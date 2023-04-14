https://sputniknews.com.tr/20230414/finlandiya-ucaklari-ilk-kez-bir-nato-tatbikatinda-uye-ulke-olarak-yer-aldi--1069681656.html

Finlandiya uçakları ilk kez bir NATO tatbikatında üye ülke olarak yer aldı

Finlandiya uçakları ilk kez bir NATO tatbikatında üye ülke olarak yer aldı

NATO'nun Ramstein Alloy 2023-1 hava tatbikatı Baltık Denizi üzerinde icra edildi. Bu yılki tatbikatta Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Portekiz, Romanya... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T16:20+0300

2023-04-14T16:20+0300

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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta müttefik ülkelerin savaş uçakları, sivil uçakların iletişim kaybı durumunda havaalanına eşlik etme dahil olmak üzere çeşitli gerçek hayatta karşılaşabilecekleri senaryoları uyguladı. F-16 uçakları çeşitli muharebe görevleri icra etti ve karadaki kuvvetlere yakın hava desteği sağladı. Finlandiya uçakları, ülkenin 4 Nisan'da ittifak üyesi olmasından sonra ilk kez bir NATO tatbikatına katılmış oldu. NATO açıklamasında, müttefikler arasında koordinasyonu artırmayı amaçlayan tatbikat sayesinde müttefik uçakların Baltık hava sahasına entegrasyonunun arttığı belirtildi.

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