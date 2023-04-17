https://sputniknews.com.tr/20230417/otobus-soforu-uyuyakaldi-yolcular-olumden-dondu-1069783254.html

Otobüs şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden döndü

Otobüs şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden döndü

Bursa'da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T11:48+0300

2023-04-17T11:48+0300

2023-04-17T11:48+0300

yaşam

bursa

nilüfer

kaza

otobüs

video

şoför

uyku

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Kaza, Bursa'nın Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken otobüs şoförü uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu. Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi. Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu. Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230417/bozulan-motosikleti-baska-bir-motosikletle-iterek-tamire-goturduler-1069781842.html

bursa

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bursa, nilüfer, kaza, otobüs, video, şoför, uyku