Uluslararası toplum Sudan için seferber: İsrail de çatışan taraflar arasında 'arabuluculuk' yapıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
07:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
07:30
3 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
08:31
3 dk
ÖZEL HABER
ABD'den sızan belgelerde neler var?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
09:40
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
16:47
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
16:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
17:20
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
17:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:17
2 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
18:37
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
18:47
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:15
3 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
13:32
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
13:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
20:15
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230416/uluslararasi-toplumun-sudanda-ateskes-seferberligi-israil-catisan-taraflarla-gorustugunu-belirtti-1069759529.html
Uluslararası toplum Sudan için seferber: İsrail de çatışan taraflar arasında 'arabuluculuk' yapıyor
Uluslararası toplum Sudan için seferber: İsrail de çatışan taraflar arasında 'arabuluculuk' yapıyor
Üst düzey bir İsrailli yetkili, 'İsrail'in Sudan'daki düşmanlıklara son vermek için ABD ile işbirliği yaptığını' doğruladı. BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı'nın... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T22:20+0300
2023-04-16T23:14+0300
dünya
israil
afrika
sudan
abdulfettah el burhan
muhammed hamdan dagalu hmidti
çatışma
silahlı çatışma
hartum
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066515166_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e24ecabf15205a735972baf1bc3aa04c.jpg
Sudan'da askeri yönetimin bir numarası Orgeneral Abdulfettah el Burhan ile iki numarası konumundaki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasındaki iktidar savaşının şiddetli çatışmalara dönüşmesiyle iç savaş rüzgarları eserken, tarafların uzlaşması ve ateşkesin sağlanması için uluslararası toplum seferber oldu. İsrail'in bundaki rolü bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. İsrail'in önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleriyle imzaladığı İbrahim Anlaşmaları kapsamında, İsrail ile Sudan, Ekim 2020'de ilişkilerin normalleşmesi uzlaşısına vardı ve Şubat 2023'te resmen diplomatik ilişkilerin tesisi yönünde adımlar attı. Bugün 'İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Sudan'da çatışan taraflar arasındaki arabuluculuk görüşmelerine katılarak gerilimi düşürmeye çalıştığını' duyuran İsrail'in Yediot Aharonot gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, 'İsrail'in Sudan'daki düşmanlıklara son vermek için ABD ile işbirliği yaptığını' doğruladı.Haberde İsrail-Sudan diplomatik ilişkilerinin tesisi yönünde adımlar atılmadan önce de İsraillilerin hem ülkeyi yöneten Geçiş Egemenlik Konseyi'nin Başkanı Burhan hem de Başkan Yardımcısı Dagalu ile görüştüğü belirtildi.İsrail Dışişleri Bakanlığı ve dış istihbarat servisi Mossad'ın Sudanlılarla süren ilişkiler içinde olduğu, iki ülke heyetlerinin karşılıklı temas içinde olduğu, yanısıra İsrail'in Afrika ülkesine yatırım yapmak dahil ekonomik yardım sözü verdiği kaydedildi. Üst düzey İsrailli yetkili, 'İsrail'in sivil hükümet kurulması yolunda ilerleme sağlanması için durumu yumuşatmayı amaçladığını' söylerken 'her iki tarafı silahlarını bırakmaya' çağırdı.'Pakistan ve Mısır ordusu modelinin' kabulüHaberde 'yaklaşık 130 siyasi partiyle karmaşık bir siyasi durum arz eden Sudan'da son iki aydır sivil liderliğin mümkün olduğuna dair işaretler geldiği, ancak yine de Pakistan ve Mısır'daki gibi ordunun yönetime yoğun müdahalede bulunacağının anlaşıldığına' dair bir manzara çizildi. Habere göre Ramazan Bayramı öncesi Sudan'da anlaşma imzalanacağı ve mayıs ayı sonuna kadar bir hükümetin kurulacağını uman İsrail, başkent Hartum'da şiddet patlak verdiğinde şaşırdı.'İsrail için Hartum'da sivil hükümet şart değil'2 Şubat 2023'te İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Hartum'u ziyaretinde bazı kesimlerce 'İsrail'in Sudan'daki adamı' diye nitelenen Burhan'la birkaç ay içinde ABD başkenti Washington D.C.'de ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını imzalamayı kararlaştırmasına atıfla, 'ABD yönetiminin Sudan-İsrail anlaşmasını Hartum'da sivil hükümet şartına bağladığı' iddia edilen haberde şöyle denildi:İran'a göre 'arabuluculuk bahanesiyle müdahale'İran resmi haber ajansı İRNA, bu haberi "İsrail rejimi 'arabuluculuk' bahanesiyle Sudan'daki ihtilafa müdahale ediyor" diye değerlendirdi. Sudan'da askeri yetkililerin Ekim 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmesinin ülkede öfkeli protestolarla karşılandığını hatırlatan İRNA, "Binlerce Sudanlı kişi ve aktivist, bazı siyasi gruplarla birlikte, tartışmalı anlaşmayı Filistin davasına 'küstahça ihanet' olarak kınamak için sokaklara döküldü" anımsatmasını yaptı. 