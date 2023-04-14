https://sputniknews.com.tr/20230414/finlandiya-ucaklari-ilk-kez-bir-nato-tatbikatinda-uye-ulke-olarak-yer-aldi--1069681656.html
Finlandiya uçakları ilk kez bir NATO tatbikatında üye ülke olarak yer aldı
Finlandiya uçakları ilk kez bir NATO tatbikatında üye ülke olarak yer aldı
NATO'nun Ramstein Alloy 2023-1 hava tatbikatı Baltık Denizi üzerinde icra edildi. Bu yılki tatbikatta Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Portekiz, Romanya... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T16:20+0300
2023-04-14T16:20+0300
2023-04-14T16:20+0300
dünya
avrupa
nato
tatbikat
baltık denizi
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069171289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c7bb303fddb6280f203c823c9bfc9d9.jpg
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta müttefik ülkelerin savaş uçakları, sivil uçakların iletişim kaybı durumunda havaalanına eşlik etme dahil olmak üzere çeşitli gerçek hayatta karşılaşabilecekleri senaryoları uyguladı. F-16 uçakları çeşitli muharebe görevleri icra etti ve karadaki kuvvetlere yakın hava desteği sağladı. Finlandiya uçakları, ülkenin 4 Nisan'da ittifak üyesi olmasından sonra ilk kez bir NATO tatbikatına katılmış oldu. NATO açıklamasında, müttefikler arasında koordinasyonu artırmayı amaçlayan tatbikat sayesinde müttefik uçakların Baltık hava sahasına entegrasyonunun arttığı belirtildi.
baltık denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069171289_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_467748e92fd7e971dadf98ba18d11ec8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa, nato, tatbikat, baltık denizi, f-16
avrupa, nato, tatbikat, baltık denizi, f-16
Finlandiya uçakları ilk kez bir NATO tatbikatında üye ülke olarak yer aldı
Abone ol
NATO'nun Ramstein Alloy 2023-1 hava tatbikatı Baltık Denizi üzerinde icra edildi. Bu yılki tatbikatta Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Portekiz, Romanya, Finlandiya, Litvanya ve İspanya yer aldı.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta müttefik ülkelerin savaş uçakları, sivil uçakların iletişim kaybı durumunda havaalanına eşlik etme dahil olmak üzere çeşitli gerçek hayatta karşılaşabilecekleri senaryoları uyguladı.
F-16 uçakları çeşitli muharebe görevleri icra etti ve karadaki kuvvetlere yakın hava desteği sağladı.
Finlandiya uçakları, ülkenin 4 Nisan'da ittifak üyesi olmasından sonra ilk kez bir NATO tatbikatına katılmış oldu.
NATO açıklamasında, müttefikler arasında koordinasyonu artırmayı amaçlayan tatbikat sayesinde müttefik uçakların Baltık hava sahasına entegrasyonunun arttığı belirtildi.