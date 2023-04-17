https://sputniknews.com.tr/20230417/rusya-baltik-filosundan-kaliningrad-bolgesinde-fuzeli-tatbikat-1069814667.html

Rusya Baltık Filosu’ndan Kaliningrad bölgesinde füzeli tatbikat

Rusya Baltık Filosu’ndan Kaliningrad bölgesinde füzeli tatbikat

Rusya Baltık Filosu’na bağlı savaş gemilerinin, Kaliningrad bölgesinde başlayan tatbikat kapsamında füze ve top atışları yaptığı belirtildi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T22:05+0300

2023-04-17T22:05+0300

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Rusya Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Baltık Deniz Üssü’ndeki savaş gemi grupları, tatbikat kapsamında düşman hedeflere yönelik füze ve top atışlarını gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verildi.Tatbikata yaklaşık 10 savaş gemisi, bot ve ikmal gemisinin yanı sıra, bin 500’den fazla asker, 50’den fazla askeri ve özel teçhizat ile savaş uçakları ve helikopterler katılıyor.Kıyıya konuşlu Bal ve Bastion füze sistemleri de Kaliningrad bölgesi açıklarındaki deniz hedefleri yok edecek.Tatbikatın planlı olduğu ve Baltık Deniz Üssü’ndeki kış eğitim dönemi sonundaki denetim kapsamında yapıldığı kaydedildi.

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