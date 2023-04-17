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Sudan'da şiddetlenen çatışmalarda sivil can kaybı 100'ü geçti, ordu HDK'yi 'feshettiğini' açıkladı
Sudan'da şiddetlenen çatışmalarda sivil can kaybı 100'ü geçti, ordu HDK'yi 'feshettiğini' açıkladı
Ordu ile HDK arasında üçüncü gününe giren çatışmalarda ölen sivil sayının 100'ü geçtiği duyuruldu. Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Geçiş Egemenlik Konseyi... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T17:08+0300
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dünya
sudan
abdulfettah el burhan
muhammed hamdan dagalu hmidti
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Sudan'da askeri yönetimin bir numarası Orgeneral Abdulfettah el Burhan ile iki numarası konumundaki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasındaki iktidar savaşının yol açtığı çatışmalar daha da şiddetlendi. Al Arabiya'ya konuşan Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi, bugünkü açıklamasında, ordu ile HDK arasındaki silahlı çatışmalar sonucunda başkent Hartum ve diğer yerlerde 100'den fazla sivilin öldürüldüğünü duyurdu.Yüzlerce kişi yaralandı400'e yakın yaralıdan söz eden aktivist grup, öldürülen askeri personeli saymanın henüz mümkün olmadığını söyledi. BBC ise "Bir tahmin, yaralı sayısını 1100 olarak verdi" diye yazdı.Eski dostlar düşman olduÖmer Beşir'in Sudan'ı 30 yıl yönettikten sonra 2019'da halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, görece adı sanı duyulmamış Burhan'ın askeri yönetimin başına gelmesinde verdiği destekle önemli rol oynayan Dagalu, cumartesiden beri Burhan'a isyan bayrağı açmış durumda.Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Geçiş Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise üslerine hava saldırıları düzenlettiği HDK'nin 'isyancı' ilan edilerek feshedilmesi emrini verdi. Sudan Dışişleri Bakanlığı, 'Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını' duyurdu. 'HDK'ye ağır kayıp verdirme' iddiasıCumartesi çatışmaların patlak vermesinin 'HDK'nin Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı başkentin bazı noktalarında ve farklı kentlerde isyan etmesinden kaynaklandığı' ifade edilen açıklamada, 'Silahlı Kuvvetlerin isyancıları yenmeyi başardığı ve çok sayıda kişiyi teslim olmaya veya savaş alanından kaçmaya zorlayan ağır can ve ekipman kayıpları verdirdiği' iddia edildi.'Sivil kayıpları en aza indirme stratejisi çatışmaları uzatabilir'Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya entegre edilmesi' planı yüzünden son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlığa atıf yapan açıklamada, çatışmaların uzayabileceğine işaret edildi:'İç mesele' vurgusuHartum'da akredite diplomatik misyonların tüm yerleşkeleri ve çalışanlarını korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirten Sudan Dışişleri, Arap ve Afrika ülkeleri ile uluslararası toplumun durumu sakinleştirmeye yönelik çabalarının takdirle karşılandığını söyleyerek ekledi:
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sudan, abdulfettah el burhan, muhammed hamdan dagalu hmidti
sudan, abdulfettah el burhan, muhammed hamdan dagalu hmidti

Sudan'da şiddetlenen çatışmalarda sivil can kaybı 100'ü geçti, ordu HDK'yi 'feshettiğini' açıkladı

17:08 17.04.2023 (güncellendi: 18:14 17.04.2023)
© AASudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan, askerin siyaset arenasından çekilmeye kararlı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin seçimlerle gelen sivil otoriteye tabi olacağına inandıklarını söyledi.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan, askerin siyaset arenasından çekilmeye kararlı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin seçimlerle gelen sivil otoriteye tabi olacağına inandıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Ordu ile HDK arasında üçüncü gününe giren çatışmalarda ölen sivil sayının 100'ü geçtiği duyuruldu. Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Geçiş Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın üslerine hava saldırıları düzenlettiği HDK'nin 'isyancı' ilan edilerek feshedilmesine karar verdiği açıklandı.
Sudan'da askeri yönetimin bir numarası Orgeneral Abdulfettah el Burhan ile iki numarası konumundaki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasındaki iktidar savaşının yol açtığı çatışmalar daha da şiddetlendi.
Al Arabiya'ya konuşan Sudanlı Doktorlar Merkez Komitesi, bugünkü açıklamasında, ordu ile HDK arasındaki silahlı çatışmalar sonucunda başkent Hartum ve diğer yerlerde 100'den fazla sivilin öldürüldüğünü duyurdu.

Yüzlerce kişi yaralandı

400'e yakın yaralıdan söz eden aktivist grup, öldürülen askeri personeli saymanın henüz mümkün olmadığını söyledi.
BBC ise "Bir tahmin, yaralı sayısını 1100 olarak verdi" diye yazdı.

Eski dostlar düşman oldu

Ömer Beşir'in Sudan'ı 30 yıl yönettikten sonra 2019'da halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, görece adı sanı duyulmamış Burhan'ın askeri yönetimin başına gelmesinde verdiği destekle önemli rol oynayan Dagalu, cumartesiden beri Burhan'a isyan bayrağı açmış durumda.
Sudan devleti destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli milis güçleri (Rapid Support Force/RSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
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Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Geçiş Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise üslerine hava saldırıları düzenlettiği HDK'nin 'isyancı' ilan edilerek feshedilmesi emrini verdi.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, 'Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını' duyurdu.

'HDK'ye ağır kayıp verdirme' iddiası

Cumartesi çatışmaların patlak vermesinin 'HDK'nin Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı başkentin bazı noktalarında ve farklı kentlerde isyan etmesinden kaynaklandığı' ifade edilen açıklamada, 'Silahlı Kuvvetlerin isyancıları yenmeyi başardığı ve çok sayıda kişiyi teslim olmaya veya savaş alanından kaçmaya zorlayan ağır can ve ekipman kayıpları verdirdiği' iddia edildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Sudan ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşması imzalamaya yakın olduğunu aktararak, iki ülkenin anlaşma metnini son hale getirdiğini aktardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
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'Sivil kayıpları en aza indirme stratejisi çatışmaları uzatabilir'

Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya entegre edilmesi' planı yüzünden son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlığa atıf yapan açıklamada, çatışmaların uzayabileceğine işaret edildi:

"HDK'yi orduya entegre olmaya ikna etmeye çalışan ulusal, bölgesel ve uluslararası tüm arabuluculukların, HDK liderlerinin bu konuyu kabullenmekteki uzlaşmazlıkları nedeniyle başarısızlığa uğradığı belirtilmelidir. Silahlı Kuvvetler, feshedilen HDK kalıntılarıyla halen devam eden çatışmaların ortasında, siviller ile özel ve kamu malları arasındaki kayıpları en aza indirmeyi amaçlayan bir savaş stratejisi benimsiyor, ancak bu, çatışmaların sona ermesini biraz geciktirebilir."

'İç mesele' vurgusu

Hartum'da akredite diplomatik misyonların tüm yerleşkeleri ve çalışanlarını korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirten Sudan Dışişleri, Arap ve Afrika ülkeleri ile uluslararası toplumun durumu sakinleştirmeye yönelik çabalarının takdirle karşılandığını söyleyerek ekledi:
"Bu konu, uluslararası müdahaleden uzak, Sudanlıların kendi aralarında çözeceği bir iç meseledir."
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