'İsrail, Hartum'da dost yönetim için darbeye yardım etti'Mossad'ın 'Sudan'daki çatışmanın bir iç mesele olduğu ve normalleşme sürecini etkilemeyeceğini' iddia ettiğini aktaran İRNA, "2021'de darbeyle iktidara el koyan Sudanlı askeri liderlerin İsrail rejimiyle bağların normalleştirilmesinden yana olması, Tel Aviv rejiminin Hartum'da dost bir hükümet kurmak için darbeye yardım ettiği spekülasyonlarını artırdı" yorumunu yaptı. İnsani araya rağmen çatışmalar şiddetlendiBugün Sudan'ın başkenti Hartum'da yaralıların tahliyesi dahil insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik güvenli insani koridorlar açılması kapsamında çatışmalara birkaç saat ara verilmesine rağmen, çatışmalar daha da şiddetlendi.Tanıklara göre, Hartum'un yoğun nüfuslu kuzey ve güney banliyöleri, kulakları sağır eden patlamalar, yoğun silah sesleri, sokaklardan geçen tankların gümbürtüsü ve savaş uçaklarının kükremesiyle sarsıldı. Bugün hava karardıktan sonra da çatışmalar devam etti. Sivillerin önderliğinde demokrasiye geçiş için uzun süredir protesto düzenleyen ve umut besleyen Sudanlılar, ülkeyi daha derin bir kaosa sürükleyebilecek uzun süreli çatışma korkusuyla evlerine kapandı. BM, Afrika Birliği, Arap Birliği'nden acil ateşkes çağrısıBugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afrika Birliği, Arap Birliği, Sudan'daki tarafları çatışmaları acilen durdurmaya ve diyaloğa dönmeye çağırdı. Kenya, Güney Sudan ve Cibuti liderleri Hartum yolcusuBu kapsamda Kenya, Güney Sudan ve Cibuti liderlerinin Sudan'a giderek Burhan ile Dagalu arasında uzlaşı sağlamaya çalışacağı açıklandı. Suudi Dışişleri Bakanı her iki liderle de görüştüSuudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da hem Burhan hem de Dagalu ile telefon görüşmeleri yaptı. Suudi Basın Ajansı'na göre (SPA) 'sükunetin sağlanması ve her türlü askeri tırmanmanın durdurulmasıyla ulusal çıkarlara öncelik verilmesi' çağrısı yapan Ferhan, 'Sudan'ın kabiliyetleri ve kazanımlarını halkı için koruması gerektiğini' belirtti. Suudi Dışişleri Bakanı, 'güvenlik ve istikrarı garanti altına almak için çerçeve anlaşmaya geri dönmenin önemini' vurguladı. Öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de "Tüm aktörleri şiddeti derhal durdurmaya ve daha fazla tırmanıştan veya birlik seferberliğinden kaçınmaya ve çözülmemiş sorunları çözmek için müzakereleri sürdürmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı. BM'den 3 çalışanının öldürülmesi, 2'sinin yaralanmasına kınamaBM'ye bağlı Dünya Gıda Programı, Kuzey Darfur'da çalışanlarının öldürülmesi ve yaralanması üzerine Sudan'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Gıda Programı'nın 3 çalışanı dahil onlarca sivilin ölümüne neden olan çatışmaları kınayarak cinayetlerin hızla adalete kavuşturulmasını talep etti.'Sorumlular gecikmeden yargılanmalı'BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, "Guterres, Kuzey Darfur'da Dünya Gıda Programı çalışanlarının üçünün ölümü ve ikisinin ağır yaralanması dahil sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasını kesin dille kınıyor. Sorumlular gecikmeden yargı önüne çıkarılmalı" açıklamasını yaptı. Guterres'in çatışmaların derhal durdurulması ve diyaloğa dönüş çağrısını yineleyen Dujarric, 'bu krizden bir çıkış yolu bulunması' için bölgesel liderler ve Sudanlı paydaşlarla temas halinde olmaya devam ettiklerini belirterek ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230416/sudan-ordusu-ile-hdk-arasinda-iktidar-savasi-catismalarda-onlarca-sivil-ve-ust-duzey-askerler-oldu-1069744370.html
israil
sudan
hartum
suudi arabistan
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066515166_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a89bbbe06d6dd394a5a18b6a5ddce9cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, afrika, sudan, abdulfettah el burhan, muhammed hamdan dagalu hmidti, çatışma, silahlı çatışma, hartum, birleşmiş milletler (bm), bm dünya gıda programı (wfp), insani koridor, afrika birliği, arap birliği, bm güvenlik konseyi, faysal bin ferhan, suudi arabistan, kenya, arabulucu, arabuluculuk
israil, afrika, sudan, abdulfettah el burhan, muhammed hamdan dagalu hmidti, çatışma, silahlı çatışma, hartum, birleşmiş milletler (bm), bm dünya gıda programı (wfp), insani koridor, afrika birliği, arap birliği, bm güvenlik konseyi, faysal bin ferhan, suudi arabistan, kenya, arabulucu, arabuluculuk

