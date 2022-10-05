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ABD'de seri katil paniği: Yakalatana 125 bin dolar ödül
ABD'de seri katil paniği: Yakalatana 125 bin dolar ödül
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir seri katilin bir yılda 6 kişiyi öldürdüğü tespit edildi. Kurbanların çoğunun Hispanik kökenli olduklarını duyuran polis... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T12:16+0300
2022-10-05T12:43+0300
dünya
abd
seri katil
kaliforniya
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Stockton kentinde polis, bir seri katilin 6 kişiyi öldürüldüğünü ve bir kişiyi de yaraladığını duyurdu.Yapılan açıklamada, öldürülenlerin gece geç saatlerde hedef alındığı ve cinayetlerin 5'inin temmuz ve eylül ayları arasında belirtildi.Aynı zaman diliminde bir kadın da silahlı saldırı sonucu yaralandı.Yaralanan kadın, ifadesinde katilin üzerinde siyah kapüşonlu mont, koyu renkli pantolon ve tıbbi maske olduğu bilgisini verdi.Balistik inceleme sonucunda cinayetlerin aynı silahla işlendiği tespit edildi.'Gece tek başınıza dışarı çıkmayın'Öte yandan polis, cinayete kurban gidenlerin bir kısmının evsiz olduğunu kaydederek, eyalet sakinlerine geç saatlerde tek başına dışarı çıkmama çağrısı yaptı.Bununla birlikte katilin yakalanmasına yardım edenlere de 125 bin dolar ödül vaat edildi.Kurbanlar hakkındaki detaylarStockton Polis Şefi Stanley McFadden, son kurbanın yerleşim bölgesinde vurularak öldürülen 54 yaşındaki bir adam olduğunu söyledi.54 yaşındaki adam, 8 Temmuz'dan bu yana Stockton'da ölümle sonuçlanacak şekilde ateş edilen beşinci kişi oldu. McFadden, meydana gelen her bir saldırının ayrıntılarını da verdi.Pazartesi günü polis, iki silahlı saldırıyı daha birbiriyle ilişkilendirdiklerini açıkladı. Stockton'ın yaklaşık 112 kilometre batısındaki Oakland'de 10 Nisan'da 40 yaşında Hispanik bir adam öldürüldü.46 yaşındaki siyah bir kadın ise 16 Nisan'da Stockton'da vuruldu, kadının saldırıdan yaralanarak kurtulduğu aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221003/netflix-dizisinin-ardindan-seri-katilin-gozlukleri-satisa-cikarildi-1061890052.html
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abd, seri katil, kaliforniya
abd, seri katil, kaliforniya

ABD'de seri katil paniği: Yakalatana 125 bin dolar ödül

12:16 05.10.2022 (güncellendi: 12:43 05.10.2022)
© REUTERS / Jay PaulABD - polis - silahlı saldırı
ABD - polis - silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© REUTERS / Jay Paul
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir seri katilin bir yılda 6 kişiyi öldürdüğü tespit edildi. Kurbanların çoğunun Hispanik kökenli olduklarını duyuran polis birimleri, katilin yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar ödül vaat etti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Stockton kentinde polis, bir seri katilin 6 kişiyi öldürüldüğünü ve bir kişiyi de yaraladığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, öldürülenlerin gece geç saatlerde hedef alındığı ve cinayetlerin 5'inin temmuz ve eylül ayları arasında belirtildi.
Aynı zaman diliminde bir kadın da silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Yaralanan kadın, ifadesinde katilin üzerinde siyah kapüşonlu mont, koyu renkli pantolon ve tıbbi maske olduğu bilgisini verdi.
Balistik inceleme sonucunda cinayetlerin aynı silahla işlendiği tespit edildi.

'Gece tek başınıza dışarı çıkmayın'

Öte yandan polis, cinayete kurban gidenlerin bir kısmının evsiz olduğunu kaydederek, eyalet sakinlerine geç saatlerde tek başına dışarı çıkmama çağrısı yaptı.
Bununla birlikte katilin yakalanmasına yardım edenlere de 125 bin dolar ödül vaat edildi.
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Kurbanlar hakkındaki detaylar

Stockton Polis Şefi Stanley McFadden, son kurbanın yerleşim bölgesinde vurularak öldürülen 54 yaşındaki bir adam olduğunu söyledi.
54 yaşındaki adam, 8 Temmuz'dan bu yana Stockton'da ölümle sonuçlanacak şekilde ateş edilen beşinci kişi oldu. McFadden, meydana gelen her bir saldırının ayrıntılarını da verdi.
8 Temmuz: Kimliği belirlenemeyen ve sadece beyaz olarak tanımlanan 35 yaşındaki bir erkek gece saat 00.31'de ölümcül şekilde vuruldu.
11 Ağustos: Hispanik olarak tanımlanan 43 yaşındaki kimliği belirsiz bir erkek saat 21.49'da öldürüldü.
30 Ağustos: Hispanik olduğu belirtilen 21 yaşındaki kimliği belirsiz bir erkek sabah 06.41'de ölümcül şekilde vuruldu.
21 Eylül: 52 yaşında Hispanik olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir erkek gece 04.27'de öldürüldü.
27 Eylül: Hispanik olduğu belirtilen 54 yaşındaki kimliği belirsiz bir adam gece saat 01.50 sularında ölümcül bir şekilde vuruldu.
Pazartesi günü polis, iki silahlı saldırıyı daha birbiriyle ilişkilendirdiklerini açıkladı. Stockton'ın yaklaşık 112 kilometre batısındaki Oakland'de 10 Nisan'da 40 yaşında Hispanik bir adam öldürüldü.
46 yaşındaki siyah bir kadın ise 16 Nisan'da Stockton'da vuruldu, kadının saldırıdan yaralanarak kurtulduğu aktarıldı.
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