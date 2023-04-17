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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230417/aksener-14-mayis-erdoganin-yolcu-edildigi-kilicdaroglunun-makamina-oturdugu-aksam-olacak-1069800381.html
Akşener: 14 Mayıs Erdoğan'ın yolcu edildiği, Kılıçdaroğlu'nun makamına oturduğu akşam olacak
Akşener: 14 Mayıs Erdoğan'ın yolcu edildiği, Kılıçdaroğlu'nun makamına oturduğu akşam olacak
İYİ Parti lideri Meral Akşener, "14 Mayıs akşamı bu ucube sistemin gittiği, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygıyla yolcu edildiği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T16:04+0300
2023-04-17T16:04+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır, emniyet supabıdır. Onun için İYİ Parti'yi birinci parti çıkaracağız ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başbakan olacak." dedi.Akşener, Çankaya ilçesi Öveçler semtindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu.14 Mayıs'ın parlamenter sisteme geçişin son kez konuşulduğu seçim olacağını söyleyen Akşener, "tek adam" sisteminin devam edeceği sonuç elde edildiği takdirde bir daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmayı konuşmanın mümkün olmayacağını dile getirdi.Sistem değiştiğinde hukukun üstünlüğü ve liyakatin geleceğini, Türkiye'nin kendi potansiyelinin kullanılacağını aktaran Akşener, şöyle devam etti:"Türkiye öyle bir coğrafyada ki milletle kavga edeceğimize, bütün sınırdaşlarımızla dövüşeceğimize, onlarla ticaret, üretim yapsak. Türkiye'nin, birinci sınırdaşlarıyla 7 trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Avrupa'yı ve Asya coğrafyasını koyduğunuzda 21 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunu başardığınız gün bir kişi işsiz kalır mı? Kalmaz. Bir genç yurt dışına gitmek ister mi? İstemez. Doktorlarımızı her gün dövdüren bir zihniyetin ortadan kalkması demek."Akşener, 14 Mayıs seçimlerinin ülkeye, vatana, birliğe ve beraberliğe katkısı olacağını ifade ederek, şunları söyledi:"14 Mayıs akşamı bu ucube sistemin gittiği, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygıyla yolcu edildiği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun alkışla makamına oturduğu bir akşam olacak. 15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır, emniyet supabıdır. Onun için İYİ Parti'yi birinci parti çıkaracağız ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başbakan olacak."
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meral akşener, iyi parti
meral akşener, iyi parti

Akşener: 14 Mayıs Erdoğan'ın yolcu edildiği, Kılıçdaroğlu'nun makamına oturduğu akşam olacak

16:04 17.04.2023
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak" dedi. Akşener, 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti, bu ülkenin sigortasıdır ve inşallah çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak dedi. Akşener, 14 Mayıs akşamı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elbette gayet büyük bir saygıyla yolculayacağız ifadesini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, "14 Mayıs akşamı bu ucube sistemin gittiği, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygıyla yolcu edildiği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun alkışla makamına oturduğu bir akşam olacak" dedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır, emniyet supabıdır. Onun için İYİ Parti'yi birinci parti çıkaracağız ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başbakan olacak." dedi.
Akşener, Çankaya ilçesi Öveçler semtindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu.
14 Mayıs'ın parlamenter sisteme geçişin son kez konuşulduğu seçim olacağını söyleyen Akşener, "tek adam" sisteminin devam edeceği sonuç elde edildiği takdirde bir daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kurtulmayı konuşmanın mümkün olmayacağını dile getirdi.
Sistem değiştiğinde hukukun üstünlüğü ve liyakatin geleceğini, Türkiye'nin kendi potansiyelinin kullanılacağını aktaran Akşener, şöyle devam etti:
"Türkiye öyle bir coğrafyada ki milletle kavga edeceğimize, bütün sınırdaşlarımızla dövüşeceğimize, onlarla ticaret, üretim yapsak. Türkiye'nin, birinci sınırdaşlarıyla 7 trilyon dolarlık ticaret hacmi var. Avrupa'yı ve Asya coğrafyasını koyduğunuzda 21 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunu başardığınız gün bir kişi işsiz kalır mı? Kalmaz. Bir genç yurt dışına gitmek ister mi? İstemez. Doktorlarımızı her gün dövdüren bir zihniyetin ortadan kalkması demek."
Akşener, 14 Mayıs seçimlerinin ülkeye, vatana, birliğe ve beraberliğe katkısı olacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"14 Mayıs akşamı bu ucube sistemin gittiği, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygıyla yolcu edildiği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun alkışla makamına oturduğu bir akşam olacak. 15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır, emniyet supabıdır. Onun için İYİ Parti'yi birinci parti çıkaracağız ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başbakan olacak."
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