Uluslararası toplum Sudan için seferber: İsrail de çatışan taraflar arasında 'arabuluculuk' yapıyor

22:20 16.04.2023 (güncellendi: 23:14 16.04.2023)
© İHA-AW818511İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Sudan ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşması imzalamaya yakın olduğunu aktararak, iki ülkenin "anlaşma metnini son hale getirdiğini" aktardı.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Sudan ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail ve Sudan'ın ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşması imzalamaya yakın olduğunu aktararak, iki ülkenin anlaşma metnini son hale getirdiğini aktardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© İHA-AW818511
Abone olTelegram
Üst düzey bir İsrailli yetkili, 'İsrail'in Sudan'daki düşmanlıklara son vermek için ABD ile işbirliği yaptığını' doğruladı. BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı'nın 3 çalışanının ölümü, 2'sinin yaralanması eşliğinde onlarca ölüm, yüzlerce yaralanmaya neden olan çatışmalar, güvenli insani koridor için birkaç saatlik araya rağmen daha da şiddetlendi.
Sudan'da askeri yönetimin bir numarası Orgeneral Abdulfettah el Burhan ile iki numarası konumundaki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasındaki iktidar savaşının şiddetli çatışmalara dönüşmesiyle iç savaş rüzgarları eserken, tarafların uzlaşması ve ateşkesin sağlanması için uluslararası toplum seferber oldu. İsrail'in bundaki rolü bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi.
İsrail'in önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleriyle imzaladığı İbrahim Anlaşmaları kapsamında, İsrail ile Sudan, Ekim 2020'de ilişkilerin normalleşmesi uzlaşısına vardı ve Şubat 2023'te resmen diplomatik ilişkilerin tesisi yönünde adımlar attı.
Bugün 'İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Sudan'da çatışan taraflar arasındaki arabuluculuk görüşmelerine katılarak gerilimi düşürmeye çalıştığını' duyuran İsrail'in Yediot Aharonot gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, 'İsrail'in Sudan'daki düşmanlıklara son vermek için ABD ile işbirliği yaptığını' doğruladı.
Haberde İsrail-Sudan diplomatik ilişkilerinin tesisi yönünde adımlar atılmadan önce de İsraillilerin hem ülkeyi yöneten Geçiş Egemenlik Konseyi'nin Başkanı Burhan hem de Başkan Yardımcısı Dagalu ile görüştüğü belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı ve dış istihbarat servisi Mossad'ın Sudanlılarla süren ilişkiler içinde olduğu, iki ülke heyetlerinin karşılıklı temas içinde olduğu, yanısıra İsrail'in Afrika ülkesine yatırım yapmak dahil ekonomik yardım sözü verdiği kaydedildi.
Üst düzey İsrailli yetkili, 'İsrail'in sivil hükümet kurulması yolunda ilerleme sağlanması için durumu yumuşatmayı amaçladığını' söylerken 'her iki tarafı silahlarını bırakmaya' çağırdı.

