https://sputniknews.com.tr/20230410/subat-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1069448428.html
Şubat ayında işsizlik yüzde 10'a yükseldi
Şubat ayında işsizlik yüzde 10'a yükseldi
İşsizlik oranı şubat ayında yüzde 10 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ocak ayında yüzde 9.7 düzeyindeydi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T10:04+0300
2023-04-10T10:04+0300
2023-04-10T10:16+0300
ekonomi
işsizlik
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TÜİK, şubat ayı işsizlik oranını açıkladı. Kurumun açıkladığı verilere göre işsizlik oranı şubat ayında yüzde 10'a yükseldi.
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işsizlik
Şubat ayında işsizlik yüzde 10'a yükseldi
10:04 10.04.2023 (güncellendi: 10:16 10.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İşsizlik oranı şubat ayında yüzde 10 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ocak ayında yüzde 9.7 düzeyindeydi.
TÜİK, şubat ayı işsizlik oranını açıkladı.
Kurumun açıkladığı verilere göre işsizlik oranı şubat ayında yüzde 10'a yükseldi.