir istatistikleriyle kendisinden sonraki dönemi kıyaslayan Babacan, "Ayinemiz grafiktir bizim, lafa gerek yok" dedi.Babacan, gençlere de "Yaşınız sebebiyle size takma ad takıp sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir; onlara en iyi cevabınız yaptığınız iş olacaktır" diyerek seslendi.

https://sputniknews.com.tr/20230418/cumhurbaskani-erdogan-afyonda-secim-mitinglerinin-ilkinde-konusuyor-1069847002.html

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ali babacan, seçim, recep tayyip erdoğan, konuşma, yanıt, deva partisi, ak parti