'Pakistan ve Mısır ordusu modelinin' kabulü

Haberde 'yaklaşık 130 siyasi partiyle karmaşık bir siyasi durum arz eden Sudan'da son iki aydır sivil liderliğin mümkün olduğuna dair işaretler geldiği, ancak yine de Pakistan ve Mısır'daki gibi ordunun yönetime yoğun müdahalede bulunacağının anlaşıldığına' dair bir manzara çizildi.
Habere göre Ramazan Bayramı öncesi Sudan'da anlaşma imzalanacağı ve mayıs ayı sonuna kadar bir hükümetin kurulacağını uman İsrail, başkent Hartum'da şiddet patlak verdiğinde şaşırdı.

'İsrail için Hartum'da sivil hükümet şart değil'

2 Şubat 2023'te İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Hartum'u ziyaretinde bazı kesimlerce 'İsrail'in Sudan'daki adamı' diye nitelenen Burhan'la birkaç ay içinde ABD başkenti Washington D.C.'de ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını imzalamayı kararlaştırmasına atıfla, 'ABD yönetiminin Sudan-İsrail anlaşmasını Hartum'da sivil hükümet şartına bağladığı' iddia edilen haberde şöyle denildi:

"Ancak İsrailli yetkililer, diplomatik ilişkiler kurmanın Sudan'daki iç siyasete bağlı olmaması gerektiği ve aslında Sudan'ın yüzünü Batı'ya dönmesine katkıda bulunabileceğini savunacaklarını söyledi. Yetkililer, Hartum'da liderlik boşluğu meydana gelirse, bunun Rusya, Çin veya İran tarafından doldurulabileceğini belirtti."

İran'a göre 'arabuluculuk bahanesiyle müdahale'

İran resmi haber ajansı İRNA, bu haberi "İsrail rejimi 'arabuluculuk' bahanesiyle Sudan'daki ihtilafa müdahale ediyor" diye değerlendirdi.
Sudan'da askeri yetkililerin Ekim 2020'de İsrail'le ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmesinin ülkede öfkeli protestolarla karşılandığını hatırlatan İRNA, "Binlerce Sudanlı kişi ve aktivist, bazı siyasi gruplarla birlikte, tartışmalı anlaşmayı Filistin davasına 'küstahça ihanet' olarak kınamak için sokaklara döküldü" anımsatmasını yaptı.

'İsrail, Hartum'da dost yönetim için darbeye yardım etti'

Mossad'ın 'Sudan'daki çatışmanın bir iç mesele olduğu ve normalleşme sürecini etkilemeyeceğini' iddia ettiğini aktaran İRNA, "2021'de darbeyle iktidara el koyan Sudanlı askeri liderlerin İsrail rejimiyle bağların normalleştirilmesinden yana olması, Tel Aviv rejiminin Hartum'da dost bir hükümet kurmak için darbeye yardım ettiği spekülasyonlarını artırdı" yorumunu yaptı.

