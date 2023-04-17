https://sputniknews.com.tr/20230417/bozulan-motosikleti-baska-bir-motosikletle-iterek-tamire-goturduler-1069781842.html
Bozulan motosikleti başka bir motosikletle iterek tamire götürdüler
Bozulan motosikleti başka bir motosikletle iterek tamire götürdüler
Bursa'da bozulan motosikleti başka bir motosiklet ile iterek tamirhaneye götüren gençler kameraya yakalandı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T11:42+0300
2023-04-17T11:42+0300
2023-04-17T11:42+0300
yaşam
bursa
motosiklet
tamir
video
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Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, motosikleti bozulan sürücü çareyi arkadaşının motosikleti ile itmekte buldu. Bozulan motosikletini arkadaşının motosiklet ile iterek tamirciye götürdü.O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230417/otobus-soforu-iftara-yetisemeyen-yolculara-yemek-dagitti-1069780971.html
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bursa, motosiklet, tamir, video
bursa, motosiklet, tamir, video
Bozulan motosikleti başka bir motosikletle iterek tamire götürdüler
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Bursa'da bozulan motosikleti başka bir motosiklet ile iterek tamirhaneye götüren gençler kameraya yakalandı.
Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, motosikleti bozulan sürücü çareyi arkadaşının motosikleti ile itmekte buldu. Bozulan motosikletini arkadaşının motosiklet ile iterek tamirciye götürdü.
O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.