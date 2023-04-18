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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/cumhurbaskani-erdogan-afyonda-secim-mitinglerinin-ilkinde-konusuyor-1069847002.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Birileri bize emperyalizm edebiyatı yapıyor, bunu yapan kim, emperyalistlerin tetikçisi. Bay bay Kemal, Londra'dan ne... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T14:27+0300
2023-04-18T15:03+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
afyon
seçim
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069641987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_89c908c8ff1a482d240a260fcd1e2a56.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında ilk mitingini Afyon'da gerçekleştirdi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bay bay Kemal'e sesleniyorum, bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git, sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor" dedi."Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız." diyen Erdoğan, "Bay bay Kemal'e sesleniyorum, bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git, sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor" şeklinde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Türkiye Yüzyılı'na giden yolu başlatıyoruz. Büyük Zafer'den Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu kutlu yolda bizi 21 yıldır yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında Büyük Taarruz'un 100. yılında sizlerle buluşmuştuk. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyon'dan başlatıyoruz.Tek parti faşizmini atan ilk adımı milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasiyle aştık. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığın tescili mahiyetindeki çabaları yavaş yavaş yürüttük.Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi birde emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi.Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldın mı, laf... Bay bay Kemal şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.Başbakan olduğumda Davos'ta yanımdaki birisi daha vardı, ekonomiyle ilgileniyordu, ona o görevi vermiştik. IMF başkanına dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz bizden taksitleri alıyor musunuz? Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi alamazsınız, Türkiye'yi ben yönetirim. Yanımızda bebecan vardı. 2013 yılında tüm ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. Bay bay Kemal'in adamları otellerde görüşmeler yaptılar, dediler ki IMF'den para almanız lazım dediler. Almadık. 2013'den sonra IMF'le ilişkimiz yok. Merkez Bankamızın o zamanki rezervi 27 buçuk milyar dolar.15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp belediye başkanının evine giderken biz halkımızla beraberdik. Faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin musluklarını biz kestik. Savunma Sanaayinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. TCG Anadolu, İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Ama bu CHP logosu masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. İHA'mız-SİHA'mız, Kızılelma'mız var. Hepsi de şu anda TCG Anadolu'nun güvertesinde. Biz yaparız. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar.Bizim kime secde ettiğimizi, kime direnişimizle diz çöktürdüğümüzü anlatsınlar. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğilir secdeye varırız. Bay bay Kemal unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de seccadeyi de kıbleyi de Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz 1 metre karelik başörtüsü dediğin başörtüsünü de biliriz.Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum size.Afyonkarahisar yanımızda olduğu müddetçe Türkiye Yüzyılı inşasının önüne Allah'ın izniyle kimse geçemez. Havalimanından buraya gelene kadar her taraf tıklım tıklım doluydu. Türkiye Yüzyılı'nı da eser ve hizmet siyasetiyle yükselteceğiz. Gece-gündüz çalışmaya var mıyız? Kapıları çalıyoruz değil mi? Her bir AK Parti'li 100 kişiyi sandığa taşımalı. Afyonkarahisar'a toplam 68 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 22 adet yeni derslik inşa ettik. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek Öğrenim yurt binaları yaptık. 59 adet spor tesisleri inşa ettik. TOKİ eliyle 9 bin 624 konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik.Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demiryollarını yeniledik. 43 baraj, 28 gölet, 54 içme suyu tesisi, 2 arazi toplulaştırma projesi, 3 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. Veysel Eroğlu Hocamıza buradaki emekleri için teşekkür ediyorum. Son seçimlere kadar beraber geldik. Çiftçilerimize 3 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Saatlerce anlatsak bitmeyecek yatırımlarımız varBunlara kalsa bunlar ne diyor biliyor musunuz? Bu yollarla, köprülerle soğan patates gelir mi ya diyorlar. Bunlar olmasa bu soğan patates hangi yoldan gelecek? Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna nasıl gideceksiniz? Bunlar medeni değil bunlar gayri medeni. 81 vilayetin tamamında üniversite var."