İnsani araya rağmen çatışmalar şiddetlendi

Bugün Sudan'ın başkenti Hartum'da yaralıların tahliyesi dahil insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik güvenli insani koridorlar açılması kapsamında çatışmalara birkaç saat ara verilmesine rağmen, çatışmalar daha da şiddetlendi.
Sudan devleti destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli milis güçleri (Rapid Support Force/RSF) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
DÜNYA
Sudan ordusu ile HDK arasında iktidar savaşı: Çatışmalarda onlarca sivil ve üst düzey askerler öldü
13:44
Tanıklara göre, Hartum'un yoğun nüfuslu kuzey ve güney banliyöleri, kulakları sağır eden patlamalar, yoğun silah sesleri, sokaklardan geçen tankların gümbürtüsü ve savaş uçaklarının kükremesiyle sarsıldı.
Bugün hava karardıktan sonra da çatışmalar devam etti. Sivillerin önderliğinde demokrasiye geçiş için uzun süredir protesto düzenleyen ve umut besleyen Sudanlılar, ülkeyi daha derin bir kaosa sürükleyebilecek uzun süreli çatışma korkusuyla evlerine kapandı.

BM, Afrika Birliği, Arap Birliği'nden acil ateşkes çağrısı

Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afrika Birliği, Arap Birliği, Sudan'daki tarafları çatışmaları acilen durdurmaya ve diyaloğa dönmeye çağırdı.

Kenya, Güney Sudan ve Cibuti liderleri Hartum yolcusu

Bu kapsamda Kenya, Güney Sudan ve Cibuti liderlerinin Sudan'a giderek Burhan ile Dagalu arasında uzlaşı sağlamaya çalışacağı açıklandı.

Suudi Dışişleri Bakanı her iki liderle de görüştü

Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da hem Burhan hem de Dagalu ile telefon görüşmeleri yaptı. Suudi Basın Ajansı'na göre (SPA) 'sükunetin sağlanması ve her türlü askeri tırmanmanın durdurulmasıyla ulusal çıkarlara öncelik verilmesi' çağrısı yapan Ferhan, 'Sudan'ın kabiliyetleri ve kazanımlarını halkı için koruması gerektiğini' belirtti. Suudi Dışişleri Bakanı, 'güvenlik ve istikrarı garanti altına almak için çerçeve anlaşmaya geri dönmenin önemini' vurguladı.
Öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de "Tüm aktörleri şiddeti derhal durdurmaya ve daha fazla tırmanıştan veya birlik seferberliğinden kaçınmaya ve çözülmemiş sorunları çözmek için müzakereleri sürdürmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

BM'den 3 çalışanının öldürülmesi, 2'sinin yaralanmasına kınama

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı, Kuzey Darfur'da çalışanlarının öldürülmesi ve yaralanması üzerine Sudan'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Gıda Programı'nın 3 çalışanı dahil onlarca sivilin ölümüne neden olan çatışmaları kınayarak cinayetlerin hızla adalete kavuşturulmasını talep etti.

'Sorumlular gecikmeden yargılanmalı'

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, "Guterres, Kuzey Darfur'da Dünya Gıda Programı çalışanlarının üçünün ölümü ve ikisinin ağır yaralanması dahil sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasını kesin dille kınıyor. Sorumlular gecikmeden yargı önüne çıkarılmalı" açıklamasını yaptı.
Guterres'in çatışmaların derhal durdurulması ve diyaloğa dönüş çağrısını yineleyen Dujarric, 'bu krizden bir çıkış yolu bulunması' için bölgesel liderler ve Sudanlı paydaşlarla temas halinde olmaya devam ettiklerini belirterek ekledi:
"Genel Sekreter, taraflara, tüm BM ve ilgili personelinin, tesislerinin ve varlıklarının emniyet ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü dahil olmak üzere uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала