https://sputniknews.com.tr/20230417/otobus-soforu-uyuyakaldi-yolcular-olumden-dondu-1069783254.html
Otobüs şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden döndü
Otobüs şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden döndü
Bursa'da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T11:48+0300
2023-04-17T11:48+0300
2023-04-17T11:48+0300
yaşam
bursa
nilüfer
kaza
otobüs
video
şoför
uyku
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Kaza, Bursa'nın Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken otobüs şoförü uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu. Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi. Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu. Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230417/bozulan-motosikleti-baska-bir-motosikletle-iterek-tamire-goturduler-1069781842.html
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bursa, nilüfer, kaza, otobüs, video, şoför, uyku
bursa, nilüfer, kaza, otobüs, video, şoför, uyku
Otobüs şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden döndü
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Bursa'da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Bursa'nın Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken otobüs şoförü uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu. Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi.
Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu. Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.