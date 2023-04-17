https://sputniknews.com.tr/20230417/secmenlerin-oy-kullanacagi-sandiklar-e-devletten-ilan-edildi-1069801266.html
Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi
Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T16:23+0300
2023-04-17T16:23+0300
2023-04-17T16:23+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçmen
oy
sandık
site
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YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, 'Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama' kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230417/aksener-14-mayis-erdoganin-yolcu-edildigi-kilicdaroglunun-makamina-oturdugu-aksam-olacak-1069800381.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçmen, oy, sandık, site
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçmen, oy, sandık, site
Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.
YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.
Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, 'Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama' kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.
Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.