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recep tayyip erdoğan, afyon, seçim
recep tayyip erdoğan, afyon, seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın?

14:27 18.04.2023 (güncellendi: 15:03 18.04.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Birileri bize emperyalizm edebiyatı yapıyor, bunu yapan kim, emperyalistlerin tetikçisi. Bay bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın?" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında ilk mitingini Afyon'da gerçekleştirdi.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bay bay Kemal'e sesleniyorum, bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git, sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor" dedi.
"Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız." diyen Erdoğan, "Bay bay Kemal'e sesleniyorum, bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git, sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor" şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Türkiye Yüzyılı'na giden yolu başlatıyoruz. Büyük Zafer'den Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu kutlu yolda bizi 21 yıldır yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.
Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında Büyük Taarruz'un 100. yılında sizlerle buluşmuştuk. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyon'dan başlatıyoruz.
Tek parti faşizmini atan ilk adımı milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasiyle aştık. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığın tescili mahiyetindeki çabaları yavaş yavaş yürüttük.
Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi birde emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi.Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldın mı, laf... Bay bay Kemal şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.
Başbakan olduğumda Davos'ta yanımdaki birisi daha vardı, ekonomiyle ilgileniyordu, ona o görevi vermiştik. IMF başkanına dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz bizden taksitleri alıyor musunuz? Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi alamazsınız, Türkiye'yi ben yönetirim. Yanımızda bebecan vardı. 2013 yılında tüm ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. Bay bay Kemal'in adamları otellerde görüşmeler yaptılar, dediler ki IMF'den para almanız lazım dediler. Almadık. 2013'den sonra IMF'le ilişkimiz yok. Merkez Bankamızın o zamanki rezervi 27 buçuk milyar dolar.
15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp belediye başkanının evine giderken biz halkımızla beraberdik. Faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin musluklarını biz kestik. Savunma Sanaayinde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. TCG Anadolu, İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Ama bu CHP logosu masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı. İHA'mız-SİHA'mız, Kızılelma'mız var. Hepsi de şu anda TCG Anadolu'nun güvertesinde. Biz yaparız. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar.
Bizim kime secde ettiğimizi, kime direnişimizle diz çöktürdüğümüzü anlatsınlar. Biz sadece Allah'ın huzurunda eğilir secdeye varırız. Bay bay Kemal unutma sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de seccadeyi de kıbleyi de Kabe'yi de çok iyi biliriz. Biz 1 metre karelik başörtüsü dediğin başörtüsünü de biliriz.
Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur soruyorum size.
Afyonkarahisar yanımızda olduğu müddetçe Türkiye Yüzyılı inşasının önüne Allah'ın izniyle kimse geçemez. Havalimanından buraya gelene kadar her taraf tıklım tıklım doluydu. Türkiye Yüzyılı'nı da eser ve hizmet siyasetiyle yükselteceğiz. Gece-gündüz çalışmaya var mıyız? Kapıları çalıyoruz değil mi? Her bir AK Parti'li 100 kişiyi sandığa taşımalı. Afyonkarahisar'a toplam 68 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 22 adet yeni derslik inşa ettik. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek Öğrenim yurt binaları yaptık. 59 adet spor tesisleri inşa ettik. TOKİ eliyle 9 bin 624 konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik.
Afyonkarahisar sınırları içerisindeki demiryollarını yeniledik. 43 baraj, 28 gölet, 54 içme suyu tesisi, 2 arazi toplulaştırma projesi, 3 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. Veysel Eroğlu Hocamıza buradaki emekleri için teşekkür ediyorum. Son seçimlere kadar beraber geldik. Çiftçilerimize 3 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Saatlerce anlatsak bitmeyecek yatırımlarımız var
Bunlara kalsa bunlar ne diyor biliyor musunuz? Bu yollarla, köprülerle soğan patates gelir mi ya diyorlar. Bunlar olmasa bu soğan patates hangi yoldan gelecek? Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna nasıl gideceksiniz? Bunlar medeni değil bunlar gayri medeni. 81 vilayetin tamamında üniversite var."
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