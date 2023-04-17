https://sputniknews.com.tr/20230417/otobus-soforu-iftara-yetisemeyen-yolculara-yemek-dagitti-1069780971.html
Otobüs şoförü iftara yetişemeyen yolculara yemek dağıttı
Otobüs şoförü iftara yetişemeyen yolculara yemek dağıttı
Kocaeli'nde otobüs şoförü olan Murat Uğurlu, iftara yolda yakalananlara ve yetişemeyen bütün yolculara yemek dağıttı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T11:34+0300
2023-04-17T11:34+0300
2023-04-17T11:34+0300
yaşam
kocaeli
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Murat Uğurlu, iftara yetişemeyen yolculara otobüs içinde iftariyelik dağıtarak büyük takdir topladı.Seyir halindeyken hemen aracını durduran Uğurlu, tek tek yolculara iftariyelik verdi. O anlar araç içi kameraya yansırken yolcular da sürücüye örnek davranışından dolayı teşekkür etti.
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kocaeli
Otobüs şoförü iftara yetişemeyen yolculara yemek dağıttı
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Kocaeli'nde otobüs şoförü olan Murat Uğurlu, iftara yolda yakalananlara ve yetişemeyen bütün yolculara yemek dağıttı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Murat Uğurlu, iftara yetişemeyen yolculara otobüs içinde iftariyelik dağıtarak büyük takdir topladı.
Seyir halindeyken hemen aracını durduran Uğurlu, tek tek yolculara iftariyelik verdi. O anlar araç içi kameraya yansırken yolcular da sürücüye örnek davranışından dolayı teşekkür etti.