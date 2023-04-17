https://sputniknews.com.tr/20230417/tuik-ucretli-calisan-sayisi-1-yilda-yuzde-66-artti-1069789602.html

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı 1 yılda yüzde 6.6 arttı

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı 1 yılda yüzde 6.6 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T13:14+0300

2023-04-17T13:14+0300

2023-04-17T13:17+0300

ekonomi

çalışan

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

istatistik

sayı

işsizlik

sektör

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 614 bin 855 kişi iken, 2023 yılı Şubat ayında 14 milyon 515 bin 554 kişi oldu.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4.2, inşaat sektöründe yüzde 15.4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6.7 arttı.Ücretli çalışan sayısı aylık olarak değişmediSanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre değişmedi.Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0.1 arttı, inşaat sektöründe ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230410/subat-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1069448428.html

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çalışan, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), istatistik, sayı, işsizlik, sektör