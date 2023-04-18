https://sputniknews.com.tr/20230418/1-bucuk-saat-arayla-iki-kisiyi-oldurdu-1069839522.html

1 buçuk saat arayla iki kişiyi öldürdü

1 buçuk saat arayla iki kişiyi öldürdü

Pendik’te iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 1 buçuk saat arayla iki kişinin ölümüne neden olan şüpheli yakalandı. 24 suç kaydı bulunan zanlı... 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T12:43+0300

2023-04-18T12:43+0300

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tutuklama

seri katil

pendik

cinayet

türkiye

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İstanbul, Pendik'te geçen cumartesi günü 19.30 sıralarında iddiaya göre İnan Ç. alacak verecek meselesi yüzünden ilk önce 27 yaşındaki Selman Durmaz'ı öldürdü. Daha sonra saat 20.50 sıralarında yine Pendik'te 41 yaşındaki Hasan Kaygısız tabancayla vurularak öldürüldü.Cinayet Büro Amirliği, her iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, alacak verecek meselesi yüzünden ölen kişilerle husumetli olduğu İnan Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 24 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli İnan Ç., cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntüde beyaz renkli bir araç kafe önüne yaklaşıyor. Araca yönelen Selman Durmaz'a bir anda ateş ediliyor. Kurşunların hedefi olan Durmaz'ın kaçmaya çalıştığı görülüyor.Cinayet zanlısı tutuklandı2 kişinin ölümüne sebep olan İnan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20221005/abdde-seri-katil-panigi-yakalatana-125-milyon-dolar-odul-1061981086.html

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