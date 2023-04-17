https://sputniknews.com.tr/20230417/bozulan-motosikleti-baska-bir-motosikletle-iterek-tamire-goturduler-1069781842.html

Bozulan motosikleti başka bir motosikletle iterek tamire götürdüler

Bozulan motosikleti başka bir motosikletle iterek tamire götürdüler

Bursa'da bozulan motosikleti başka bir motosiklet ile iterek tamirhaneye götüren gençler kameraya yakalandı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T11:42+0300

2023-04-17T11:42+0300

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yaşam

bursa

motosiklet

tamir

video

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Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, motosikleti bozulan sürücü çareyi arkadaşının motosikleti ile itmekte buldu. Bozulan motosikletini arkadaşının motosiklet ile iterek tamirciye götürdü.O anlar ise trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

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bursa

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bursa, motosiklet, tamir, video