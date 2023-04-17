https://sputniknews.com.tr/20230417/otobus-soforu-iftara-yetisemeyen-yolculara-yemek-dagitti-1069780971.html

Otobüs şoförü iftara yetişemeyen yolculara yemek dağıttı

Otobüs şoförü iftara yetişemeyen yolculara yemek dağıttı

Kocaeli'nde otobüs şoförü olan Murat Uğurlu, iftara yolda yakalananlara ve yetişemeyen bütün yolculara yemek dağıttı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

kocaeli

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Murat Uğurlu, iftara yetişemeyen yolculara otobüs içinde iftariyelik dağıtarak büyük takdir topladı.Seyir halindeyken hemen aracını durduran Uğurlu, tek tek yolculara iftariyelik verdi. O anlar araç içi kameraya yansırken yolcular da sürücüye örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

kocaeli

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