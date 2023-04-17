https://sputniknews.com.tr/20230417/mansur-yavas-elini-opturmeyince-esi-araya-girdi-yasli-hissediyormus-ondan-opturmuyor-1069790854.html
Mansur Yavaş elini öptürmeyince eşi araya girdi: 'Yaşlı hissediyormuş, ondan öptürmüyor'
Mansur Yavaş elini öptürmeyince eşi araya girdi: 'Yaşlı hissediyormuş, ondan öptürmüyor'
Mansur Yavaş'ın elini öptürmek istemediği anlarda eşinin devreye girerek "Kendisini yaşlı hissediyormuş, ondan öptürmüyor" yanıtı sosyal medyada gündem oldu. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T13:32+0300
2023-04-17T13:32+0300
2023-04-17T13:33+0300
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mansur yavaş
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el öpmek
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan depremlerde iş yerleri zarar gören Malatyalı esnafa destek olmak için Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen dayanışma günlerini ziyaret etti.Yavaş’a; eşi Nursen Yavaş ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Vekili Yardımcısı Batuhan Demirel eşlik etti.Tek tek stantları gezen ve depremden zarar gören bölge esnafıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Yavaş, hem alışveriş yaptı hem de esnafın Ramazan Bayramı’nı kutladı.Yavaş'ın alanda ziyaretlerini sürdüğü sırada genç kızla diyaloğu izleyenleri güldürdü. Yavaş'ın elini öpmek için yönelen bir kızın elini öpeceği sırada Yavaş, "Olmaz, olmaz...Öptürmem" dedi. Eşi Nursen Yavaş ise, Mansur Yavaş'a takılarak "Kendisini yaşlı hissediyormuş, ondan öptürmüyor" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglu-imamoglu-ve-yavastan-ortak-miting-hep-birlikte-sandiklara-sahip-cikacagiz-1069519528.html
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mansur yavaş, yaşlı, eş, el öpmek
mansur yavaş, yaşlı, eş, el öpmek
Mansur Yavaş elini öptürmeyince eşi araya girdi: 'Yaşlı hissediyormuş, ondan öptürmüyor'
13:32 17.04.2023 (güncellendi: 13:33 17.04.2023) Abone ol
Mansur Yavaş'ın elini öptürmek istemediği anlarda eşinin devreye girerek "Kendisini yaşlı hissediyormuş, ondan öptürmüyor" yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan depremlerde iş yerleri zarar gören Malatyalı esnafa destek olmak için Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen dayanışma günlerini ziyaret etti.
Yavaş’a; eşi Nursen Yavaş ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Vekili Yardımcısı Batuhan Demirel eşlik etti.
Tek tek stantları gezen ve depremden zarar gören bölge esnafıyla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Yavaş, hem alışveriş yaptı hem de esnafın Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Yavaş'ın alanda ziyaretlerini sürdüğü sırada genç kızla diyaloğu izleyenleri güldürdü. Yavaş'ın elini öpmek için yönelen bir kızın elini öpeceği sırada Yavaş, "Olmaz, olmaz...Öptürmem" dedi. Eşi Nursen Yavaş ise, Mansur Yavaş'a takılarak "Kendisini yaşlı hissediyormuş, ondan öptürmüyor" yanıtını verdi.