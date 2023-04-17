https://sputniknews.com.tr/20230417/secmenlerin-oy-kullanacagi-sandiklar-e-devletten-ilan-edildi-1069801266.html

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T16:23+0300

2023-04-17T16:23+0300

2023-04-17T16:23+0300

2023 türkiye seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

seçmen

oy

sandık

site

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YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, 'Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama' kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230417/aksener-14-mayis-erdoganin-yolcu-edildigi-kilicdaroglunun-makamina-oturdugu-aksam-olacak-1069800381.html

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçmen, oy, sandık, site