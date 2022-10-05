https://sputniknews.com.tr/20221005/abdde-seri-katil-panigi-yakalatana-125-milyon-dolar-odul-1061981086.html

ABD'de seri katil paniği: Yakalatana 125 bin dolar ödül

ABD'de seri katil paniği: Yakalatana 125 bin dolar ödül

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir seri katilin bir yılda 6 kişiyi öldürdüğü tespit edildi. Kurbanların çoğunun Hispanik kökenli olduklarını duyuran polis... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T12:16+0300

2022-10-05T12:16+0300

2022-10-05T12:43+0300

dünya

abd

seri katil

kaliforniya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049417663_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2593aaf80c085a2eb2e28b759ef16f52.jpg

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Stockton kentinde polis, bir seri katilin 6 kişiyi öldürüldüğünü ve bir kişiyi de yaraladığını duyurdu.Yapılan açıklamada, öldürülenlerin gece geç saatlerde hedef alındığı ve cinayetlerin 5'inin temmuz ve eylül ayları arasında belirtildi.Aynı zaman diliminde bir kadın da silahlı saldırı sonucu yaralandı.Yaralanan kadın, ifadesinde katilin üzerinde siyah kapüşonlu mont, koyu renkli pantolon ve tıbbi maske olduğu bilgisini verdi.Balistik inceleme sonucunda cinayetlerin aynı silahla işlendiği tespit edildi.'Gece tek başınıza dışarı çıkmayın'Öte yandan polis, cinayete kurban gidenlerin bir kısmının evsiz olduğunu kaydederek, eyalet sakinlerine geç saatlerde tek başına dışarı çıkmama çağrısı yaptı.Bununla birlikte katilin yakalanmasına yardım edenlere de 125 bin dolar ödül vaat edildi.Kurbanlar hakkındaki detaylarStockton Polis Şefi Stanley McFadden, son kurbanın yerleşim bölgesinde vurularak öldürülen 54 yaşındaki bir adam olduğunu söyledi.54 yaşındaki adam, 8 Temmuz'dan bu yana Stockton'da ölümle sonuçlanacak şekilde ateş edilen beşinci kişi oldu. McFadden, meydana gelen her bir saldırının ayrıntılarını da verdi.Pazartesi günü polis, iki silahlı saldırıyı daha birbiriyle ilişkilendirdiklerini açıkladı. Stockton'ın yaklaşık 112 kilometre batısındaki Oakland'de 10 Nisan'da 40 yaşında Hispanik bir adam öldürüldü.46 yaşındaki siyah bir kadın ise 16 Nisan'da Stockton'da vuruldu, kadının saldırıdan yaralanarak kurtulduğu aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221003/netflix-dizisinin-ardindan-seri-katilin-gozlukleri-satisa-cikarildi-1061890052.html

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, seri katil, kaliforniya