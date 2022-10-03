https://sputniknews.com.tr/20221003/netflix-dizisinin-ardindan-seri-katilin-gozlukleri-satisa-cikarildi-1061890052.html
'Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi' dizisinin ardından: Seri katilin gözlükleri satışa çıkarıldı
'Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi' dizisinin ardından: Seri katilin gözlükleri satışa çıkarıldı
ABD'de 17 kişiyi öldüren seri katil Jeffrey Dahmer hakkında yayınlanan Netflix dizisinin dünya çapında ilgi görmesinin ardından Dahmer'a ait gözlükler 150 bin... 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T12:01+0300
2022-10-03T12:01+0300
2022-10-03T12:04+0300
yaşam
abd
seri katil
gözlük
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ABD'de 1970'li yıllardan yakalandığı 1991 yılına dek işlediği cinayetlerle tanınan seri katil Jeffrey Dahmer'ın hikayesi, çevrimiçi içerik platformu Netflix'te yayınlanmaya başladı. Seri katilin korkunç cinayetlerinin konu edildiği 'Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi' isimli dizi, ilk haftasında 196,2 milyon saat izlenmeye ulaşarak Kore dizisi Squid Game'in rekorunu geçti.Dahmer'e yönelik bu büyük ilgiyi fırsat bilen Kanadalı bir koleksiyoncu, seri katilin hapishanedeyken kullandığı bir gözlüğü 150 bin dolara satışa çıkardı. Taylor James adlı koleksiyoncu, Dahmer 1994 yılında Wisconsin hapishanesinde dövülerek öldürüldükten sonra katilin babasına ulaşarak seri katilin bazı eşyalarını satın aldı. Söz konusu eşyalar arasında, kullandığı gözlük, okuduğu incil ve küllerinin olduğu kavanoz da vardı. Katilin 5. sınıfta çekilen okul fotoğrafına da sahip olan James, yayınlanan dizinin Dahmer'a dair koleksiyon parçalarının satışlarına yardım edeceğini umduğunu söylüyor.Katilin incili 6 bin dolar, küllerinin olduğu kavanoz 250 bin dolar ve okul fotoğrafı 3 bin 500 dolara satışa çıkarıldı.
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abd, seri katil, gözlük
'Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi' dizisinin ardından: Seri katilin gözlükleri satışa çıkarıldı
12:01 03.10.2022 (güncellendi: 12:04 03.10.2022) Abone ol
ABD'de 17 kişiyi öldüren seri katil Jeffrey Dahmer hakkında yayınlanan Netflix dizisinin dünya çapında ilgi görmesinin ardından Dahmer'a ait gözlükler 150 bin dolara satılıyor.
ABD'de 1970'li yıllardan yakalandığı 1991 yılına dek işlediği cinayetlerle tanınan seri katil Jeffrey Dahmer'ın hikayesi, çevrimiçi içerik platformu Netflix'te yayınlanmaya başladı. Seri katilin korkunç cinayetlerinin konu edildiği 'Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi' isimli dizi, ilk haftasında 196,2 milyon saat izlenmeye ulaşarak Kore dizisi Squid Game'in rekorunu geçti.
Dahmer'e yönelik bu büyük ilgiyi fırsat bilen Kanadalı bir koleksiyoncu, seri katilin hapishanedeyken kullandığı bir gözlüğü 150 bin dolara satışa çıkardı.
Taylor James adlı koleksiyoncu, Dahmer 1994 yılında Wisconsin hapishanesinde dövülerek öldürüldükten sonra katilin babasına ulaşarak seri katilin bazı eşyalarını satın aldı. Söz konusu eşyalar arasında, kullandığı gözlük, okuduğu incil ve küllerinin olduğu kavanoz da vardı.
Katilin 5. sınıfta çekilen okul fotoğrafına da sahip olan James, yayınlanan dizinin Dahmer'a dair koleksiyon parçalarının satışlarına yardım edeceğini umduğunu söylüyor.
Katilin incili 6 bin dolar, küllerinin olduğu kavanoz 250 bin dolar ve okul fotoğrafı 3 bin 500 dolara satışa çıkarıldı.